فوائد البابونج أثناء الصيام

ولان عمليه النوم ليست بايدينا وإنما بيد المخ فكيف للمخ ان ينعم بالهدوء اللازم حتى لا نشعر بالأرق فالارق والضيق النفسى شريكان متحالفان فى السطو على راحتنا فكيف نتصدى للأرق والاكتئاب والضيق النفسى حتى نحافظ على صحتنا الجسميه والذهنية ايضا



فى حالة الاكل والنوم مباشرة توقع حدوث الأضرار الاتية:-

الأرق بسبب الإحساس بضيق وانتفاخ

الاصابه بالسمنه لان فرصه تخزين الطعام على هيىة شحوم تكون كبيرة بسبب ضعف فعاليه الجسم

حدوث حموضته وارتجاع بالمرىء لان الجاذبية نهى الفرصه اثناء وضع الرقود ولارتجاع الطعام من المعدة الممتلئة المثقلة بالطعام

كرشه النفس لعدم حدوث حركات التنفس بارتياح بسبب امتلاء البطن وهو ما يعترض حركة الحجاب الحاجز كما ان حدوث الحموضة يزيد من هذه المشكله

احد الاعشاب الطبية والطبيعية الاساسية واستخدمت من قبل فى الماضى كعشب مهدى للأعصاب وهو ايضا فاتح للشهية ومهدى للأعصاب وهو ما يحتاجه كبار السن وخاصة الذين يعشون فى وحدة الاكتئاب والذين يعانون من فرط الانفعال بسبب الاصابه بتصلب شرايين المخ



واليك بعض الوصفات باستخدام العشبة النفيسه(البابونج)



الطريقة الاولى :-

100جرام من عشبة البابونج(الكاموميل)

50جرام ينسون

10جرام كركم

يطحن الجميع مع بعضهم البعض

ويؤخذ معلقة كبيرة تغلى وتصفى وتحلى بالعسل او سكر النبات بالنسبه لى مرضى السكر

وتشرب بعد الفطار وبعد السحور



الوصفة الثانية:-

50جرام عشبة البابونج

20جرام حبة البركة

50جرام نعناع

يطحن الجميع ويغلى معلقة كبيرة تصفى وتحلى بالعسل او سكر النبات وتشرب مرة بعد السحور مباشرة



الوصفة الثالثة:-

250جرام من عشبة البابونج

10جرام من القسط الهندى

10جرام هندياء برى

10جرام نعناع سعودى

يطحن الجميع جيدا ويؤخذ منه معلقه تغلى وتصفى وتحلى وتشرب بعد الفطار مباشرة

الوصفة الرابعة:-

100جرام بابونج

100جرام ورق الكافور

يغلى الجميع ويستنشق بخار مغلى هذه الاعشاب مرة بعد الفطار ومرة قبل السحور مباشرة

واخيرا قراءة القران فيها راحة القلوب ونور للعقول فلا تهجروا القران.

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