فوائد البابونج أثناء الصيام

ولان عمليه النوم ليست بايدينا وإنما بيد المخ فكيف للمخ ان ينعم بالهدوء اللازم حتى لا نشعر بالأرق فالارق والضيق النفسى شريكان متحالفان فى السطو على راحتنا فكيف نتصدى للأرق والاكتئاب والضيق النفسى حتى نحافظ على صحتنا الجسميه والذهنية ايضا
فى حالة الاكل والنوم مباشرة توقع حدوث الأضرار الاتية:-
الأرق بسبب الإحساس بضيق وانتفاخ
الاصابه بالسمنه لان فرصه تخزين الطعام على هيىة شحوم تكون كبيرة بسبب ضعف فعاليه الجسم
حدوث حموضته وارتجاع بالمرىء لان الجاذبية نهى الفرصه اثناء وضع الرقود ولارتجاع الطعام من المعدة الممتلئة المثقلة بالطعام
كرشه النفس لعدم حدوث حركات التنفس بارتياح بسبب امتلاء البطن وهو ما يعترض حركة الحجاب الحاجز كما ان حدوث الحموضة يزيد من هذه المشكله
احد الاعشاب الطبية والطبيعية الاساسية واستخدمت من قبل فى الماضى كعشب مهدى للأعصاب وهو ايضا فاتح للشهية ومهدى للأعصاب وهو ما يحتاجه كبار السن وخاصة الذين يعشون فى وحدة الاكتئاب والذين يعانون من فرط الانفعال بسبب الاصابه بتصلب شرايين المخ
واليك بعض الوصفات باستخدام العشبة النفيسه(البابونج)
الطريقة الاولى :-
100جرام من عشبة البابونج(الكاموميل)
50جرام ينسون
10جرام كركم
يطحن الجميع مع بعضهم البعض
ويؤخذ معلقة كبيرة تغلى وتصفى وتحلى بالعسل او سكر النبات بالنسبه لى مرضى السكر
وتشرب بعد الفطار وبعد السحور
الوصفة الثانية:-
50جرام عشبة البابونج
20جرام حبة البركة
50جرام نعناع
يطحن الجميع ويغلى معلقة كبيرة تصفى وتحلى بالعسل او سكر النبات وتشرب مرة بعد السحور مباشرة
الوصفة الثالثة:-
250جرام من عشبة البابونج
10جرام من القسط الهندى
10جرام هندياء برى
10جرام نعناع سعودى
يطحن الجميع جيدا ويؤخذ منه معلقه تغلى وتصفى وتحلى وتشرب بعد الفطار مباشرة
الوصفة الرابعة:-
100جرام بابونج
100جرام ورق الكافور
يغلى الجميع ويستنشق بخار مغلى هذه الاعشاب مرة بعد الفطار ومرة قبل السحور مباشرة
واخيرا قراءة القران فيها راحة القلوب ونور للعقول فلا تهجروا القران.
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