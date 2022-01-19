جميلة البوابة: 3 مشروبات ديتوكس فعالة لانقاص الوزن أهم جزء في نظام فقدان الوزن هو فهم ما يناسبك. بغض النظر عن مدى صعوبة المحاولة أو مدى جنون أسلوبك في إنقاص الوزن ، فقط إذا اتبعت الطريقة الصحيحة ستنجح في التخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة من جسمك.

جميلة البوابة: 3 مشروبات ديتوكس فعالة لانقاص الوزن

لطالما اعتبر الماء خيارًا جيدًا لفقدان الوزن. يصبح الماء إلى جانب المكونات الطبيعية مشروبًا رائعًا ليس فقط مغذيًا ولكن يمكن أيضًا أن يكون له تأثير هائل على الدهون الزائدة الموجودة في الجسم. يشار إليها عادة باسم مشروبات التخلص من السموم.

فيما يلي ثلاثة مشروبات رائعة للتخلص من السموم يمكن أن تكون فعالة في إنقاص الوزن:

جميلة البوابة: 3 مشروبات ديتوكس فعالة لانقاص الوزن

مشروب القرفة والعسل

لا أحد يعرف الفوائد التي يقدمها هذان النوعان من الأطعمة الرائعة. في حين أن القرفة مضادة للفيروسات والبكتيريا والفطريات ، فإن العسل هو مصدر قوة مضادات الأكسدة. يمكن تناول مشروب القرفة والعسل على أنه فاتر. يقلل هذا المشروب من خطر الإصابة بأمراض القلب ، ويعالج التهابات الجلد ، ويقلل من الالتهابات إلى جانب الإسراع في إنقاص الوزن.

جميلة البوابة: 3 مشروبات ديتوكس فعالة لانقاص الوزن

مشروب الليمون والزنجبيل

فوائد الليمون والزنجبيل غني عن القول. من أجل تحضير مشروب التخلص من السموم بالليمون والزنجبيل ، يحتاج المرء إلى إضافة نصف عصير ليمون و 2 إنش من الزنجبيل المبشور إلى كوب من الماء الفاتر. يقترح الخبراء أن الاستهلاك المنتظم لهذه المياه ، بكميات طبيعية ، من شأنه أن يطرد السموم من الجسم بشكل فعال. وفقًا للدراسات البحثية ، يقلل الزنجبيل من الجوع والليمون مصدر غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة. يعزز هذا المشروب المناعة إلى حد كبير.

جميلة البوابة: 3 مشروبات ديتوكس فعالة لانقاص الوزن

مشروب خيار بالنعناع

مشروب عجيب آخر وذو مذاق رائع. الخيار غني بالمياه والنعناع غني بالمغذيات. لتحضير هذا المشروب ، يمكن إضافة بضع شرائح من الخيار وأوراق النعناع المفرومة إلى زجاجة واحدة من الماء. يمكن استهلاك ماء الديتوكس هذا يوميًا. وفقًا للتقارير ، يساعد مشروب الخيار والنعناع في إنقاص الوزن ويوفر أيضًا عددًا لا يحصى من الفوائد الأخرى مثل خفض ضغط الدم والوقاية من السرطان. هذه أيضًا مصدر غني بمضادات الأكسدة.

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