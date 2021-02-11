جميلة البوابة: 4 أفكار رائعة للعزاب في عيد الحب

لست مرتبطة عاطفية مع أي شخص؟ ليس لديك شريك رومانسي أو لديك شريك لا يؤمن بالرومانسية؟ لا تقلقي لقد حضرنا لك أفكار رائعة للاستمتاع بعيد الحب والاستفادة من كل العروض المتوفرة. تعالي معنا لنستمتع بالرومانسية:

جلسة تدليك:

عندما يتعلق الأمر باختيار خدمة شخصية مميزة ننصحك بالانغماس في جلسة تدليك جيدة ، بعد كل ما حدث في العام الماضي ، أنت بحاجة الى جلسة تدليك جيدة.

إنشاء ركن مريح في المنزل:

باستخدام ملاءة السرير قومي ببناء خيمة وزينيها ببعض الأضواء الخيالية لأجواء أكثر رومانسية. حضري بعض الفشار واختاري فيلم كوميدي رومانسي، واستمتعي بالأجواء.

احجزي إقامة قصيرة في فندق:

مع وجود الكثير من الصفقات الرائعة التي تقدمها الفنادق في أسبوع عيد الحب، خذي إجازة قصيرة مع صديقاتك واحجزي غرفة على الشاطئ. اطلبي تناول الطعام في الغرفة وشاهدي مسلسلاتك المفضلة أو اقضي بعض الوقت في التحدث عن لحظاتك المفضلة معًا.

عشاء رومانسي في عطلة نهاية الأسبوع:

في ظل جائحة كوفيد-19 وبدلاً من الحجز في مطعم فخم، قومي بطلب الطعام واحتفلي مع صديقاتك بعشاء فاخر في المنزل.

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