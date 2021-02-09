4 أفكار هدايا غير تقليدية لعيد الحب

يعتبر يوم 14 فبراير يومًا مميزًا للعشاق، ومن الممكن أن تجرب هذا العام أفكار جديدة بشأن اختيار الهدايا لشريك، وينبغي معرفة أن اختيار تتوقف على ذوق وميول الشخص الأخر، ونقلاً عن "موقع حلوة" فيما يلي مجموعة من الأفكار للاختيار بينهما:

المخبوزات مع الزهور

تعتبر الزهور هي الهدية الأولى التي يفكر فيها العشاق في مثل هذا اليوم المميز، ولكن ماذا إذا قمت بتجربة إضافة شيئًا يحبه شريكك مع الزهور، فيمكن اضافة المخبوزات أو الشيكولاتة أو حتى الوجبات الجاهزة وإعدادها بشكل جيد، فبالتأكيد ستكون هدية غير تقليدية.

سلة الحلوى بدلاً من الشوكولاتة

تعتبر علبة الشوكولاتة وإن كانت هدية ممتعة، إلا أنها تقليدية للغاية، ولكن يمكن تجربة إدخال شيء جديد عن طريق الحصول على الكعك المميز الخاص بعيد الحب، والتي تختلف في الأطعمة من الحليب أو الشوكولاتة أو الفراولة والمادلين، وتحتوي هذه السلال الرومانسية أيضًا على شمعة معطرة وورود مجففة وعلبة من الشوكولاتة أو الفراولة المغطاة بالشوكولاتة.

حجز موعد في صالون تجميل بدلا من مستحضرات التجميل

قومي بتدليل شريكك عن طريق حجز موعد في صالون يقدم العديد من الخدمات التجميلية للبشرة والشعر؛ بما في ذلك باقة تجديد كاملة والتخلص من السموم والتخلص من الإجهاد.

الملابس القطنية

بدلًا من شراء الملابس الداخلية الخاصة بعيد الحب والتي تنتشر على نطاق واسع في هذه الفترة ولن تكون عملية بالمرة، فيمكن شراء ملابس النوم التي يرغب شريكك في ارتدائها.

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