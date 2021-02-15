جميلة البوابة: هذا المكون سيجعل بشرتك ناعمة كالورود

يُقال إن البيض غذاء رائع ولكن ليس للجسم فقط، بل للشعر والوجه أيضاً، ألا تصدقنا؟ تعال نتعرف على بعض فوائد بياض البيض للبشرة.

جميلة البوابة: مقشر التوت البري للبشرة

تم استخدام بياض البيض لعقود عديدة للحصول على بشرة جميلة وجعل الشعر لامعًا وبراقًا. وعندما أقول إن الذهاب إلى مطبخك للتخلص من كل مشاكلك المتعلقة بالجمال فكرة رائعة ، فأنا أعني ذلك لأن هناك بعض المكونات الرائعة التي يمكنك انتقاؤها مباشرة من مطبخك وستمنحك أفضل بشرة على الإطلاق. وبالمثل، هناك شيء واحد أحب تضمينه في عبوات وعلاجات التجميل هو بياض البيض. فهو يحتوي على عدد كبير من المعادن والفيتامينات والبروتينات التي يمكن أن تصنع العجائب لبشرتك.

البيض غني بالمواد المغذية بشكل طبيعي ويقدم عددًا كبيرًا من الفوائد الصحية ، وخاصة بياض البيض مفيد للغاية لتعزيز جمالنا. فيما يلي بعض الطرق لاستخدام بياض البيض لتحسين مظهرك.

مقاومة الشيخوخة. خذ ملعقة صغيرة من بياض البيض واخلطه مع 2-3 قطرات من زيت الباتشولي الأساسي وقم بتطبيقه على وجهك. سيساعد ذلك في شد بشرتك وإزالة الخطوط الدقيقة.

شد البشرة. خلطة أخرى يمكنك صنعها في المنزل هي خلط ملعقة صغيرة من بياض البيض مع نصف ملعقة صغيرة من العسل. هذا سوف يشد بشرتك ويغذيها أيضًا في نفس الوقت. يمكن أن يساعد استخدام هذه الخلطات مرة كل أسبوعين في إزالة التجاعيد.

تنظيف المسام وإعطاء بشرة صافية. اخلطي ملعقة من بياض البيض مع 1 ملعقة صغيرة سكر و 1 ملعقة صغيرة من نشا الذرة. يستخدم هذا خصيصًا للرؤوس السوداء ، حيث أن السكر سوف يقشر المسام ، وسوف يمتص نشا الذرة كل الأوساخ والرؤوس السوداء وسيؤدي بياض البيض إلى شد المسام حتى لا تتسرب إليها الأوساخ.

البشرة الدهنية. يمكن لأصحاب البشرة الدهنية مزج بياض البيض مع نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من العسل ، لتقليل الدهون وتساعد أيضًا في تفتيح لون البشرة.