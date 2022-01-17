جميلة البوابة: 4 فوائد للعلاج بالروائح العطرية الشتاء هو ذلك الوقت من العام الذي نشعر فيه جميعًا بالتعب. في الواقع ، من الشائع جدًا أن نشعر برغبة قوية للنوم لوقت متأخر كل صباح، ولكن المرض العقلي أو إرهاق الجسم يمكن أن يكون أكثر من مجرد تعب عام.

عندما تشعر بأنك قد تجاوزت طاقتك، فمن المهم أن تأخذ وقتًا طويلاً للتخلص من التوتر وتجديد شبابك، ولكن ماذا يمكنك أن تفعل عندما تحتاج حقًا إلى استراحة؟

هذا هو الوقت الذي يأتي فيه العلاج بالعطور، وأول ما يتبادر إلى الذهن على الأرجح هو الاسترخاء ، والزيوت الأساسية مثل اللافندر أو البابونج.

يشير إلى مجموعة من العلاجات التقليدية أو البديلة أو التكميلية وقد اكتسب الكثير من الضجة مؤخرًا للمساعدة في كل شيء من الصداع إلى النوم إلى التهاب الحلق وإرهاق الجسم. لا يقتصر العلاج بالروائح العطرية على الروائح الجميلة للزيوت الأساسية فحسب ، بل يتعلق باستخدام مستخلصات نباتية تسمى الزيوت الأساسية ، إما عن طريق استنشاقها من خلال أنفك أو وضعها على جسمك والتدليك.

جميلة البوابة : 4 فوائد للعلاج بالروائح العطرية

فوائد العلاج بالروائح العطرية:

يساعد في تخفيف التوتر والقلق

يمكن استخدام العلاج بالروائح بأي شكل من أشكاله للمساعدة في تخفيف التوتر أو القلق. بالنسبة للبعض أصبح التأمل طريقة حياة ، ويمكن أن يمنحك العلاج بالروائح الفرصة للجلوس بهدوء والتنفس بعمق والراحة. إنه مثالي للأشخاص الذين يعانون من التعب والظروف المجهدة ، لأنه يهدئ الجهاز العصبي ويهدئ العقل ويخفض ضغط الدم.

يحسن نوعية النوم

النوم الجيد ضروري لوظيفة الدماغ والذاكرة ، ومن المهم أن الزيوت الأساسية لها خصائص تساعد على الاسترخاء ليلاً. اللافندر ، أحد أكثر الزيوت العطرية شيوعًا ويستخدم للاسترخاء والنوم. أو يمكنك أيضًا تجربة الزيت العطري المفضل لديك في حمام دافئ أو تخفيفه بالماء ورشه حول وسادتك للاسترخاء العميق.

يخفف الإرهاق والتعب

تتمتع الزيوت الأساسية بخصائص كيميائية فريدة توفر مجموعة من الفوائد الصحية. يمكن أن يؤثر بعضها على العقل لمساعدة المستخدمين على الشعور بمزيد من الاسترخاء ، في حين أن القليل من الزيوت الأساسية يمكن أن تقاوم التعب أيضًا. يساعد العلاج بالروائح على التخلص من الشعور "بالإرهاق"، وهو مفيد في علاج حالات التعب لأنه ينشط الجسم ويوفر الاسترخاء للعضلات. لذا فإن الزيوت العطرية التي تعمل على موازنة الجهاز العصبي ستكون مفيدة في تهدئة الجسم من أجل إعادة تنشيطه.

يخفف آلام العضلات

مع مجموعة متنوعة من الزيوت الأساسية والفوائد التي يمكن أن تجلبها إلى حياتك ، فكر في ممارسة العلاج بالروائح. أصبح العلاج بالروائح العطرية طريقة شائعة لإدارة وتخفيف الآلام الخفيفة إلى المتوسطة بما في ذلك تقلصات المعدة والصداع والرقبة وآلام الركبة وآلام أسفل الظهر. لألم العضلات ، يمكنك محاولة إنشاء مزيج زيتي للتدليك الذاتي برفق.

4 زيوت عطرية ذات فوائد صحية

هل تساءلت يومًا ، ما هي أفضل الزيوت الأساسية؟ هناك العشرات من الزيوت العطرية ، وكلها ذات روائح مختلفة وتركيب كيميائي متنوع ذو خصائص وفوائد.

جميلة البوابة : 4 فوائد للعلاج بالروائح العطرية

فيما يلي عدد قليل من الزيوت الأساسية الأكثر استخدامًا وما يتم استخدامها على وجه التحديد:

زيت اللافندر: وهو من أكثر الروائح شيوعاً في العلاج بالروائح ويساعد على تخفيف التوتر والقلق وتعزيز النوم الجيد.

زيت شجرة الشاي: زيت شجرة الشاي معروف على الأرجح بنشاطه المضاد للبكتيريا. يساعد التأثير المضاد للالتهابات لزيت شجرة الشاي على تهدئة وتسكين البشرة المؤلمة والمتهيجة. كما أنها تستخدم في العناية بالجروح والقضاء على قمل الرأس والسيطرة على قشرة الرأس.

زيت الليمون: يجد الكثير من الناس أن رائحة الحمضيات لزيت الليمون معزز للمزاج في الصباح . رائحة الليمون المنعشة والحمضية والمبهجة ترسل مشاعر طيبة إلى عقلك.

زيت النعناع: يتم الحصول على زيت النعناع الأساسي من نبات النعناع ، وهو ليس فقط لتنشيط أنفاسك. وفقًا للباحثين ، يعتبر النعناع رائعًا لإيقاظ عقلك وزيادة التركيز وزيادة اليقظة.

جميلة البوابة : 4 فوائد للعلاج بالروائح العطرية

أين يمكنك تجربة الزيوت العطرية العلاجية

تجربة العلاج بالزيوت العطرية في المنتجع

إذا كنت مهتمًا باستكشاف استخدام العلاج بالروائح لتخفيف التوتر ، قم بزيارة المنتجعات الصحية واطلب خيارات العلاج العطرية التي يقدمونها. من مجرد الاستمتاع بغرفة هادئة إلى علاج تدليك الجسم أو حتى العلاج بالروائح بالبخار ، وفقًا لاختيارك ومتطلباتك ، يمكنك العثور على الخيار الأفضل لك.

تجربة العلاج بالزيوت العطرية في المنزل

إذا كنت غير قادر على زيارة معالج عطري أو منتجع صحي معتمد ، فلا يجب أن يمنعك ذلك من الحصول على فوائد ممارسته في راحة منزلك.

طريقة بسيطة لاستخدام الزيوت الأساسية هي من خلال جهاز البخور أو الروائح العطرية. "عليك فقط إضافة ثلاث إلى خمس قطرات من الزيت العطري مع بعض الماء ، والاستمتاع بالروائح لمدة 30-60 دقيقة ،" ولكن عليك أن تضع في اعتبارك أن "الزيوت الأساسية قوية ، ويتم امتصاصها مباشرة في جسمك- ذلك لا تستخدمها طوال اليوم". بدلاً من ذلك ، يمكنك استخدام الزيوت الأساسية كخليط عند الاستحمام.

وأخيراً سواء كنت تستمتع بالاسترخاء من خلال الاستماع إلى الموسيقى أو قراءة كتاب أو ممارسة اليوجا أو التأمل ، فإن دمج العلاج بالروائح مع كل هذه الأنشطة سيعزز تجربتك وقد يؤدي إلى تحسين المزاج والصحة.

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