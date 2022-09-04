جميلة البوابة: 4 منتجات لزيادة حجم شعرك وفقًا للأيورفيدا كلنا نكره كيف يصبح شعرك رقيقًا جدًا بحيث يتشابك ويتلف باستمرار؟ التلوث والشامبو الكيميائي وسوء جودة المياه كلها عوامل تساهم في تدهور جودة شعرنا. يعاني الناس في الوقت الحاضر بشكل متكرر من تساقط وضعف نمو الشعر. ربما حان الوقت للعودة الى الطبيعة في الأيورفيدا القديمة التي تقدم العديد من التقنيات لاستعادة نمو الشعر وحجمه.

جميلة البوابة: 4 منتجات لزيادة حجم شعرك وفقًا للأيورفيدا

جل الصبار (ALOE VERA)

جل الصبار هو الحل الطبيعي للسيطرة على تساقط الشعر. يرطب ويغذي فروة رأسك ، وبالتالي يعزز نمو الشعر. ضعي جل الصبار على فروة الرأس واتركيه لمدة ساعة. ثم اغسلي شعرك بالشامبو لإزالته. باتباع هاتين الخطوتين الصغيرتين بشكل منتظم ، سيتم تقليل تساقط شعرك بلا شك.

يحتوي جل الصبار على قدرات مضادة للبكتيريا والفطريات تحمي فروة الرأس وتساعد في علاج قشرة الرأس. يمكنك وضع مسحوق التريفالا مع زيت جوز الهند على شعرك أو دمجه في نظامك الغذائي. مثل أي جزء آخر من جسمك ، يتم تنظيم حتى صحة شعرك من خلال نظامك الغذائي. قد تكون صحة الكبد وسوء الهضم أحد أسباب نقص حجم شعرك. يعالج التريفالا كلا المسألتين عن طريق إزالة السموم من الجهاز الهضمي.

جميلة البوابة: 4 منتجات لزيادة حجم شعرك وفقًا للأيورفيدا

عشبة البراهمي (BRAHMI)

إحدى الأعشاب المستخدمة بكثرة في الطب البديل الهندي ومن التسميات الأخرى، الزوفا المائية (Hyssopus)، وعشبة باكوبا مونيرة (Bacopa monnieri).

قد يصنع هذا النبات العجائب لشعرك. يستخدم براهمي بشكل شائع لتخفيف التوتر وتطهير العقل ، ولكن له أيضًا مزايا العناية بالشعر ومستحضرات التجميل. يمكن أن يساعد في منع تساقط الشعر عن طريق علاج فروة الرأس الجافة والتالفة. يمكن أيضًا استخدامه لعلاج مجموعة من مشاكل الشعر مثل قشرة الرأس والحكة وتقصف الأطراف. قد يكون تدليك فروة الرأس بزيت براهمي مهدئًا أيضًا.

جميلة البوابة: 4 منتجات لزيادة حجم شعرك وفقًا للأيورفيدا

تريفالا (TRIPHALA)

من المكونات النشطة مثل Amla و Haritaki في Triphala Churna تعمل على إصلاح الشعر التالف وزيادة حجم الشعر. تحتوي التركيبة الفعالة لمكوناته مثل Haritaki على قدرات مضادة للبكتيريا والفطريات تحمي فروة الرأس وتساعد في علاج قشرة الرأس. يمكنك وضع مسحوق التريفالا مع زيت جوز الهند على شعرك أو دمجه في نظامك الغذائي. مثل أي جزء آخر من جسمك ، يتم تنظيم حتى صحة شعرك من خلال نظامك الغذائي. قد تكون صحة الكبد وسوء الهضم أحد أسباب نقص حجم شعرك. يعالج التريفالا كلا المسألتين عن طريق إزالة السموم من الجهاز الهضمي.

جميلة البوابة: 4 منتجات لزيادة حجم شعرك وفقًا للأيورفيدا

ريثا (REETHA)

هذا شامبو قديم وطبيعي للأشخاص الذين لديهم شعر ناعم وعرضة لتساقط الشعر. لتحضير هذا الشامبو ، ستحتاج إلى Amla و Reetha و Shikakhai ، كل ذلك بنسبة 1: 1: 1. بعد ذلك ، كل ما عليك فعله هو تركها لتغلي في الماء. ثم استخدمي هذا الماء كآخر شطف لشعرك. ستوفر هذه المكونات لشعرك جميع الفوائد الطبيعية مع تقوية الجذور وتغذية فروة الرأس.

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