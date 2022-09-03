طبيب البوابة: كيف تستخدم الصوت لعلاج نفسك؟ هل تعلم أن كل فكرة تفكر فيها يمكن أن تؤثر على صحتك العامة؟ الأفكار تدخل الجسم على شكل اهتزازات تحتوي على شحنة كهربائية قد تتداخل مع نظام جسمك. ما نسميه العاطفة هو في الواقع اندماج الطاقة والحركة. كل طاقة تدخل الجسم لها استجابة منتجة أو مدمرة. وبالتالي ، فإن أفكارك وعواطفك لديها القدرة على إعاقة صحتك الجسدية والعقلية والعاطفية. يعد العلاج الصوتي أمرًا رائعًا للشفاء من خلال خلق الوعي بهذه الاهتزازات.

طبيب البوابة: كيف تستخدم الصوت لعلاج نفسك؟

الفكر الذبذبي

هناك عملية طويلة لمعالجة الفكر الذبذبي الذي يدخل الجسم. يدخل من خلال أعصاب الأذن ثم ينتقل إلى الدماغ ثم ينتقل إلى الجسم كله. يستجيب الجسم وفقًا للاهتزازات التي يحصل عليها. يعد العلاج بالصوت طريقة رائعة لإقامة صلة بين العقل والجسم وبالتالي بدء الشفاء. العلاج الصوتي يعمل على مستويات. يبدأ بالشفاء على المستوى العاطفي ثم المستوى العقلي ثم يتقدم نحو المستوى البدني.

فيما يلي بعض النصائح حول كيفية استخدام الصوت لعلاج نفسك

تمرين طنين النحلة

يعتبر تمرين التنفس هذا رائعًا لمحاذاة العقل والجسم. يمكنك ممارسة هذا في أي وقت.

اجلس بشكل مستقيم مع وضع عمودك الفقري منتصبًا .

أغمض عينيك واستخدم أصابعك الوسطى لإغلاق أذنيك .

تنفس من خلال أنفك

قم بالزفير وإصدر صوت همهمة مثل صوت نحلة

اشعر بالاهتزازات في الجسم

افعل هذا لمدة 3-5 دقائق .

قم بترديد بعض الهمهات

الترديد هو أكثر من مجرد ممارسة روحية. أحد أسبابه هو إرسال اهتزازات إيجابية إلى الجسم كله. ينشط هذا بعض الطاقات التي تجعلك تشعر بالإيجابية والهدوء وأنت تغني.

يمكنك ترنيمة OM أو AUM أيًا كان ما يناسب إيمانك ، يمكنك الترديد. حاول الترديد لأطول فترة ممكنة للسماح للاهتزازات بالتدفق في الجسم والوصول إلى جميع أجزائه. ترنيم بقلب مفتوح وعقل حر وحنجرة مفتوحة. كلما كانت ترنيتك أكثر انفتاحًا وبصوت عالٍ ، كانت فوائد الشفاء أفضل.

طبيب البوابة: كيف تستخدم الصوت لعلاج نفسك؟

تعويذة التأمل

في التقاليد الفيدية ، ترتبط المانترا بالعروض الدينية للإله وترديد تلك التغني ينشط الطاقات المرتبطة بها. ومع ذلك ، فإن جميع المانترا تمتلك القدرة على توجيه الطاقات الداخلية. أيًا كانت المانترا التي يتردد صداها أو تعجبك ، قم بترديدها. القيام بذلك في وضع التأمل يساعد في إيقاظ الروح. سيتم التخلص من جميع معوقات الطاقة ويمكنك استعادة صحتك الجسدية والعقلية والعاطفية.

أصوات التنغيم

هناك أصوات محددة لأجزاء معينة من الجسم. عندما ترغب في شفاء جزء معين ، يمكنك ترديد صوت التنغيم المرتبط بهذا الجزء. فيما يلي بعض الأمثلة على أصوات التنغيم:

آذان - Nnn

العيون - Eemm

الجيوب - Mmm

الأنف - Llmm

الرئتين - Ssss

طبيب البوابة: كيف تستخدم الصوت لعلاج نفسك؟

الأوعية والأجراس

هل شعرت يومًا بارتفاع فوري في الطاقة عندما تسمع أصوات الأجراس والأوعية المعدنية؟ إنه بسبب تردد صوتهم الذي ينشط الاهتزازات الداخلية. من أجل استخدام الصوت للشفاء الذاتي ، يمكنك تجربة الأطباق المعدنية ، المعروفة أيضًا باسم الأطباق الغنائية. تستخدم هذه على نطاق واسع في التأمل لبدء الشفاء وتعزيز الاسترخاء. استشر معالج الصوت لتعرف ما الذي يجب أن تحصل عليه من مخاوفك الصحية. يمكن أن يجلب دليل الخبراء فوائد إضافية.

اقرأ أيضاً:

طبيب البوابة: متى نبدأ بمراقبة الكوليسترول في الدم؟

طبيب البوابة: لا تتغاضى عن هذا المؤشر لنقص الحديد