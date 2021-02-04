جميلة البوابة: 5 علاجات طبيعية لحل مشاكل البشرة والشعر

قد تبدو بعض النصائح غريبة ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنها لن تنجح. الحقيقة هي أن هناك الكثير من النصائح والحيل الطبيعية التي يمكن أن تجعلك تبدين رائعة بتكاليف قليلة.

فيما يلي أدلة على أن بعض أروع نصائح الجمال على هذا الكوكب تبدو مجنونة:

المايونيز يرطب شعرك

هل تعانين من جفاف الشعر ولا يبدو أن أيًا من المنتجات الموجودة في حمامك تعمل؟ توجهي إلى المطبخ وخذي علبة المايونيز من الثلاجة. ضعي كميات كبيرة منه ودلكيها على خصلات شعرك ، من الجذور إلى الأطراف. اتركيه هناك لبضع دقائق ، ثم اغسليه بالشامبو جيدًا للتخلص من الرائحة.

الشاي الأسود للتخلص من حروق الشمس

لا تقلقي إذا بقيتي تحت الشمس لفترة طويلة. يمكنك بسهولة إدارة الإحساس بالوخز والتورم ببساطة عن طريق غمر جسمك في حوض مملوء بالماء الفاتر وبعض أكياس الشاي الأسود. تساعد مادة العفص الموجودة في الشاي على تهدئة الجلد المحترق والملتهب ، مما يتيح لك الحصول على الراحة والشفاء بسرعة.

الليمون لتفتيح خصلات شعرك

إذا كنت تبحثين عن بعض الطرق المميزة والرخيصة حقًا ، فابحثي عن سلة الفاكهة في المطبخ. يمكن للقليل من عصير الليمون الطازج على شعرك أن يفتح خصلات شعرك بطريقة آمنة.

الصلصة الحارة تزيد نمو الشعر

من أكثر النصائح جنونًا في عالم الجمال هي تطبيق صلصة الفلفل الحار على فروة رأسك لتحفيز نمو الشعر. السبب وراء نجاحه هو أن التوابل المحبوبة تساعد على تعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس. هذا يعني أن بصيلات الشعر ستزود بالمزيد من الأكسجين والمواد المغذية ، مما يجعلها تعمل بشكل أفضل.

الفراولة تضيء أسنانك

سواء اخترت تناولها أو فركها على اسنانك سوف تساعدك الفراولة في الحصول على بياض اللؤلؤ. تأكدي من شطف فمك بالماء بعد ذلك لمنع العصائر الحمضية من إذابة مينا أسنانك. أيضًا ، لا تكرري العملية عدة مرات خلال الأسبوع.

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كريم البواسير لعلاج العيون المنتفخة

هل تشعرين بالإحباط من الانتفاخات حول منطقة العين حتى بعد وضع شرائح الخيار عليها ؟ جربي كريم البواسير. يحتوي هذا المنتج على مكونات مضادة للالتهابات يمكن أن تضع حدا للانتفاخ. إنه يعمل كالسحر في كل مرة!

بودرة الأطفال الجافة بدلا من الشامبو

ليس لديك وقت للاستحمام أو نفذ الشامبو لديك؟ رشي القليل من بودرة الأطفال على فروة رأسك. يساعد القيام بذلك على امتصاص الزيوت الزائدة ، مما يمنحك فروة رأس نظيفة ورائحة منعشة على الفور. استخدم الفرشاة كالمعتاد للتخلص من البودرة.

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