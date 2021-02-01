طبيب البوابة: وصفة مجربة لتقليل دهون البطن

كل منا يريد أن يكون لائقًا صحياً عقلياً وبدنياً. ولكن دائما هناك دهون إضافية ، نريد جميعًا التخلص منها ، لكن لا نعرف كيف نفعل ذلك

الحل الذي نقدمه سيساعدك على تحقيق ذلك بأسهل طريقة ممكنة. نحن نشارككم هذه الوصفة الرائعة لعمل مخفوق مصنوع من 4 مكونات متوفرة بسهولة: الخيار والليمون والنعناع والزنجبيل.

بمجرد أن تبدأ في شرب هذا الخليط ، ستختفي دهون معدتك في غضون أسابيع.

ولكن ، دعنا أولاً نخبرك ببعض الفوائد الصحية للمكونات التي تدخل فيها.

الفوائد الصحية لـ:

الخيار

يتكون الخيار من 96٪ من الماء ، لذلك فهو منخفض السعرات الحرارية ويوصى به للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا. كما أن تناول الخيار يوفر لك الفوائد الصحية التالية:

يحتوي على خصائص ملينات طبيعية ، ويساعد على تطهير الأمعاء

يحسن المخاط في الجهاز الهضمي

يحسن مستويات حمض اليوريك

يزيل السموم الضارة عن طريق احتباس البول والماء

يحمي جدران معدتك

الزنجبيل

الزنجبيل هو نوع من التوابل التي تحتوي على رائحة مميزة جدا ، والتي غالبا ما تستخدم في الطبخ. ولكن وفقًا للطب التقليدي الصيني، يمكن أن يكون الزنجبيل مفيدًا في علاج مختلف الحالات الصحية.

الزنجبيل غني بالفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة ويحتوي على خصائص قوية مضادة للالتهابات.

الليمون

الليمون غني بفيتامين C ويحتوي أيضًا على مكونات مفيدة أخرى بما في ذلك البوتاسيوم وفيتامين B و B1 والمغنيسيوم والكالسيوم. سيساعدك تناول الليمون في الوصول إلى الصحة المثلى ، لذلك يجب تضمينه في نظامك الغذائي اليومي.

النعناع

النعناع عشب مفيد آخر يحتوي على خصائص طبية رائعة يمكن أن تساعدك في الحالات التالية:

الانتفاخ ، مشاكل الجهاز الهضمي ، التورم والتشنجات.

يحتوي على خصائص مطهرة قوية يمكنك استخدامها ضد مشاكل الجلد مثل الأكزيما وتضخم المسام.

يمكن أن يساعد في علاج الأرق وتحسين نوعية نومك.

يحتوي على خصائص مضادة للإجهاد

يحسن الدورة الدموية

مخفوق الزنجبيل والنعناع والخيار والليمون :

المكونات:

10 أوراق نعناع

4 ليمون

1 زنجبيل

1 خيار متوسط

2 لتر من الماء

التجهيز:

نقطع الخيار والليمون إلى شرائح رفيعة ، وتأكد من إزالة بذور الليمون.

يضاف الخيار والليمون والنعناع والزنجبيل في الماء.

ضعي جميع المكونات في الخلاط واخلطيها لمدة ثانية أو اثنتين.

ضعي الخليط في قنينة زجاجية ، ثم خزنيها في الثلاجة لمدة 6 ساعات.

يمكن الآن تناول مشروب التخسيس هذا يوميًا.

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