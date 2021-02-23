جميلة البوابة: 5 وجبات خفيفة صحية في الليل

يعد تناول الكثير من الوجبات الخفيفة أحد أكثر المشكلات شيوعًا التي تعيق رحلة فقدان الوزن. كلنا نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على نظام غذائي صحي ، ولكن في اللحظة التي يأتي فيها تناول الوجبات الخفيفة ، نفقد السيطرة ...

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لقد عطل الوباء روتيننا بعدة طرق ، بما في ذلك نمط نومنا. بينما يكون معظمنا مستيقظًا في وقت متأخر من الليل ، فقد زاد تناول الوجبات الخفيفة في منتصف الليل مما أدى إلى زيادة الوزن.

يوصى بتناول العشاء قبل ساعتين على الأقل من الخلود للنوم حتى يكون لجسمك متسع من الوقت لهضمه. تناول الوجبات الخفيفة بعد العشاء يمكن أن يعيق رحلة إنقاص الوزن والنوم.

ولكن إذا كنت مستيقظًا حتى وقت متأخر وترغب في تناول شيء ما ، فإليك بعض الخيارات الصحية.

بذور اللوتس المحمصة (foxnuts)

يُطلق على هذه البذور المحمصة عادةً ما يسمى makhana ، وهو أحد أكثر الأطعمة الصحية التي يمكنك تناولها كوجبات خفيفة في منتصف الليل. إنها ليست زيتية أو مقلية ويمكن تحميصها جافة فقط. ويمكنك تحميص بعضها والاحتفاظ بها في وعاء محكم الغلق.

رقائق دقيق الشعير

تُسمى أيضًا رقائق nachni ، وهي خيار وجبات خفيفة صحية يمكنك تناولها دون أي شعور بالذنب. تأكد من أن الرقائق محمصة أو مخبوزة وليست مقلية.

منفوش الأرز rice puffs

يُعرف منفوش الأرز باسم Murmura أيضاً، يتم تحميصه بقليل من السمن والملح ، ويعد وجبة خفيفة صحية خالية من الشعور بالذنب. يمكنك مزجه مع التوابل والنامكين والفول السوداني لجعله أكثر إشباعًا ولذيذًا.

الفواكه

في حالة عدم توفر أي من الوجبات الخفيفة المذكورة أعلاه في منزلك ، يمكنك التقاط الفاكهة كوجبة خفيفة. وغني عن القول ، أن الفواكه تملأك بسرعة وهي صحية للغاية.

اللبن الرائب

يعد اللبن الرائب السادة وجبة خفيفة سريعة ومنعشة. يمكنك إضافة القليل من الفواكه أو العسل لنكهات مختلفة ويفضل عدم تناول الأصناف الجاهزة لانها غنية بالسكريات.

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