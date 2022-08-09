جميلة البوابة: 5 وصفات لصنع محدد عيون في المنزل تستخدم النساء مستحضرات تجميل للعيون مثل الكاجال وكحل العيون لإبراز جمال عيونهن. ولقد تم إنتاج الكحل المنزلي منذ آلاف السنين. ومع ذلك ، نظرًا للتقدم التكنولوجي والطلب العالمي، يتم إنتاج هذه السلع التي كانت بسيطة في يوم من الأيام بمساعدة الآلات والأساليب المتقدمة.

ومع ذلك ، يمكنك صنع محدد العيون بنفسك في المنزل. يمكنك ابتكار أسلوب جديد ومميز لنفسك باستخدام أدوات تحديد العيون المصنوعة منزليًا. دعنا نتعلم بعض الوصفات البسيطة لصنع محدد العيون بنفسك.

جميلة البوابة: 5 وصفات لصنع محدد عيون في المنزل

كحل بودرة الكاكاو

إذا كنت تشعرين بالملل من استخدام محدد العيون الأسود ، فيمكنك استخدم مسحوق الكاكاو، للحصول على محدد عيون باللون البني. للحصول على بطانة بنية عميقة.

الطريقة:

أضف ملعقة من مسحوق الكاكاو في وعاء صغير. تخلط جيداً بعد إضافة بضع قطرات من الماء أو ماء الورد. حافظي على قوام سميك (مثل الجل). ضعيه للحصول على مظهر جميل وطبيعي على كل من خط الرموش العلوي والسفلي.

جميلة البوابة: 5 وصفات لصنع محدد عيون في المنزل

كحل اللوز

اللوز متوفر بسهولة على أي رف مطبخ. أثناء تناول الوجبات الخفيفة ، ضع في اعتبارك وضع القليل جانباً لمحاولة إنتاج محدد عيون طبيعي. كحل اللوز هو مزيج طبيعي مصنوع يعزز الرؤية ويشجع نمو رمش العين.

الطريقة:

أشعلي شمعة / ولاعة وباستخدام الملقط التقطي حبة لوز بعناية ، ثم اتركي اللهب يحرق اللوز. باستخدام سكين الزبدة ، اكشطي كل السخام الأسود في طبق بمجرد أن يتحول اللوز إلى اللون الأسود ويدخن. بعد ذلك ، أضيفي قطرتين من زيت اللوز. للحفاظ على اتساق كثيف. يستخدم مع فرشاة تحديد العيون.

جميلة البوابة: 5 وصفات لصنع محدد عيون في المنزل

محدد عيون مصنوع من عصير الشمندر

إذا كنتِ تستمتعين بالمرح ولا تمانعين في تجربة ألوان مختلفة فتركيبة الآيلاينر هذه ستناسب مكياجك.

الطريقة:

يطحن نصف جذر الشمندر. ضعي عصير الشمندر في وعاء بعد تصفيته. يجب إضافة ملعقة واحدة من عصير الشمندر إلى وعاء ، ثم إضافة ملعقتين صغيرتين من هلام الصبار الطبيعي. امزجي كلا المكونين لتشكيل عجينة ناعمة. ارسمي العيون بفرشاة تجميل وستظهر أجنحة وردية جميلة على طول خط الرموش.

جميلة البوابة: 5 وصفات لصنع محدد عيون في المنزل

محدد العيون بالفحم المنشط

المكون الأساسي المستخدم في محدد العيون الأسود محلي الصنع هو الفحم المنشط. يمكن مزجه مع الماء أو أي زيت ناقل صديق للبشرة، مثل جوز الهند أو اللوز أو الجوجوبا.

الطريقة:

للحصول على محدد عيون سريع، يمكن خلط الفحم النشط والماء المقطر في هذه الوصفة. الماء المقطر ، على عكس ماء الصنبور العادي، يتم ترشيحه جيدًا للتخلص من الشوائب والمعادن. ضعي كبسولتين أو نصف ملعقة صغيرة من الفحم المنشط في وعاء صغير ، ثم أضيفي بضع قطرات من الماء المقطر وحركي. ثم ضعي الكحل باستخدام فرشاة مكياج رفيعة.

جميلة البوابة: 5 وصفات لصنع محدد عيون في المنزل

كحل كمكم الأحمر

سيكون كحل العيون الأحمر الداكن مثاليًا لإضفاء مظهر أنيق مسائي. بغض النظر عن لون البشرة، فإنه يجعل الوجه يتوهج على الفور.

الطريقة:

أضف ملعقة من مسحوق الكمكم في وعاء صغير. أضف بضع قطرات من ماء الورد أو ماء الصنبور. امزجها جيداً. حافظ على قوام سميك (مثل الجل). ضعيه بفرشاة على طول خطوط الرموش.

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