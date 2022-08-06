طبيب البوابة: دليلك لاختبار مسحة عنق الرحم عند النساء في عام 1928 ، أوجز منشور رائد استخدام مسحة عنق الرحم أو جمع خلايا من عنق الرحم وفحصها للكشف عن السرطان. ومنذ ذلك الحين عُرفت باسم مسحة عنق الرحم. أصبح هذا الاختبار البسيط المعيار الذهبي لاكتشاف سرطان عنق الرحم عند النساء.

يستغرق الاختبار نفسه بضع دقائق فقط في عيادة خارجية ، حيث يستخرج الأخصائي عددًا قليلاً من الخلايا من عنق الرحم غير المرئية بأجهزة عينات مختلفة. يقوم اختصاصي علم الأمراض بوضع العينة على الشرائح في المختبر. تستخدم مسحة عنق الرحم التقليدية خمسة بقع مميزة في ثلاثة حلول مختلفة. تبرز البقع المختلفة أنواعًا مختلفة من الخلايا الحرشفية التي تبطن عنق الرحم ، من الطبقات السطحية والوسطى والعميقة. لا تكتشف مسحة عنق الرحم الخلايا السرطانية أو الخلايا السرطانية فحسب، بل تكتشف أيضًا الالتهابات والتغيرات الأخرى التي تحدث في الخلية المبطنة لعنق الرحم ، كما أن بعض التقنيات البسيطة الأخرى ، مثل التطبيق المرئي مع حمض الأسيتيك أو اليود لوغول أو الفحص البصري عن طريق التكبير ، تستخدم عادة.

لا تزال اختبارات مسحة عنق الرحم هي المعيار الذهبي لفحص السرطان نظرًا لخصائصها الممتازة البالغة 94%.

طبيب البوابة: دليلك لاختبار مسحة عنق الرحم عند النساء

اختبار مسحة عنق الرحم

توقيت وتعليمات مسحة عنق الرحم

تعليمات للمرضى: لا ينبغي جدولة الفحص خلال الدورة الشهرية

إذا تمت جدولة موعد لاختبار PAP في غضون يومين ، فحينئذٍ:

لا تغسلي المهبل بالدوش

لا تستخدمي السدادة القطنية

لا تستخدمي رغوة منع الحمل / الأدوية / كريم / هلام / مواد التشحيم

تجنبي الالتهابات المهبلية

الامتناع عن ممارسة الجنس لمدة 24 ساعة

الحمل ليس من موانع الفحص

يجب أخذ المسحة بعد الولادة بـ 6-8 أسابيع من الولادة فقط

ان أفضل طريقة للوقاية من السرطان هي من خلال الكشف المبكر والعلاج الموصوف من الطبيب.

طبيب البوابة: دليلك لاختبار مسحة عنق الرحم عند النساء

ما مدى تكرار فحص مسحة عنق الرحم؟

نبدأ الاختبار في سن 21 ونكرره كل ثلاث سنوات. بعد سن الثلاثين ، يمكن خفض عدد المرات إلى مرة واحدة كل 5 سنوات إذا تم إقرانه باختبار (Pap-HPV contesting).

يتميز الاختبار بمزايا مثل انخفاض معدل الإصابة بالتضيق وعدم كفاءة عنق الرحم. في معظم الحالات ، يتم إيقاف الاختبار في سن 65. في بعض الحالات ، مثل متلازمات نقص المناعة ، وفيروس نقص المناعة البشرية ، والمجموعات الأخرى المعرضة للخطر ، قد يختار الطبيب إجراء الاختبار بشكل متكرر. فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) هو فيروس يصيب بطانة خلايا الأعضاء التناسلية ويمكن أن يسبب السرطان في أعضاء مثل المهبل وعنق الرحم والفرج وحتى القضيب والشرج.

طبيب البوابة: دليلك لاختبار مسحة عنق الرحم عند النساء

لقاح لا بد منه

لقاح فيروس الورم الحليمي البشري هو بداية صغيرة نحو حل هذه المشكلة الرئيسية. يتوفر لقاح 4-valent أو 9-valent بشكل شائع ويمكن أن يكون مفيدًا ضد الثآليل التناسلية وكذلك ضد سرطانات الأعضاء التناسلية.

لمنع هذا السرطان المروع وأنواع عديدة من التهابات الأعضاء التناسلية والسرطان ، يفضل تلقيح جميع الذكور والإناث الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 26 عامًا.

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