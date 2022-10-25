جميلة البوابة: 6 طرق لتحضير بشرتك لفصل الشتاء مع اقترابنا من أشهر الشتاء ، والانتقال تدريجيًا من الطقس الدافئ إلى البارد، من الضروري أن نقوم بتعديل روتين العناية بالبشرة لدينا لتلبية متطلبات الطقس المتغير. تميل أشهر الخريف إلى أن تكون رطبة ولزجة ، بينما تميل أشهر الشتاء إلى الجفاف. استراتيجية العناية بالبشرة المستخدمة خلال كلتا الحالتين تتعارض تمامًا مع الأخرى ، وبالتالي ، فإن التحول في الاستراتيجية مفاجئ ولكنه ضروري.

يمكن أن يؤدي الفشل في تعديل نهج العناية بالبشرة خلال هذا التحول الحتمي في الظروف الجوية إلى ظهور البثور والجفاف المزمن وأمراض الجلد الأخرى التي قد تكون ضارة ومزعجة. للمساعدة في تبسيط العملية لك ، قمنا بتجميع قائمة ببعض الطرق الفعالة والفعالة لتجنب مشاكل الجلد هذا الشتاء.

جميلة البوابة: 6 طرق لتحضير بشرتك لفصل الشتاء

تجنبي الاستحمام بالماء الساخن للغاية

يعد الاستمتاع بحمام الماء الساخن مريحاً وشائعاً خلال أشهر الشتاء القارصة. ومع ذلك ، فإن هذه الممارسة ضارة بصحة بشرتك. يدمر حاجز الدهون الطبيعي للبشرة ويجفف الجلد. يمكن أن يكون الحمام القصير بالماء الدافئ مهدئًا بنفس القدر دون الآثار السلبية للماء الساخن. نصيحة مفيدة يجب وضعها في الاعتبار: ضعي بعضًا من زيت الجسم قبل الاستحمام ، حيث يساعد ذلك على الاحتفاظ بالرطوبة في الجلد التي قد تفقدها بسبب الماء الساخن.

جميلة البوابة: 6 طرق لتحضير بشرتك لفصل الشتاء

لا تنسي كريم الوقاية من الشمس

على الرغم من أن أشهر الشتاء مظلمة وبدون شمس دافئة ، فإن هذا لا يعني أنه يجب عليك تجنب الكريم الواقي من الشمس. الأشعة فوق البنفسجية الضارة للشمس قادرة على اختراق الغيوم في أحلك الأيام ، ويمكنها بسهولة اختراق بشرتك. يمكن للواقي الطبيعي من الشمس مثل كريم التوت الأحمر الذي يحتوي على خصائص SPF كافية ويتضاعف كمرطب أن يساعد في تحضير بشرتك لفصل الشتاء القاسي.

جميلة البوابة: 6 طرق لتحضير بشرتك لفصل الشتاء

حافظي على رطوبتك

ربما يكون البقاء رطبًا أحد أفضل نصائح العناية بالبشرة لأي موسم أو حالة بيئية. إن شرب كميات كبيرة من الكحول أو القهوة أو الشاي أو المشروبات السكرية يؤدي إلى استنفاد العناصر الغذائية الحيوية في الجسم. إن الحفاظ على رطوبة كافية بالماء العادي هو أفضل طريقة للحفاظ على صحة بشرتك. بالإضافة إلى ذلك ، فإن البقاء رطبًا يعزز الدورة الدموية داخل الجلد ، ويعزز قدرة الجلد على إصلاح نفسه.

جميلة البوابة: 6 طرق لتحضير بشرتك لفصل الشتاء

رطبي بشرتك

الشتاء جاف وضار بالجلد. يمكن أن يساعد ترطيب بشرتك بشكل كافٍ في منع الجفاف المزمن وتلف الجلد ؛ حدث شائع خلال أشهر الشتاء. اعتمادًا على نوع بشرتك ، تأكد من اختيار مرطب يعمل مع بشرتك وليس ضدها. يعتبر زيت بذور القنب مكونًا شائعًا يجب البحث عنه في المرطب نظرًا لخصائصه المرطبة وقفل الرطوبة. ما يجعله شائعًا هو أنه يعمل بشكل جيد على جميع أنواع البشرة.

جميلة البوابة: 6 طرق لتحضير بشرتك لفصل الشتاء

اتبعي نظامًا غذائيًا متوازنًا

النظام الغذائي الصحي هو أحد أكثر الجوانب التي يتم التقليل من شأنها في روتين العناية بالبشرة الفعال. تساعد الفواكه والخضروات على توفير العناصر الغذائية الأساسية للجسم ، وتضمن أن تبدو بشرتك شابة ومتألقة.

جميلة البوابة: 6 طرق لتحضير بشرتك لفصل الشتاء

التمرين أمر حيوي

التمرين ضروري لتهيئة بشرتك لأشهر الشتاء القاسية ، لأنها تحسن الدورة الدموية داخل الجلد. هذا يحسن حتما أكسجة الدم ، ويحسن الدم المؤكسج بشكل كاف مظهر وصحة الجلد لأنه يقوي خلايا الجلد بالمغذيات الأساسية. يمكن أن يساهم القيام بأنشطة مثل اليوجا أو الجري أو أي رياضة بدنية صعبة ، بشكل كبير في روتين فعال للعناية بالبشرة في فصل الشتاء.

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