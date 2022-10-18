جميلة البوابة: 6 أسرار من الأيورفيدا لبشرة متوهجة منذ زمن بعيد ، كانت الصحة والجمال تعتبر قصيرة العمر. كان متوسط ​​العمر المتوقع للبالغين حوالي 30 عامًا. فقد ترك البشر الطبيعة تأخذ مجراها. ثم منذ أكثر من 5000 عام ، بحث الحكماء الآريون في موارد الطبيعة الهائلة لتمديد هذه الصحة والجمال مدى الحياة. ثم لاحظ الحكماء أن تركيبات معينة من الأعشاب يمكن أن تحافظ ليس فقط على شباب البشرة والشعر ولكن أيضًا على الجسم القوي.

في عصر أصبحت الجماليات الاصطناعية تسيطر على النتائج السريعة ، يمكن لقوة الطبيعة أن تساعدنا على عيش حياة صحية ومرضية وواعية.

جميلة البوابة: 6 أسرار من الأيورفيدا لبشرة متوهجة

ما هي الأيورفيدا؟

تأتي الأيورفيدا من كلمتين أساسيتين في اللغة السنسكريتية - "أيور" تعني الحياة و "فيدا" تعني العلم أو المعرفة. لذلك عادةً ما تُترجم الأيورفيدا إلى "علم الحياة" الذي يساعد في الحفاظ على حالة ذهنية إيجابية وصحة روحية وجمال لا تشوبه شائبة من الداخل. يمكن لمزيج متكامل من الأيورفيدا واليوغا والتأمل أن يساعد المرء حقًا في تحقيق أسلوب حياة إيجابي بشكل عام. ممارسة اليوجا والتأمل معًا ، يرفع العقل والجسد والروح.

فيما يلي بعض أسرار الايورفيدا للحصول على بشرة متوهجة بشكل طبيعي وجميلة:

جميلة البوابة: 6 أسرار من الأيورفيدا لبشرة متوهجة

ابدأ يومك مع اليوجا

إن البدء الصحيح ليومك أمر في غاية الأهمية. ممارسة اليوغا لمدة 30 دقيقة في الصباح كل يوم يمكن أن يشفي جسمك عقليًا وجسديًا. جرب سلسلة متنوعة من أوضاع اليوغا التي ستساعدك على إطالة عضلاتك وتحريرها وإرخائها.

جميلة البوابة: 6 أسرار من الأيورفيدا لبشرة متوهجة

التأمل اليقظ

يوجد اليوم وعي متزايد بين الوعي الصحي بعلوم الأيورفيدا واليوغا والتأمل. نظرًا لأنماط حياتنا المحمومة وجداولنا المزدحمة ، يساعد التأمل على استعادة التركيز والطاقة. يعلمنا أن نكون حاضرين في الوقت الحالي ونختبر أفراح الحياة الصغيرة. يمكن أن تساعدنا تمارين التنفس الأساسية في تقليل التوتر والنوم بشكل أفضل وإرخاء أذهاننا. تساعد هذه الفوائد في تقليل حب الشباب وتقليل الهالات السوداء وإبطاء عملية الشيخوخة.

جميلة البوابة: 6 أسرار من الأيورفيدا لبشرة متوهجة

اتبع روتين التنظيف والتنغيم والترطيب مرتين في اليوم

يكمن سر الحصول على بشرة خالية من العيوب في اتباع روتين التنظيف والتنغيم والترطيب مرتين في اليوم. تذكر أن المنتجات الحقيقية جميلة حقًا ، وبالتالي فإن استخدام المنتجات المصنوعة من مكونات حقيقية وطبيعية مصدرها مستخلصات نباتية فعالة وثبت أنها تحقق نتائج طويلة الأمد.

اختيار المزيج المناسب من المنتجات لبشرتك الغنية بالمكونات الطبيعية والنقية مثل البابايا والخيار والعسل والنيم ؛ سيساعد في الحفاظ على بشرتك صحية ويضمن نتائج طويلة المدى. تنظيف عميق مع غسول وجه لطيف مقشر غني بعصير البابايا ، ينظف المسام ويحافظ على توهج البشرة. يعمل التنغيم باستخدام تونر نقي يعمل على شد المسام ومصنوع من الخيار على إنعاش بشرتك ويساعد على تقليل البقع الداكنة. أخيرًا ، ينتج عن الترطيب بغسول مغذي مصنوع من الرحيق والعسل بشرة خالية من العيوب.

جميلة البوابة: 6 أسرار من الأيورفيدا لبشرة متوهجة

اختيار مشروب الديتوكس للتخلص من السموم

يُقصد من التخلص من السموم أن يكون جزءًا روتينيًا من استعادة التوازن لصحتك. توصي الأيورفيدا بشدة بتناول مشروب للتخلص من السموم في الصباح يساعد في تنقية الجسم من السموم. أفضل شيء عن مشروبات إزالة السموم من الايورفيدا هي المكونات الطبيعية المتاحة بسهولة والتي يمكن للمرء أن يجدها في المطبخ. استبدل فنجان القهوة في الصباح بالماء الدافئ مع بضع قطرات من عصير الليمون والقليل من العسل. لا تساعد هذه الجرعة السحرية في إنقاص الوزن فحسب ، بل تساعد أيضًا في الحصول على بشرة ناعمة وخالية من العيوب على المدى الطويل.

جميلة البوابة: 6 أسرار من الأيورفيدا لبشرة متوهجة

ترطيب وتدليك جسمك

يمكن أن يساعد ترطيب الجسم وتدليكه بزيت الأيورفيدا الغني على زيادة الدورة الدموية وتغذية أنسجة الجلد بعمق. يمكن أن يساعد اختيار زيت الجسم وهو مزيج قوي من الأفوكادو والجزر والليمون واللوز المليء بالفيتامينات في تخفيف إجهاد الجسم وتوتره. الأفوكادو معالج طبيعي ومنعم للبشرة مع مغذيات ومضادات للأكسدة وقوى متجددة بينما يعمل الجزر عجائب للحفاظ على البشرة خالية من الخطوط الجافة والتجاعيد.

جميلة البوابة: 6 أسرار من الأيورفيدا لبشرة متوهجة

أنت ماذا تأكل

جلدنا يعكس على الفور ما نأكله. يمكن أن يمتص الجسم ما يدخل في جلدنا. من المهم ألا ندع أجسامنا تمتص المواد الكيميائية. ثبت أن النظام الغذائي الغني المليء بالأطعمة المغذية مفيد لبشرة متوهجة. اتباع نظام غذائي جيد يساعد في تنظيم الدوشا. يمكن أن تساعد صحة الأمعاء الجيدة في القضاء على العديد من مشاكل البشرة مثل حب الشباب والعيوب والبهتان والتصبغ. الأيورفيدا هي طريقة حياة يمكن أن تساعدك في الحصول على بشرة صحية وحيوية.

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