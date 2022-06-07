جميلة البوابة: 6 علاجات منزلية للتخلص من رائحة العرق رائحة الجسم مشكلة شائعة لكثير من الناس وتتفاقم هذه المشكلة خلال فصل الصيف بسبب الحرارة الزائدة والعرق. أولئك الذين يتعرقون أكثر يعانون من هذه المشكلة ويشعرون بالحرج أيضًا في نفس الوقت.

التعرق هو عملية طبيعية لمساعدة الجسم على تنظيم درجة حرارته. ومع ذلك، فإن العرق عديم الرائحة ، والنمو البكتيري في الجسم هو الذي يسبب الرائحة. على الرغم من وجود العديد من التلك ومزيلات العرق للجسم المتوفرة في السوق ، إلا أنها لا تستطيع مقاومة الرائحة لفترة طويلة. لذلك ، من المهم بنفس القدر الاهتمام بالنظافة الشخصية وارتداء أقمشة مريحة وقابلة للتنفس مثل القطن بدلاً من الساتان أو البوليستر التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المشكلة.

نقدم لكم بعض العلاجات الطبيعية التي تساعد في التخلص من رائحة الجسم الكريهة:

جميلة البوابة: 6 علاجات منزلية للتخلص من رائحة العرق

الاستحمام بانتظام وبشكل صحيح

الاستحمام ، وخاصة خلال فصل الصيف أمر لا بد منه. يعد الاستحمام جيدًا بصابون لطيف مضاد للبكتيريا أو غسول للجسم بالخيار أو الصبار أو زيت شجرة الشاي أو النيم أو المنثول مرتين يوميًا. تساعد هذه المكونات في الحفاظ على البكتيريا بعيدًا عن الجسم ، وتتركها طازجة وخالية من الروائح.

جميلة البوابة: 6 علاجات منزلية للتخلص من رائحة العرق

معجون أوراق النيم أو ماء مملوء بالنيم

النيم له قيم طبية عديدة. أضف الماء إلى حفنة من أوراق النيم واصنع عجينة منها. يوضع لمدة 15 دقيقة ويغسل. بدلاً من ذلك ، أضف أوراق النيم إلى دلو الماء واستحم في ذلك الماء.

جميلة البوابة: 6 علاجات منزلية للتخلص من رائحة العرق

يعتبر زيت جوز الهند دائمًا الأفضل

زيت جوز الهند له العديد من الفوائد ، وأحدها يقاوم رائحة الجسم. ضع زيت جوز الهند على الإبط بعد الاستحمام. سيترك عطرًا ناعمًا لطيفًا ويترك جسمك خاليًا من الرائحة. سيؤدي الاستخدام المنتظم لزيت جوز الهند إلى تفتيح الإبط الداكن. زيت جوز الهند له خصائص مغذية. سيترك البشرة رطبة ومغذية أيضًا! يمكن استهلاك زيت جوز الهند أيضًا. لذا فإن تناوله على شكل طعام يمنع رائحة الجسم الكريهة.

جميلة البوابة: 6 علاجات منزلية للتخلص من رائحة العرق

صودا الخبز

تطبيق عجينة من صودا الخبز مع أجزاء متساوية من نشا الذرة سيكون بمثابة مزيل عرق طبيعي. ومع ذلك ، قم بإجراء اختبار الحساسية، وإذا شعرت بإحساس حارق في الإبط، اغسله بسرعة واستخدم زيت جوز الهند للتهدئة.

جميلة البوابة: 6 علاجات منزلية للتخلص من رائحة العرق

اشرب كمية كافية من الماء

شرب الماء الكافي سيبقيك رطبًا من الداخل إلى الخارج. يزيل السموم من الجسم ، وبالتالي يقضي على البكتيريا المسببة لرائحة الجسم. بالإضافة إلى أن الماء عامل محايد. لذلك، سوف يمنع البكتيريا في الأمعاء.

جميلة البوابة: 6 علاجات منزلية للتخلص من رائحة العرق

عصير الطماطم

إن شرب عصير الطماطم وتطبيقه سيقاوم رائحة الجسم بشكل فعال. الطماطم مليئة بخصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للتفسخ للحد من كمية التكوين البكتيري الذي يسبب رائحة الجسم. كما أن شرب عصير الطماطم يقلل من درجة حرارة الجسم ، مما يقلل بدوره من التعرق. استخدمي قطعة من القماش المغطاة بعصير الطماطم وامسحي بها الإبط. يغسل بعد بضع دقائق. لذلك ، إلى جانب هذه النصائح والحيل ، فإن أفضل طريقة هي اختيار الطعام المناسب والملابس المناسبة والبقاء رطبًا!

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