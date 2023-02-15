جميلة البوابة: 7 حلول سريعة لمشاكل الأظافر

البوابة - تضفي الأظافر جمالاً خاصاً على الأيدي، فهي تعكس شغف النساء والفتيات بالألوان المختلفة والحالة المزاجية وحتى النظافة. لا داعي لأن تكون أظافرك طويلة وملونة لتكون جميلة، يمكن أن تكون قصيرة ونظيفة لتعكس شخصيتك.

ولكن عندما تنكسر أو تتشقق، فإنها تشكل مشكلة يجب حلها في أسرع وقت ممكن. إذا كانت لديك بعض المشاكل مع أظافرك وتبحثين عن طرق لعلاجها ، فإليك بعض الحلول السريعة لتجربتها.

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المشاكل والحلول

الفطريات. يمكن أن تحدث الفطريات من وقت لآخر خاصة عندما لا يتم الاعتناء بأظافر أصابع القدمين بشكل صحيح. عندما لا يتم علاج فطريات الأظافر على الفور ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى هشاشة الظفر أو تساقطه.

أفضل علاج للفطريات

استخدام زيت شجرة الشاي لأن هذا الزيت الأساسي يعمل كمطهر يمكنه إزالة نمو الفطريات. أضف قطرة أو قطرتين من الزيت على الظفر المصاب بعد الاستحمام أو الاستحمام لامتصاص أفضل.

أظافر ممزقة. يمكن أن يكون الظفر الممزق مزعجًا خاصةً عندما تعلقه دائمًا في ملابسك. يجب أن تنتبهي عن قص أظافرك، اختيار المقص المناسب يمكن أن يمنع هذه المشكلة، كذلك لا تستخدمي أظافرك في فتح العلب والاشياء الأخرى.

أفضل علاج للأظافر الممزقة

استخدام غراء الأظافر للصق الأجزاء الممزقة. قومي برفع الطرف الممزق برفق ثم ضعي قطرة من غراء أظافر ذو نوعية جيدة على عود أسنان ثم ادفعي الظفر للأسفل. نظفي الحواف لإزالة الغراء الزائد.

الأظافر الهشة. قد تعتقد النساء اللواتي تكون أظافرهن هشة وناعمة أن وضع أظافر صناعية فكرة جيدة. لسوء الحظ ، أنت في الواقع تعرضين نفسك لخطر الإصابة بالفطريات. السبب وراء ذلك هو أنه سيتم لصق الأظافر الاصطناعية فوق أظافرك الحالية. على الأرجح سيكون هناك مسافة بينهما والتي يمكن أن تكون أرضًا خصبة للفطريات.

أفضل علاج للأظافر الهشة

الابتعاد عن استخدام الاظافر الصناعية وحل مشكلة هشاشة الاظافر بالمقويات هو افضل لصحة الاظافر .

تقشير وتفسخ الأظافر. غالبًا ما يحدث تقشير للظفر وتفسخه عندما ينمو في اتجاه مائل. هذا يسبب ضعف الظفر ومن ثم الكسر.

أفضل علاج لتفسخ الاظافر

أنت بحاجة إلى تقليم أظافرك جيداً ثم تلميعها بالباف. تحتاجين أيضًا إلى الحفاظ على أظافرك رطبة عن طريق وضع الزيت عليها لحبس الرطوبة فيها. رطبي يديك وأظافرك بعد ذلك.

نقص الفيتامين. يعد نقص الفيتامينات من أسباب ضعف الأظافر. عندما يكون هناك نقص في الفيتامينات ، يمكنك توقع أن تكون أظافرك عرضة للتشقق والكسر.

أفضل علاج لنقص الفيتامين

أولاً تأكدي من حصولك على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن في جسمك عن طريق تناول الخضار والفواكه. يمكنك أيضًا تناول المكملات الغذائية إذا كنت ترغبين في ذلك ولكنك ستحتاجين إلى مناقشة هذا الأمر مع طبيبك لتحديد المكمل الذي سيعمل بشكل أفضل بالنسبة لك.

الأظافر الضعيفة . يمكن أن تتمزق الأظافر الضعيفة بسهولة عندما تصطدم باي شيء مما يشكل مشكلة خاصة عندما تحدث بشكل غير متوقع. قد تعتقدين أن أفضل حل يمكنك اتخاذه هنا هو تطبيق مقوي طلاء لكن هذا لا يعمل حقًا.

أفضل علاج للأظافر الضعيفة

بالنسبة لخبراء الأظافر، فإن استخدام مقويات يمكن أن يكون أكثر سوءًا مما ينفع ، ولهذا السبب يوصون أولئك الذين يعانون من مشاكل في الأظافر باختيار المكملات التي تحتوي على البيوتين للمساعدة في تقوية أظافرهم.

وأخيراً هذه مجرد أمثلة قليلة على كيفية تخفيف مشاكل الأظافر المزعجة التي تصيبك غالبًا. يمكن أن يساعد تغيير نظامك الغذائي عن طريق إضافة المزيد من الخضار والفواكه والحبوب الكاملة في تقوية أظافرك على المدى الطويل.

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