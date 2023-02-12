5 بدائل للأشخاص الذين يعانون من نقص الكالسيوم الكالسيوم معدن أساسي لبناء الجسم. فهو لا يساعد فقط في تقوية العظام وتحسين صحة الأسنان ، ولكنه أيضًا ينظم ضربات القلب وتقلص العضلات. يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم في الجسم إلى حالة تسمى نقص كالسيوم الدم. تشمل الأعراض ارتباكًا وتشنجًا عضليًا وتشنجات وخدرًا في اليدين والقدمين والوجه وضعف العظام. في حين أن المنتجات اليومية مثل الحليب واللبن والجبن هي أفضل مصادر الكالسيوم ، فإليك بعض البدائل النباتية لعلاج نقص الكالسيوم.

5 بدائل للأشخاص الذين يعانون من نقص الكالسيوم

حليب الصويا

منتجات الألبان هي أفضل مصادر الكالسيوم. ليس هناك شك في ذلك. ومع ذلك ، يمكن للأشخاص الذين ليس لديهم حليب أو نباتي أن يختاروا حليب الصويا أو اللوز ، حيث يتم تحصينهم بالكالسيوم.

الخضار الورقية الخضراء

الخضار الورقية مثل السبانخ واللفت والبوك تشوي والكرنب غنية جدًا بالكالسيوم. إنها مصدر ممتاز للكالسيوم عالي الامتصاص ، والذي يمكن أن يدعم صحة العظام والأسنان. كما أنها تحتوي على كمية غنية من فيتامين أ ، وفيتامين ك ، وفيتامين هـ ، وفيتامين ج ، وبيتا كاروتين ، وحمض الفوليك ، وفيتامين ب 1 ، ب 2 ، ب 3 ، ب 5 ، ب 6 ، مما يجعلها مفيدة للغاية للصحة العامة.

الفاصوليا والبقول

إذا كنت تبحث عن مصدر كالسيوم صديق للنباتيين ، فيجب أن تكون الفاصوليا والبقول هي الأطعمة المفضلة لديك. بالإضافة إلى ذلك ، فهي تحتوي أيضًا على الألياف والبروتين ، وهو أمر مفيد للهضم ويمكن أن يعزز مستويات الطاقة.

التوفو

التوفو غني بالكالسيوم. بينما يحتوي التوفو التقليدي على 176 مجم من الكالسيوم لكل 100 جرام ، فإن التوفو المصنوع من الكالسيوم يحتوي على 350 مجم من الكالسيوم لكل وجبة. مصنوع من فول الصويا ، وهو صديق للنباتيين ومصدر كبير للألياف والفيتامينات والمعادن. كما أن التوفو غني بالبروتين.

المكسرات

المكسرات هي وجبات خفيفة ذات قيمة غذائية عالية وتحتوي على كمية قليلة من الكالسيوم. ومع ذلك ، يحتوي اللوز على وجه الخصوص على مستويات عالية من الكالسيوم ، حيث يوفر 97 مجم لكل 1/4 كوب 35 جرامًا. بجانب المكسرات البرازيلية التي توفر 6٪ من المدخول الغذائي الموصى به (RDI) لكل 35 جرامًا. بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي أيضًا على الألياف والدهون الصحية والبروتين.

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