جهاز الغزال الطائر air walker: مميزاته، سلبياته، طريقة استخدامه

جهاز الغزال الطائر أو جهاز المشي الهوائي air walker فوائد متعددة لصحتك ورشاقتك وأهمها، يقوي القلب والعضلات، يساعد على تخفيف الوزن، لطيف مع مفاصل الجسم، يعطيك لياقة بدنية عالية وحرق عالي للسعرات الحرارية.

إيجابيات جهاز الغزال الطائر air walker

مصنع من خامة جيدة

سهل التركيب

سلس في الاستخدام

سلبيات جهاز الغزال الطائر air walker

لا يتحمل الأوزان الثقيلة

لا يتوفر على مقاومة

طريقة استخدام جهاز الغزال الطائر أو جهاز المشي الهوائي air walker

ممتع عند الاستخدام

لا يولد أي ضغط للركب والمفاصل

لتمرين كامل الجسم ببساطة حرك اليدين والرجلين بإيقاع متزن

زد من سرعة الإيقاع لزيادة درجة الحرارة أو من زاوية الفتح لزيادة فعالية التمرين وعمل إماطة للجسم

احني ظهرك للأمام واركض باتجاه الأسفل

اعكس الاتجاه واركض للأعلى لزيادة المقاومة

أثناء التمرين امسك حساسات نبضات القلب بقياس نبضات القلب ومعرفة فعالية التمرين

تابع الشاشة لمعرفة وقت التمرين والسعرات المحروقة والمسافة المقطوعة

يفضل عن الانتهاء من التمرين عمل إماطة للجسم لرفع كفاءة التمرين وتحسين لياقة الجسم

داوم على استخدام جهاز الغزال الطائر أو جهاز المشي الهوائي air walker لصحة أفضل وجسم صحي ورشيق

هل جهاز الغزال الطائر air walker ينزل الوزن؟

نعم، جهاز الغزال الطائر air walker يعمل على شد ترهلات الذراعات والارجل والبطن والارداف، ويعمل على حرق السعرات وانقاص الوزن، كما يعمل على تقوية العضلات وأيضاً زيادة القدرة على التحمل.

هل جهاز الغزال الطائر ينحف المؤخرة والأرداف.

نعم، يعتبر الغزال هو الجهاز الأفضل للتخلص من الدهون في كل من الأرداف والمؤخرة، ويعمل جهاز الغزال الطائر على إنزال الدهون من العضلات الكبيرة والخلفية بطريقة جيدة، وكما يعمل على شد العضلات لتبدو بمظهر جيد وقوام ممشوق وصحة أفضل .

هل الغزال الطائر air walker يعتبر كارديو؟

نعم يعتبر كارديو، يُصنف تحت قائمة أجهزة تمارين الكارديو Cardio (تمارين عضلة القلب)، ويعتبر أيضاً رخيص نسبي مقارنة مع بقية الأجهزة الرياضية الشائعة، والهدف منه عضلات الأطراف العلويّة وكذلك السفليّة عن طريق دفع وسحب الدوّاسات.

كم يحرق الغزال الطائر air walker بالساعة؟

على أقل تقدير يمكن للجهاز أن يقوم بحرق سعرات حرارية لتصل إلى أكثر من 500 سعر حراري في الساعة الواحدة ، وهو رقم جيد.

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