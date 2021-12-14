جهاز الغزال الطائر air walker: مميزاته، سلبياته، طريقة استخدامه

جهاز الغزال الطائر أو جهاز المشي الهوائي air walker فوائد متعددة لصحتك ورشاقتك وأهمها، يقوي القلب والعضلات، يساعد على تخفيف الوزن، لطيف مع مفاصل الجسم، يعطيك لياقة بدنية عالية وحرق عالي للسعرات الحرارية.
إيجابيات جهاز الغزال الطائر air walker
- مصنع من خامة جيدة
- سهل التركيب
- سلس في الاستخدام
سلبيات جهاز الغزال الطائر air walker
- لا يتحمل الأوزان الثقيلة
- لا يتوفر على مقاومة
طريقة استخدام جهاز الغزال الطائر أو جهاز المشي الهوائي air walker
- ممتع عند الاستخدام
- لا يولد أي ضغط للركب والمفاصل
- لتمرين كامل الجسم ببساطة حرك اليدين والرجلين بإيقاع متزن
- زد من سرعة الإيقاع لزيادة درجة الحرارة أو من زاوية الفتح لزيادة فعالية التمرين وعمل إماطة للجسم
- احني ظهرك للأمام واركض باتجاه الأسفل
- اعكس الاتجاه واركض للأعلى لزيادة المقاومة
- أثناء التمرين امسك حساسات نبضات القلب بقياس نبضات القلب ومعرفة فعالية التمرين
- تابع الشاشة لمعرفة وقت التمرين والسعرات المحروقة والمسافة المقطوعة
- يفضل عن الانتهاء من التمرين عمل إماطة للجسم لرفع كفاءة التمرين وتحسين لياقة الجسم
- داوم على استخدام جهاز الغزال الطائر أو جهاز المشي الهوائي air walker لصحة أفضل وجسم صحي ورشيق
هل جهاز الغزال الطائر air walker ينزل الوزن؟
نعم، جهاز الغزال الطائر air walker يعمل على شد ترهلات الذراعات والارجل والبطن والارداف، ويعمل على حرق السعرات وانقاص الوزن، كما يعمل على تقوية العضلات وأيضاً زيادة القدرة على التحمل.
هل جهاز الغزال الطائر ينحف المؤخرة والأرداف.
نعم، يعتبر الغزال هو الجهاز الأفضل للتخلص من الدهون في كل من الأرداف والمؤخرة، ويعمل جهاز الغزال الطائر على إنزال الدهون من العضلات الكبيرة والخلفية بطريقة جيدة، وكما يعمل على شد العضلات لتبدو بمظهر جيد وقوام ممشوق وصحة أفضل .
هل الغزال الطائر air walker يعتبر كارديو؟
نعم يعتبر كارديو، يُصنف تحت قائمة أجهزة تمارين الكارديو Cardio (تمارين عضلة القلب)، ويعتبر أيضاً رخيص نسبي مقارنة مع بقية الأجهزة الرياضية الشائعة، والهدف منه عضلات الأطراف العلويّة وكذلك السفليّة عن طريق دفع وسحب الدوّاسات.
كم يحرق الغزال الطائر air walker بالساعة؟
على أقل تقدير يمكن للجهاز أن يقوم بحرق سعرات حرارية لتصل إلى أكثر من 500 سعر حراري في الساعة الواحدة ، وهو رقم جيد.
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