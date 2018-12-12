6 أطعمة تقوي وتعزز جهاز المناعة

تحدث غالبية الأمراض نتيجة لتأثيرات الميكروبات والعوامل البيئية، ولذا فإن حرص الإنسان على رفع كفاءة عمل هذا الجهاز الحساس أساس في حفاظه على قدرات بدنية عالية للقيام بمتطلبات الحياة وأعبائها، كما إنها الأساس في حماية جسمه من الأمراض. ولان الغذاء هو المفتاح الأساسي لتعزيزها سنقدم لكم بعض أفضل الأطعمة لذلك:

الفطر :

أظهرت دراسة حديثة أن أكل الفطر الأبيض قد يساعد على مكافحة الفيروسات والإنفلونزا عن طريق تعزيز المناعة الطبيعية للجسم ضد الالتهابات والأمراض، كما يمنع الأضرار التي تنتج عن الشوارد الحرة والسموم .

الثوم والبصل :

الثوم والبصل لا توقف دورهما علي الحصول علي نكهة جيدة للطعام، ولكن لهما دور لتقوية المناعة في الجسم من خلال تحفيزه علي انتاج خلايا الدم البيضاء لمكافحة العدوي، ويحافظ الثوم أيضا علي صحة القلب والشرايين، ويحافظ علي صحة الجسم عموما .

الشاي الاخضر :

يعمل الشاي الأخضر على تقوية مناعة الجسم بشكل عام، كما يحتوى على مضادات الأكسدة التي تمنع تكون الخلايا السرطانية بالجسم، وبالتالي فهو يقي من الإصابة بالسرطانات المختلفة، أن شرب 4 أكواب منه يوميا يجعل جهاز المناعة في ذروته .

الزنجبيل :

يدعم الزنجبيل الجهاز المناعي لمنع الاصابة بنزلات البرد والانفلونزا، بالإضافة الي انه فعال في حظر سرطان القولون .

الكركم :

عرف الكركم قديما منذ الحضارة الصينية القديمة بأنه دواء يحمي من الامراض المختلف ويعزز الجهاز المناعي، ويقلل من الالتهابات المختلفة، ويحسن تنشيط الدورة الدموية .

القرفة :

فهي غنية بالمواد المضاد للأكسدة، وتمنع تخثر الدم، وتساعد علي استقرار السكر والكوليسترول وتدعم الجهاز المناعة بشكل كبير .