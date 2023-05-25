جوتشي تدعو إلى الرومانسية مع خط رابط الحب الجديد للمجوهرات الفاخرة

أطلقت دار الأزياء الإيطالية جوتشي (Gucci) مجموعة جديدة لمجموعة المجوهرات المناسبة للجنسين رابط الحب" (Link to Love)، احتفالًا بكل ما يقربنا ويخلق المودة والحب الحقيقي فيما بيننا.

في هذا القسم الأخير من المجموعة التي تضمنت العديد من القطع من قبل خصص البيت الإيطالي سلسلة مجوهراته الراقية للرومانسية الحديثة، والبساطة في تقديم الخطوط ورسم الظلال للتعبير عن نقاء الحب وما يضفي على حياتنا من جمال وبساطة وسهولة.

خواتم راقية بلوحة ألوان كلاسيكية

بقصات هندسية دقيقة وعشوائية أحيانا يتغير المشهد في الخواتم ما بين المصقول وبحواف رأسية مدببة أو مزين بأحجار من الألماس وتفاصيل دقيقة جدا من الذهب الأبيض ليضيف الفخامة وحس الترف العاليين إلى المجموعة. أيضا تتضمن المجموعة دبل بسيطة وراقية مزينة بأحجار ألماسية صغيرة الحجم ولامعة.

وتتراوح ألوان المجموعة الحصرية والجديدة من الخواتم بين اللونين الذهبي والفضي. ويتم التعبير عن الإرتباط والحب والتعلق في هذه المجموعة عن طريق تكديس هذه القطع المصنوعة من الذهب الأصفر والأبيض والفضة عيار 18 قيراطا.

أساور يد ناعمة وتلائم استخدامات اليوم

تتميز أساور اليد الجديدة بتفاصيل الحجارة الألماسية المثبتة على جميع أركان الإسوارة لمظهر وشكل فخم وراقي. وتم إضافة عنصر جديد إلى المواد المصنوعة منها الأساور هذه المرة وهي الذهب الوردي الذي يتألق بطلة أنثوية وناعمة ليزيد من جمال هذه الأساور. وتتميز الأسوار الجديدة بتثبيت رموز الدار الشهيرة من الحرف X مضاف له خطين من الجانب.

رمزية الشكل المثمن الجديد المستخدم في المجموعة

يشير الشكل المثمن الجديد في المجموعة المحايدة جنسيا إلى الين واليانغ والذكر والأنثى عند الإغريق وتداخل المربعات الإثنين في بعضهما البعض يشكل لنا المثمن، حيث تركز فكرة هذه المجموعة على أهمية الحب والترابط بين الذكر والأنثى وتشكل هذه المجموعة مصدر إلهام لهدايا الازواج.