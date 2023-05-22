جوتشي تختار عليا بهات لتمثيل حملتها الإعلانية الجديدة

من سينما بوليوود الضخمة إلى واحدة من أكثر العلامات الإيطالية الفاخرة لتصنيع الملابس ومنتجات الجلد الراقية، تنتقل عليا بهات من لوي فيوتون التي عملت معهم لما يقارب الأربع أعوام لتمثل الوجه الإعلاني الجديد للدار الإيطالية جوتشي.

ماذا قالت النجمة عليا بهات عن رأيها في هذا التعاون؟

بعد ما نشرت الممثلة الشهيرة على منصة إنستغرام صورتين من جلسة التصوير التي عقدت لصالح هذا التعاون علقت قائلة: يشرفني أن أمثل دار أزياء جوتشي العريقة. ليس فقط من حيث الملابس والأزياء فحسب، بل على جميع الأصعدة الفنية والمهنية التي ترتقي بها الدار عاما بعد عام والتي يشرفني أن أكون جزءا منها .

مضيفة: لطالما ألهمني إرث هذه الدار وكنت أتطلع إلى العديد من المعالم البارزة في مجال التصاميم التي تنتجها الدار، فجوتشي ليست مجرد علامة تجارية بل هي سرد تاريخي لقصة الموضة الإيطالية العريقة.

أزياء عليا بهات في جلسة التصوير:



تألقت النجمة الهندية ببدلة أوفر سايز باللون الرمادي بقصة متناظرة ومميزة بأكتاف قوية من منصة عرض مجموعة خريف وشتاء 2023 و 2024 من فريق تصميم العلامة الجديد، حيث ظهرت وهي ترتدي البدلة وتحمل في يدها الحقيبة الجديدة من الدار تحت إسم جوتشي بامبو 1947 والتي يصل سعرها إلى 5300 دولار.

وفي صورة أخرى من جلسة التصوير ارتدت الممثلة المتألقة إطلالة أنثوية وجريئة بقميص وردي اللون من الساتان الجاكار المطبع بعلامة الدار المميزة مع حزام أسود اللون وبكلة ذهبية أنيقة بأسلوب جوتشي الشهير. ومن المتوقع أن تكون الخطوة التالية لتعاون الدار مع الممثلة هي تمثيل الحملة الإعلانية لمجموعة خريف وشتاء عام 2024 التي ستطرح بالأسواق خلال الربع الأخير من العام الحالي.