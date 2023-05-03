جوليان دوسينا ضيف جان بول جوتييه في مجموعته القادمة‎‎

منذ توقف المصمم العبقري جان بول جوتييه عن العمل كمصمم في دار أزياء جان بول جوتييه لخط الملابس الراقية عام 2020، قام بخطوة هي الأولى من نوعها في عالم صناعة الموضة وخصوصا صناعة الأزياء الراقية بحيث أصبح لكل موسم أزياء راقية مصمم خاص بها يختار من قبل جان بول جوتييه.

جوليان دوسينا ضيف جان بول جوتييه

بدءا من عام 2021 حين عرضت مجموعة جان بول جوتييه للأزياء الراقية لموسم ربيع وصيف 2022 والتي قدمها المصمم الشاب جلين مارتينيز، وجلين مارتينيز هو مصمم دار أزياء واي بروجكت والمدير الإبداعي لدار ديزل الإيطالية.

مجموعة خلابة اشتهرت بقوة تصاميمها واحترامها لإرث المصمم جان بول جوتييه وأعماله وقطعه الأيقونية تضمنت صور ظلية لم تحتضن الجسد بل خرجت عنه وأعطته صورة ضخمة من القصات المعقدة والدرابينج الذي يبدو وكأنه يفيض من جسد العارضات.



أما في يوليو من العام الماضي قدم أوليفيير روستانج مصمم ومدير القسم الإبداعي في دار بالمان الفرنسية مجموعة جان بول جوتييه للأزياء الراقية لخريف وشتاء عام 2022.

مجموعة توجت على عرش مجموعات العلامات الباريسية الفاخرة من ديور وشانيل مجموعة تضمنت أعلى الأعمال الحرفية اليدوية التي يعنى من أجلها أسبوع الموضة للأزياء الراقية مجموعة تألفت من فساتين وقطع مصنوعة من مواد وخامات معقدة ويصعب التعامل معها مثل الفولاذ والجلد القاسي ولكن استمر العرض لـ25 دقيقة من السعادة والايجابية والجمال.

في يناير من العام الحالي وقع الاختيار على المصمم حيدر عكرمان الذي كان عند حسن ظن جان بول جوتييه والذي قدم مجموعة الأزياء الراقية لموضة ربيع وصيف 2023 المجموعة الغنية بالتفاصيل المتقنة والمعقدة وحرفية يدوية دقيقة جدا وتنوع غني يرسم لوحات الربيع في الصيف بصورة متناغمة لا يتقنها سوى المصممون المبدعون.

أما في أبريل الماضي أعلن المصمم جان بول جوتييه أن الاختيار قد وقع على المصمم والمدير الإبداعي لدار باكو رابان جوليان دوسانا والذي سيقوم بتصميم مجموعة الأزياء الراقية لخريف وشتاء عام 2023 2024 المقبل وربطت جوليان علاقة صداقة قوية مع المصمم جان بول جوتييه طوال فترة عمله كمدير إبداعي في دار باكو رابان.

