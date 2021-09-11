جينيفر أنيستون تطلق علامتها التجميلية الأولى .. أطلقت نجمة هوليوود ومسلسل الأصدقاء جينيفر أنيستون علامتها التجارية التجميلية الأولى. وبهذا دخلت الممثلة في صناعة العناية بالشعر من خلال إطلاق العلامة التجارية للعناية بالشعر LolaVie...

جينيفر أنيستون تطلق علامتها التجميلية الأولى

من كان يصدق أن أنيستون التي تصدرت عناوين الصحف بقصة شعر 'The Rachel' ، وهي واحدة من أكثر قصات الشعر شهرة في التسعينيات، ستعلم يومًا ما معجبيها كيفية الحصول على تلك الخصلات الذهبية الرائعة.

ووفقًا للتقارير، تريد جينيفر مشاركة أسرار شعرها مع معجباتها.

وقد أعلنت ذلك بنفسها على حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام، وكتبت ، مرحبًا بالعالم! MeetLolaVie هذا المشروع كان قيد العمل لفترة طويلة وأنا متحمسة جدًا لأتمكن أخيرًا من تقديمه لكم. لقد بذل فريقنا الرائع الكثير من العمل الشاق في صنع هذا المنتج - ونحن فخورون حقًا بالقول إنه تم صنعه بدون كل الأشياء السيئة ... فهو خالٍ من البارابين ، وخالٍ من السيليكون ، وخالٍ من الكبريتات ، وخالٍ من الفثالات ، وخالٍ من الغلوتين ، ونباتي ... وبالطبع خالٍ من القسوة ، لأننا نحب حيواناتنا. أول إصدارات منتجاتنا اليوم ، ولكن هناك الكثير في المستقبل. في هذه الأثناء ... استمتعوا !!"

وقدمت أنيستون LolaVie مع إطلاق منتجها الأول Glossing Detangler. وشاركت عبر صفحة الرسمية للعلامة التجارية على تطبيق إنستغرام - بيان إطلاق المشروع، "فكرة صغيرة من جينيفر أنيستون تطورت إلى منتج مصمم لمساعدة شعرك على الشعور بالصحة والظهور بلا مجهود. منتجاتنا نباتية مشتقة بشكل طبيعي من مكونات - بدون البارابين والسيليكون والكبريتات والفثالات والغلوتين ... "

واختتم المنشور "منتجنا الأول ، The Glossing Detangler ، متاح رسميًا اليوم - ولكن هناك المزيد في المستقبل. لا يمكننا الانتظار لسماع ما هو رأيكم.

# LolaLove.

ولإطلاق العلامة التجارية ، حصلت أنيستون على بعض المساعدة من إيمي ساكس و جويل رونكين، اللواتي طورون بعض عطورها. والأن هما شريكتان في LolaVie.

بالنسبة لاسم العلامة التجارية ، استوحته أنيستون من سنواتها الأولى في كاليفورنيا. قالت: "عندما وصلت واشتريت سيارتي الأولى ، سيارة مستعملة ، قال لي أحدهم ،" ماذا سميتها؟ " ونظرت إليه وذهبت ، "هل هذا شيء تفعلونه؟" فأجاب: "نعم!" لذلك سميت سيارتي "لولا" على الفور. ربما لأنني أحب تلك الأغنية [أغنية "Whatever Lola Wants" لسارة فوجان]. ثم في كل مرة أتيت فيها ، سيقولون ، "لولا هنا". أصبح نوعًا ما اسمًا يتم مناداتي به كلما ظهرت [في مكان ما] ".

اختارت أنيستون العبوة الكلاسيكية باللونين الأبيض والأسود لإطلالة خالدة وأنيقة. عندما يتعلق الأمر بتطوير المنتجات ، كان لديها العديد من الأهداف ، أبرزها: "كيف يمكننا إعطاء الشعر التالف حقًا والذي يمر عبر التآكل والتلف الذي تغذيته؟" تقول. "هذا ما ركزنا عليه كنا جميعًا مميزين للغاية. كان يجب أن يكون مثاليًا تمامًا."

الجزء الأكثر إثارة للاهتمام في مجموعة العناية بالشعر أنيستون هو أنها اختبرت ذلك على نفسها وعلى أصدقائها. وقالت: "في كل مرة يكون لدينا تركيبة جديدة ، كنت أسلمها لأصدقائي لأن لديهم جميع أنواع الشعر المختلفة ، وكان من الرائع حقًا الحصول على تعليقات منهم".

النتيجة: تركيبة نباتية خالية من القسوة ومليئة بالمكونات المشتقة بشكل طبيعي (من أهمها بذور الشيا) ومصنوعة بدون الغلوتين والبارابين والمواد الحافظة والفثالات والسيليكون والكبريتات.

تخطط أنيستون لإطلاق المزيد من منتجات الشعر في المستقبل وقالت عندما يتعلق الأمر بأحلامها بالجمال ، فهذه ليست سوى البداية.

وخلصت إلى القول: " الآن اركز على الشعر ، لكن هناك أفكار عديدة تطبخ في ذهني. لا أرى أي حدود لأي شيء".