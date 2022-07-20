تحافظ النجمة اللاتنية جينيفر لوبيز على جمال شعرها ولمعانه منذ بدايتها وحتى اليوم، وذلك بعد أن تعدّت الـ 50 من عمرها، فهي من النجمات التي تتمتع بجمال طبيعي دون الخضوع إلى جراحة تجميلية ولا حتى تقنيات خفيفة مثل البوتكس والفيلرز.

سر لمعان شعر جينيفر لوبيز

سر لمعان شعر جينيفر لوبيز أنها تعتمد دوماً على مستحضر برازيلي يدعى Acai Dry Oil يمنحها اللّمعان والصّحة التّامّة لشعرها.

وتحرص جينيفر على تناول شراب الكولاجين بشكل يومي في الصباح الباكر وذلك للتمتّع بشعر صحّي وأظافر قويّة وبشرة نضرة ومشدودة، وتبتعد عن تناول المنبهات وتلتزم باتباع حمية غذائية مليئة بالخضراوات الخضراء والهليون والبقوليات البروكلي والكرنب وجميع هذه المكونات الطبيعية تحتوي على فوائد عالية ونسبة كبيرة من الفيتامينات والماء، والجدير بالذكر أن جينيفر تقوم بعملية الطبخ بنفسها وتطبخ الوجبات الصحية والتي اعتادت عليها منذ الصغر.

زواج جينيفر لوبيز وبين أفليك

قصة حب انتهت بزواج وذلك بعد مرور 20 عامًا منذ بداية علاقتهما العاطفية ومرور ثلاثة أشهر فقط من إعلان خطوبتهما تزوّج بين أفليك وجينيفر لوبيز، حيث حصلوا على شهادة زواج في مقاطعة كلارك في نيفادا.

وشاركت جينيفر لوبيز والتي كشفت بأنها قامت بتغيير لقبها بعد الزواج إلى "جينيفر لين أفليك" الصور الأولى لحفل زفافها والتي غلبت عليه الأجواء الرومانسية بالإضافة إلى البساطة.

نصائح للحصول على شعر لامع مثل جينيفر لوبيز

استخدام البلسم المناسب لنوع شعركِ بعد الاستحمام وغسل شعركِ جيدًا بالشامبو، ويتم ترك البلسم على الشهر لمدة دقيقتين أو ثلاثة دقائق ثم يشطف الشعر مرة أخرى

استخدام الماء البارد لغسل الشعر وتجنب الماء الساخن وضرورة شطف الشعر في نهاية حمامكِ بالماء البارد والتأكد من إزالة آثار الشامبو والبلسم من الشعر قبل الخروج من حمامكِ.

عمل حمام زيت لشعركِ كل اسبوع وتديلك فروه رأسكِ بالقليل من الزيت الطبيعي مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت اللوز.

استخدام مزيج البيض وزيت الزيتون للحصول على شعر لامع.

استخدام خل التفاح مع الماء الدافئ ثم يتم إضافة الخليط على الشعر للحصول على شعر لامع ونظيف بأقل مجهود وبدون تكاليف عالية.

الحرص على استخدام أنواع الصبغات المناسبة لشعركِ، والجدير بالذكر أن الألوان الداكنة من الصبغات تمنحكِ مظهر أكثر لمعانًا للشعر بالمقارنة بدرجات الألوان الفاتحة أو الشقراء.

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