جينفر لوبيز مغنية أمريكية وهي واحدة من أشهر ممثلي هوليوود، وأم لطفلين، وتعتبر من أغنى المشاهير، تتمتع جينفر لوبيز والتي تجاوزت الخمسين من عمرها ببشرة رائعة وما تزال تخطف الأنظار بتألقها وتألق بشرتها وشعرها اللامع ورشاقتها أيضاً.

10 أسرار للحصول على بشرة جينفر لوبيز الصافية

1- تستعمل جينيفر لوبيز واقي شمس منذ الصغر قبل خروجها من المنزل لحماية بشرتنا من الشمس لأنه الشمس تسبب تجاعيد للبشرة.

2- تربت لوبيز على وضع زيت الزيتون هي وعائلتها لأنه زيت الزيتون يحمي البشرة ويغذيها ويقي من الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء، ويساعد على إعادة تجديد خلايا البشرة وتحسين مظهر الندوب، وبالإضافة إلى إضفاء نضارة وإشراقة على بشرة الوجه.

3- قبل حضور المناسبات تستعمل لوبيز شيت ماسك حيث يتم مزج كميات متساوية من الشوفان، الشاي الأخضر، والحليب، في طبق، ثم يُغمر القناع الورقي في الخليط حتى يتشبع جيدًا، ويتم عصر القناع حتى لا يتساقط أي سوائل زائدة، وضعه على الوجه وتركه لمدة 20 دقيقة ثم إزالته برفق وشطف الوجه بماء دافئ.

4- تستخدم منذ الصغر فيتامينات للبشرة لتبقى منعشة ونقية، وتساعد على تحفيز إنتاج مادة الكولاجين وتمنع الفيتامينات من تلف البشرة الناتجة من التعرض لأشعة الشمس، وتحافظ البشرة على الحد من ظهور الشيخوخة والتجاعيد، وضهور الخطوط الرفيعة.

5- شرب الماء بكثرة لأنه الماء تساعد على مرونة البشرة وتعزز توهجها، وتساعد الماء على مكافحة الأمراض الجلدية مثل الأكزيما وتفتيح مسامات وتزيل السموم من الجلد،وتساعد الماء أيضاً على شد البشرة وحمايتها من الترهلات وذلك من خلال ترطيب البشرة وتخليصها من الجفاف، وتمنع ظهور حب الشباب.

6- تناول الخضار والفواكة بشكل يومي لأنها تمنع الشيخوخة المبكرة، وتساعد على جعل الشعر أكثر جمالاً وصحة، وتساعد على تعزيز صحّة البشرة لأنها تساعد على تخفيف حب الشباب، والتقليل من الضرر الناجم عن التعرّض لأشعة الشمس.

7- تستعمل منتجات للبشرة من منتجات مميزة منتجات خالية من المواد التي تسبب حب الشباب، وهي ضرورية للجميع وخاصة لأصحاب البشرة الدهنية.

8- النوم الجيد من 9-10 ساعات لكن أحياناً قد يصعب الأمر فتكتفي بالحصول على 8 ساعات، لبداية مشرقة لتألق بشرتكِ، النوم مهم للبشرة وللصحة أيضاً.

9- إزالة المكياج قبل النوم أمر مهم.

10- عدم وضع مكياج بشكل يومي حتى تجعل بشرتها تتنفس أكثر، وممكن يسبب تجاعيد.

7 فواكه وخضروات مفيدة للبشرة

الخيار لصفاء البشرة

البروكلي يمنع شيخوخة الجلد

الأفوكادو يجدد خلايا البشرة

التوت تساعد على مرونة الجلد

بذر الكتان طارد للسموم من البشرة

الفلفل يحارب حب الشباب

الرمان يساعد على تجديد الخلايا التالفة

نصائح للعناية بالبشرة يومياً

غسل الوجه بشكل صحيح

استخدام التونر الخالي من الكحول لأنه يساعد على إغلاق وتصغير المسام.

مرطب البشرة لأنه يحتوي على نسبة من عامل الحماية من الشمس فهذا يجعله أكثر فائدة، ولكن في حال لم يحتو على حماية فيجب أن تستخدمي الواقي من الشمس.

استخدام مستحضرات التجميل خالية من المواد التي تسبب حب الشباب.

تجنب ملامسة الوجه

إزالة المكياج وتنظيف البشرة جيداً في نهاية اليوم

تقشير البشرة مرة أو مرتين في الأسبوع،

الحفاظ على البشرة أثناء النوم

استخدام أقنعة مناسبة لنوع بشرتكِ بين الحين والآخر مع ضرورة تجنب المبالغة بها.

شرب كميات كافية من الماء أساسي جداً في الحفاظ على البشرة

تناول الطعام الصحي والمتوازن الذي يوفر لها الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحتك وصحة البشرة.

استخدام واقي الشمس يومياً قبل الخروج من المنزل.

زواج جينيفر لوبيز وبين أفليك

زواج جينيفر لوبيز وبين أفليك، بعد مرور 20 عامًا منذ بداية علاقتهما العاطفية ومرور ثلاثة أشهر فقط من إعلان خطوبتهما تزوّج بين أفليك وجينيفر لوبيز، حيث حصلوا على شهادة زواج في مقاطعة كلارك في نيفادا.

وانتقلت النجمة البالغة من العمر 51 عاماً إلى حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" لمشاركة صور حفل زفافها مع جمهورها بالإضافة إلى نشر رسالة مؤثرة بهذه المناسبة.

وكشفت جينيفر عن تفاصيل حفل زفافها وإجراءات الزواج وصولاً إلى الاحتفال وقالت جينيفر: "لقد فعلناها أنا وبين، إن الحب جميل والحب لطيف واتضح بأن الحب صبور لقد صبر الحب 20 عاماً".

وتابعت جينيفر: "لقد سافرنا الليلة الماضية إلى فيغاس وكان معنا أربعة أزواج آخرين والذين قاموا بنفس الرحلة إلى عاصمة الزفاف وذلك كي يتعرّف العالم على حبنا".

وأضافت النجمة الهوليوودية: "عندما يكون الحب حقيقي فإن أهم شيء في الزواج هو بعضنا البعض والوعد بالحب والصبر والاحترام لبعضنا، ولقد صدقوا عندما قالوا أهم شيء تحتاجه الحب".

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