حالات تجعل "الغيرة" ظاهرة غير صحية في العلاقة.. تعرفي عليها

الغيرة جزء طبيعي في أي علاقة رومانسية، وعندما تكون معتدلة تكون مقبولة، ويمكن أن تكون صحية إذا دفعتك للتواصل مع شريكك ووضع حدود في العلاقة، وفيما يلي نسرد امثلة على المواقف التي يحق لكِ الغيرة فيها وتكون الغيرة صحية وضرورية في العلاقة:

الشريكة السابقة

إذا ظل شريكك على اتصال بشريكته السابقة باعتبارها "صديقة"، ولكنها بدأت تطالبه باهتمام مفرط بينما يتجاهلك ويتجاهل وجودك كشريكة حياته.

التواصل الاجتماعي

إذا كان شريكك يقضي وقتًا طويلاً في التواصل الاجتماعي بمفرده ويصر على عدم وجودك في معظم الأحيان.

التجاهل والاهتمام بالآخرين

إذا تجاهلك شريكك أثناء الاحداث الاجتماعية التي تشاركا فيها كثنائي، ولكنه يولي اهتمامًا زائدًا للآخرين.

الاطراء والانتقاد

إذا كان شريكك يتفنن في الاطراء على الآخرين ولكنه إما ينتقدك أو نادرًا ما يلاحظك.

المشورة

إذا كان شريكك يتجاهل نصيحتك حسنة النية وتعليقاتك البناءة، بينما يستمع باهتمام إلى نفس النصيحة إذا صدرت من آخرين.

التواريخ

إذا كان شريكك يتذكر تواريخ أعياد الميلاد والمناسبات الخاصة للآخرين ويحتفل بها بحماسة، بينما يتجاهل مناسباتك ويتهرب من الاحتفال بها أو يفعل ذلك على مضض.

القرب

إذا أظهر شريكك من خلال كلماته أو أفعاله بانتظام أن الآخرين اقرب إليه منك من كل النواحي، وأنه إذا اختار فسيختارهم بدلاً منك.

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