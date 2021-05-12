حالات واتس عيد الفطر جديدة ومميزة نقدمها لكم مناسبة حلول عيد الفطر المبارك المبهج والذي ينثر الفرحة والبهجهة والتغيير في قلوب جميع المسلمين حول العالم وخصوصاً مع جائحة كورونا جميعنا ننتظر شي بسيط يفرحنا جميعًا.

ومن أجمل مظاهر العيد في البلاد الإسلامية هى إجتماع الجموع الغفيرة من المسلمين في أداء صلاة العيد والتكبيرات التي تهز أركان المكان وتهتز بها القلوب وتذرف العيون فرحًا بهذا الجمع وإنشراح القلب والمشاعر الإيمانية الفياضة ونزول الرحمة والسكينة على هذة الجموع والإحساس بوجود الملائكة وهى تحف المسلمين وتهتف معهم بتكبيرات العيد الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد.

ثم بعد الصلاة وحصول هذا الجمع على الجائزة وهى الرحمة والمغفرة والبركة يتجه الجميع إلى التصافح والتهنئة بالعيد ، فإذا تصافح المسلمان تحاتت عنهم الخطايا كما يتحات ورق الشجر في الخريف آى يمحو الله الذنوب والخطايا ويبدل الله سيئاتهم حسنات.

أجمل حالات واتس عيد الفطر

من حالات عيد الفطر للواتس اب باقة ورد، وهمسة حب للغالي بالعيد، جعل أيامه كلها عيد. قبل الناس أقول لك: عيد مبارك يا أعز الناس.

حالات واتس عيد الفطر... يا ورد مين يشتريك، وللحبيب يهديك، ويقوله كل عام وأنت بخير.

حالات واتس عيد الفطر... أقـول في نفسي وأنا أعايد الناس، متى أشوفك تكمل أفراح عيدي.

ما قدرت أقولها لأحد قبلك، لا نفسي ولا قلبي طاوعوني، حبيت إنك أول من يسمعها، كل عام وأنت بخير يا عيوني.

أهديك عطر الورد وألوانه، وأرسل جواب أنت عنوانه، أهنيك بمقدم العيد.

حاولت أسابق الناس، وأرسلك مع خيوط الشمس ألماس، وأقولك كل عام وأنت بخير يا مشعل الرقة والإحساس.

حالات واتس عيد الفطر... تهئنة مليانة ورد وفل، أرسلها قبل العيد يهلّ عشان أكون قبل الكل.

حالات واتس عيد الفطر... تهنئة خاصة للغاليين معطر بالفل، نرسلها بس للحلوين، ونقولهم عساكم من العايدين.

من حالات عيد الفطر للواتس اب ياحمامة الحرم زوريه، ومن زمزم اسقيه، ومن عطر الكعبة طيبيه، وبقرب العيد هنّيه.

حالات واتس عيد الفطر... أعذب تهنئة لأعذب إحساس، كل سنة وأنت أسعد الناس، أسأل من أعدّ العيد يجعل حياتكم عيد سعيد.

وكسر حواجز قلمي، إليك أرسل رسالة قبل كل البشر أعايده كل عام وأنت بخير.

حالات واتس عيد الفطر... من حالات عيد الفطر للواتس اب زهر وورد وريحان، قطفته من حديقة الرحمن لأعز إنسان بمناسبة العيد.

حالات واتس عيد الفطر... لكم المحبة كلها كل عام وأنت بخير، سلة بخور وعود وعيد الفطر عليك يعود معطّر بريحان وزهور.

حالات واتس عيد الفطر

عادة العيد يفرح به الناس وأنت عكس الناس يفرح بك العيد، كل عام وأنت بخير.

أسال من أعاد العيد.. وطوى الشهر الفقيد.. أن يمدك بعمر مديد..

كل عام وقلوبكم بيضاء.. كل عام وأنتم بنقاء.. كل عام وأنتم سعداء.. كل عام وأنتم بخير.

بأرق العبارات.. وأندى الكلمات.. وعلى أثير المحبة وخالص التحيات.. أهنئكم بقدوم عيد الفطر المبارك.

كل عام وأنت بخير.. وأسأل الله أن يتقبل طاعتك وصيامك وقيامك.. وأن يجعل عيدك كله فرح وسرور.

لكم ترق أحلى الكلمات.. وتتهادى أصدق الدعوات.. ولكم يهتف الفؤاد بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد.

اللهم زد هذا الوجه نوراً.. وأجعله دائما مأجوراً.. وبلغه العيد مسروراً.. تقبل الله طاعتكم وعساكم من عواده.

رسائل تهنئة عيد الفطر للواتس اب

لكم ترق أحلى الكلمات وتتهادى أصدق الدعوات ولكم يهتف الفؤاد بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد.

كل عام وقلوبكم بيضاء، كل عام وأنتم بنقاء، كل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير.

بأرق العبارات، وأندى الكلمات، وعلى أثير المحبة وخالص التحيات أهنئكم بقدوم عيد الفطر السعيد.

أدام الله عليكم الأعياد دهوراً، وألبسكم من تقواه نوراً، عيدكم مبارك. تقبل الله طاعتكم، وأتم بالعيد فرحتكم، وأقر عينيكم بنصر أمتكم.

هلّت الأعياد، وبينهم أفضل عيد، عيد الفطر السعيد مبارك عليكم.

تهني الناس بالأعياد فينا وأنت لنا برغم العيد عيد.

أتمنى أكون أول المهنئين يرسل تهنئة ويقول: مبروك العيد على أحلى عيون.

تقبل الله أعمالكم، ورفع قدركم، وغفر لكم ذنوبكم وبدلها حسنات، وكل عام وأنتم بخير.

كل عيد فطر وأنت لله طائع ولدين الإسلام رافع، ولأهل بيتك نافع، ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم تابع.

كل عام وأنت بخير وسعادة وهنا يا أغلى الناس، انت وأسرتك الكريمة.

تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم، وأقرَّ عينيكم بنصر أمتكم.

العيد فرحة لا تكمل إلّا في وجودكم، وبهجة ما تحلى إلّا في قربكم.

كل عام وقلوبكم بيضاء وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير وسعادة.

الأمنيات تسبق التهاني، وفرحتنا تسبق ليالينا، وعيد مبارك عليكم وعلينا.

عيدكم مبارك، رغم البعد وعدم الشوفات، ووجود كورونا في كل الزيارات،

لكن حبيت اقولك كل عام وانت سالم قبل كل الناس.

أدام الله عليك الأعياد دهورًا، وألبسك من تقواه نوراً، عيدك مبارك.

جعلنا وإياكم من المباركين والمهنئين لهذا الشهر، وإن شاء الله صياماً مقبولاً، وكل عام وأنتم بألف خير أعاده الله عليكم باليمن والبركات.

أسأل من أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد أن يمدك بعمر مديد ويجعل حياتك كلها عيد.

هنَّأك الله بالقبول، وأسكنك الجنة مع الرسول، ورزقك بالعيد بهجة لا تزول.

إذا سبقتني بالمعايدة فهذا لاهتمامك وكرمك، وإن سبقتك فهذا لحقك وقدرك، لك المحبة كلها كل عام وأنتم بخير.

أعطاك الله سبحانه وتعالى القبول وأسكنك جنته مع الرسول ورزقك بعيده بهجة لا تزول.

حالات واتس عيد الفطر قصيرة