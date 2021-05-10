صور عيد الفطر للتهنئة 2021

صور بطاقات تهنئة بعيد الفطر 2021 لتقديم تهنئة عيد الفطر المبارك مع أجمل رسائل تهاني للعيد، تجدونها الآن بأكثر الطرق تميزاً، وبأكثر التصاميم عصرية وجودة عالية، لنقدم إليكم طرق جديدة من أجل تقديم بطاقات للتهنئة، وذلك مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، لهذا سنوفر لكم عبارات رسائل تهنئة بمناسبة حلول عيد فطر مبارك علي المسلمين، والذي سيكون نهاية الأسبوع الجاري بعد تحري هلال شوال.

اقتراب عيد الفطر السعيد وهل هلاله، كل عام وانتم بخير عيدكم مبارك جميعاً، يقوم الكثير من المسلمين الآن بتبادل المباركات بحلول عيد فطر مبارك 2021، لهذا سنرفق لكم الآن مجموعة من الصور المميزة وكذلك عبارات تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ويمكنكم الاقتباس منها بكل سهولة.

صور لعيد 2021

صور لعيد 2021 لنشرها عبر وسائل السوشيال ميديا، نقدمها لكم الآن بتصاميم مميزة، وتحتوي علي عبارة عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وعبارات كثير مميزة لتقديم بطاقة تهنئة بالعيد 1442:

تهنئة عيد الفطر 2021

تقبل الله منكم صيامكم وقيامكم وصالح الأعمال خلال شهر رمضان وكل عام وأنتم بخير.

أجمل الأماني، وأعذب التهاني أقدمها لكم بمناسبة عيد الفطر.

خالص التهاني القلبية، وأصدق التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأدعو الله أن يعيده عليكم بالأمن والأمان، وكل عام وأنتم بخير.

أدام الله لكم الأعياد دهوراً، وألبسكم من تقواه نوراً، عيدكم مبارك.

كل عام وأنتم سعداء وقلوبكم بيضاء وكل عام وأنتم على أفضل حال.

هنأك الله بالقبول، وأسكنك الجنة مع الرسول “صلى الله عليه وسلم”، ورزقك بالعيد بهجةً لا تزول.

اللهم زد هذا الوجه نوراً واجعله دائماً مأجوراً، وبلغه عيد الفطر مسروراً، وتقبل الله منا ومنكم طاعته.

اللهم أدخل الفرح والبهجة والسرر على قلوب من أحب، واجعله عيداً سعيداً عليهم جميعاً.

تقبل الله أعمالكم، ورفع قدركم، وغفر لكم ذنوبكم وبدلها حسنات، وكل عام وأنتم بخير.

كل عيد فطر وأنت لله طائع ولدين الإسلام رافع، ولأهل بيتك نافع، ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم تابع.

كل عام وأنت بخير وسعادة وهنا يا أغلى الناس، انت وأسرتك الكريمة.

تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم، وأقرَّ عينيكم بنصر أمتكم.

العيد فرحة لا تكمل إلّا في وجودكم، وبهجة ما تحلى إلّا في قربكم.

كل عام وقلوبكم بيضاء وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير وسعادة.

الأمنيات تسبق التهاني، وفرحتنا تسبق ليالينا، وعيد مبارك عليكم وعلينا.

عيدكم مبارك، رغم البعد وعدم الشوفات، ووجود كورونا في كل الزيارات،

لكن حبيت اقولك كل عام وانت سالم قبل كل الناس.

أدام الله عليك الأعياد دهورًا، وألبسك من تقواه نوراً، عيدك مبارك.

جعلنا وإياكم من المباركين والمهنئين لهذا الشهر، وإن شاء الله صياماً مقبولاً، وكل عام وأنتم بألف خير أعاده الله عليكم باليمن والبركات.

أسأل من أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد أن يمدك بعمر مديد ويجعل حياتك كلها عيد.

هنَّأك الله بالقبول، وأسكنك الجنة مع الرسول، ورزقك بالعيد بهجة لا تزول.

إذا سبقتني بالمعايدة فهذا لاهتمامك وكرمك، وإن سبقتك فهذا لحقك وقدرك، لك المحبة كلها كل عام وأنتم بخير.

أعطاك الله سبحانه وتعالى القبول وأسكنك جنته مع الرسول ورزقك بعيده بهجة لا تزول.

رسائل تهنئة من القلب في عيد الفطر 2021

يا أجمل من في الوجود أرسلك أحلى الورود تهنيك وتقولك كل عام وأنت بقلبي موجود .

أسأل من أعد العيد وطوي الشهر الفقيد أن يمدكم بعمر مديد ويجعل عيدكم سعيد .

أهديك عطر الورد وألوانه وأرسل جواب أنت عنوانه أهنيك بقدوم العيد وأيامه .

يا شمس الشموس يا بهجة النفوس نوري على حبيبي ضياكى وقولي له كل عام وأنت بخير .

أرق تحية وأحلي كلام وأطيب أماني وأزكي سلام وأجمل التهاني بالعيد يا أحلي ملاك .

قالوا: وين عيدك قلت: بعيونه قالوا: تحبه قلت: ما شوف العيد بدونه .

بكل أنواع العطور وألوان الزهور وأصوات الطيور كل عام وأنتم بخير .

حلات العيد شوفتكم حلاته نلتقي معكم عساكم من العايدين واسعد ناس بأعياده .

كل عيد وانت لربك طايع لنبيك تابع لدينك رافع ولأهلك نافع .

قبل كل الناس أسارع قلبي والإحساس وأرسلك مسج حساس يقولك كل عام وأنت أغلى الناس .

مساء الخير متأخر بريح العود متبخر أعزك وأنت ماتدري عيد مبارك من بدري .

تهنئة من الوريدإلى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد عيد سعيد وعمر مديد .

للكلمه ردود وللفرحه وجود ولايام العيد وقت محدود فلك تهنئه بلا حدود وكل عام وأنت بقلبي موجود .

لكي وردة جورية بماء الورد مروية مكتوب عليها كل عام وأنتي بخير يا أجمل حورية .

قبل تنشغل الخطوط و الشبكة تصبح إخطبوط طوط طوط كل عيد وأنت مبسوط .

يا عطر الورد ياهمس القصيد يابسمة العيد الجديد الله يجعل عيدكم دايم سعيد .

اسأل من اعد العيد وطوى الشهر الفقيد

عبارات تهنئة في عيد الفطر... يمدكم بعمر مديد ويجعل حياتكم عيد سعيد .

قبل زحمة السير وقبل رسايل الغير والإرسال لسة بخير كل عام وإنت بألف خير

في قلبي حطيتك .. وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك وبحلول عيد الفطر هنيتك

احلى ما فى العيد ثلاثة كثرة الخيرات.تبادل الزيارات وقارئ هالعبارات

مساء الخير متأخر بريح العود متبخر أعزك وانت ماتدري عيد مبارك من بدري

أبعث مع كل طير ..من قلب كله خير .. لإنسان مكانه غير .. كل عام وإنت بخير

تبريكات العيد 1442

العيد فرحة ما تكمل إلّا بوجودكم، العيد بهجة ما تحلى إلّا بقربكم.

كم نحن سعداء عندما أبقتنا الأقدار إلى هذا اليوم لنبعث التهاني بمناسبة عيد الفطر، إلى أناس نحمل لهم في قلوبنا كل الحب والاحترام كل عام وأنتم بخير.

من فوق غيم الحب والمنبر ومع صوت من لبّى ومن كبّر الله أكبر عيدكم سعيد، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وضعنا بين أيديكم مجموعة من أحلي رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك، وكذلك أحلي صور العيد eid mubarak.

رسائل تهنئة عيد الفطر 2021