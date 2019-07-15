3 أنواع فواكه ضارة اثناء الحمل

غالبا ما تنصح السيدات الحوامل بتناول الفواكه الطازجة خاصة في فترة الحمل، ولكن هل كل أنواع الفاكهة مناسبة؟ ليس وفقا للتقارير، فعلى ما يبدو هناك أنواع من الفواكه يجب تجنّبها أثناء فترة الحمل لتأثيرها الضار على الرحم والجنين، حاولي تجنبها للحصول على حمل آمن:

العنب الأسود: خاصة في الأشهر الأولى من الحمل لأنّه ينتج الحرارة في الجسد والتّي قد تؤدي إلى إيذاء الجنين.

الأناناس: فهي غنية في البروميلين الذّي يرقّق عنق الرحم ممّا قد يؤدي إلى الولادة المبكرة.

البابايا: فهي من الفواكه التّي قد تؤدّي لخطر الإجهاض، لأنّها غنية باللاتكس الذّي يؤدي إلى تقلصات الرحم.

أما الفواكه التي ينصح بتناولها فهي:

الفواكه الغنيّة بالألياف: العديد من النساء يعانين من الإمساك أثناء الحمل، وهي من المشاكل الصحيّة المزعجة والتّي تسبب الشعور بعدم الراحة للمرأة، وبالإمكان التخلّص منه عن طريق تناول الفواكه الغنيّة بالألياف، بالإضافة إلى ذلك فهي تساعد في التقليل من الإصابة بالبواسير النامية، ومن الأمثلة على هذه الفواكه التفاح والكمثرى والموز، والكيوي والبرتقال أيضاً.

الفواكه الغنيّة بفيتامين ج: وهوَ من الفيتامينات المتوافرة بكثرة في الفواكه المُختلفة كالحمضيات، والفراولة، والبطيخ، والشمام، وتناول هذا الفيتامين بالكميّة الموصى بها يُساعد الجسم على امتصاص الحديد، وهو معدن أساسيّ لفترة الحمل، ويجب النظر في إضافة الفراولة لحبوب الصباح أو الشوفان، وكذلك البرتقال والبطيخ إلى السلطة والأطباق الجانبيّة.

الفواكه الغنيّة بحمض الفوليك أسيد: فاستهلاك ما يكفي من حمض الفوليك قبل وأثناء الحمل يساعد على منع العيوب الخلقيّة في دماغ الطفل والحبل الشوكيّ، والفواكه مثل البرتقال وعصير البرتقال، وهي من الوسائل العظيمة لإضافة حمض الفوليك إلى النظام الغذائيّ.

الفواكه الغنية بالبوتاسيوم: تُعاني بعض النساء في فترة الحمل من تشنُّجات الساق التّي تؤدّي لحدوث آلام شديدة، وبالأخص أثناء النّوم، وتنتج هذهِ التشنُجات نتيجة نقص الكالسيوم، لذلِكَ تُنصح المرأة الحامل بتناول الفواكه والأطعمة الغنيّة بهِ أو بمُكمّلاته الموصوفة من قبل الطبيب، وهو ضروري أيضاً للحفاظ على توازن السوائل في خلايا الجسم، ومن الأمثلة على الفواكه الغنيّة بهذا العنصر الموز والكيوي والكرز والخوخ والبطيخ والعنب.