حبوب الجلوتاثيون للتبييض: فوائده واضراره‎

في الفترة الأخيرة انتشرت أسئلة كثيرة عن حبوب الجلوتاثيون حيث أصبحت هذه الحبوب ترند على تطبيق تيك توك، هل تعلم أن هذه الحبوب مبيض للبشرة؟ هل هو آمن؟ من أفضل حبوب الجلوتاثيون، أم إبر الجلوتاثيون؟ هل له فوائد أخرى؟ هل مفعولها مستمر مدى الحياة؟ ما هي مميزات وأضرار الجلوتاثيون؟ هل الجلوتاثيون آمن أثناء فترة الحمل والرضاعة؟

ما هو حبوب الجلوتاثيون؟

حبوب الجلوتاثيون Glutathione هو ثلاث أحماض أمينية تتكون وتفرزها الجسم بشكل طبيعي خاصة الكبد لتصفية السموم وحماية الخلايا من الجذور الحرة التي تسبب سرطان.

قصة اكتشاف الجلوتاثيون كانت في البداية لمرضى السرطان بعد أخذهم كورس جرعة كيمو الميزوثيرابي ثم يأخذوا الجلوتاثيون ليقلل من تأكسد الخلايا لأنه من المعروفة الخلايا تذهب وتهاجم الخلايا السليمة والخلايا السرطانية، حيث لاحظوا أن الأشخاص الذين أخذوا جرعة خاصة في اليدين والأماكن التي وضع الجرعة فيها تفتحت البشرة فيها، وبدؤا الأشخاص يلاحظوا هذه الأعراض الجانبية واستخدموا الجلوتاثيون لتبيض البشرة.

أسباب تجعل مستوى الجلوتاثيون ينخفض في الدم

التقدم في العمر.

الأمراض المزمنة.

النظام الغذائي السيء.

العدوى.

الضغط المستمر.

طرق طبيعية لزيادة الجلوتاثيون في الجسم من دون الحاجة للأدوية

ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.

الالتزام بتناول الأطعمة الغنية بالكبريت مثل السمك، منتجات الألبان،اللحم البقري.

زيادة استهلاك في فيتامين ج.

إضافة الأطعمة الغنية بالسيلينيوم إلى نظامك الغذائي مثل السمك الدجاج، واللحم البقري، والكبد، والأرز البني.

تناول الأطعمة الغنية بمادة الجلوتاثيون مثل البامية، السبانخ، والأفوكادو، والهليون.

الالتزام بساعات نوم مناسبة 6-8 ساعات.

الابتعاد عن تناول الكثير من الكحول.

إضافة الكركم إلى نظامك الغذائي اليومي.

فوائد حبوب الجلوتاثيون الصحية

تقوية المناعة

علاج الصدفية

تقليل مقاومة الأنسولين وعلاج مرض السكري

تقليل من أعراض مرض التوحد عند الأطفال

علاج أمراض الكبد وتحسين وظائف الكبد، وقدرته على إنتاج البروتينات المهمة للجسم مثل البليروبين.

تنظيف الجسم من السموم

تخفيف الوزن

علاج انسداد الشرايين

فوائد حبوب الجلوتاثيون الجمالية

تقليل آثار حب الشباب.

محاربة التجاعيد والخطوط الرفيعة.

تجديد نضارة البشرة.

توحيد لون البشرة وإزالة التصبغات بها.

تحفيز إنتاج الكولاجين.

الآثار الجانبية لحبوب الجلوتاثيون

انخفاض مستويات الزنك في الجسم

إصابة بعض الأشخاص بالحساسية مثل احمرار الجلد والحكة.

اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخات والتقلصات التي قد تستمر لفترة حتى يتعود الجسم على الحبوب.

هل الجلوتاثيون آمن أثناء فترة الحمل والرضاعة؟

يُفضل الأطباء عدم تناوله فترة الحمل والرضاعة.

متى يبدأ مفعول حبوب الجلوتاثيون؟

يبدأ مفعول حبوب الجلوتاثيون خلال شهر تقريباً من الاستخدام المنتظم لهذه الحبوب، لكن يجب خلال فترة العلاج يفضل الابتعاد عن أشعة الشمس الضارة، للحصول على بشرة فعالة ومشرفة ولفترة طويلة.

هل حبوب الجلوتاثيون تبيض الجسم؟

نعم، حبوب الجلوتاثيون تبيض الجسم لأنها تعتبر أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساهم في الوقاية من عدد من المشاكل الصحية والأمراض، ولكن يتم تصنيعها بشكل طبيعي في الجسم ويتم استخدام الجلوتاثيون في حبوب تفتيح البشرة لأنه تم ربط ارتفاع معدلات الجلوتاثيون في الجسم بانخفاض إنتاج صبغة الجلد.

هل حبوب الجلوتاثيون آمنة؟

في الحقيقة لا تتوفر المعلومات الكافية حول درجة أمان استخدام الكريمات الموضعية أو تناول الحبوب من الجلوتاثيون، ولكن بشكل عام فإن استخدامه بالطرق المذكورة غالبًا آمن، واقتصرت على ظهور الطفح الجلدي عند البعض.

هل تناول حبوب الجلوتاثيون تزيد الوزن؟

لا، حبوب الجلوتاثيون لا تسبب زيادة الوزن بل يساعد على فقدان الوزن الزائد، حيث أنه يحفز جسمك على بناء العضلات بدلًا عن تخزين الدهون.

أضرار حبوب جلوتاثيون للتبييض