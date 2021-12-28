عزيزتي المرأة العاملة إن الاهتمام بالبشرة وجمالها ونضارتها تجعلك واثقة من نفسك، ويعطي دافع للعمل بكل حب ونشاط وحيوية.

قبل خروجك إلى العمل يجب أن تغسلي وجهك بالماء البارد وتنظيف بشرتك ووضع مرطب ثم وضع واقي الشمس، يعتبر واقي الشمس مهم جداً يساعد على محاربة البقع الداكنة والندبات محاربة الجفاف في البشرة ومنحها الرطوبة تفادي التجاعيد وعلامات الشيخوخة الناتجة عن الشمس معالجة علامات الشيخوخة، في حال كان غنيّاً بمواد مضادة للأكسدة.

روتين العناية بالبشرة يبدأ بعملية تنظيف الوجه ثم يغسل الوجه بالبارد أو الفاتر لكن يفضل الماء البارد لأنه يعمل على شد البشرة، ولفتح المسام، ثم قومي باستخدام منظف الوجه المناسب لنوع بشرتك، ونظفي وجهك بلطف مع عمل حركات دائرية لمدة 50 ثانية، مع العلم أن بعض المنظفات يفضل أن تترك لمدة دقيقة أو دقيقتين للحصول على نتائج أفضل، وبعدها يغسل بالماء البارد جيدًا.

العناية بالبشرة خلال فترة العمل

العناية بالبشرة خلال فترة العمل وضع واقي الشمس

يجب عليكِ قبل الذهاب إلى العمل الحرص على وضع واقي الشمس قبل الخروج من المنزل، وذلك لحماية بشرتك من تأثير أشعة الشمس الضارة، كما يجب أيضاً وضع واقي الشمس على اليدين وعلى أي منطقة أخرى تتعرض للشمس لتجنب اسمرار الجلد.

العناية بالبشرة خلال فترة العمل تناول طعام صحي

يجب عليكِ عزيزتي العاملة الحرص على تناول طعام صحي أثناء تواجدك في مكان عملك، فيمكنك أخذ بعض الخضروات والفواكه معكِ لتناولهما على مدار يومك، فهذه الأطعمة غنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي تساعد على الحفاظ على صحتك وجمالك، أيضاً المكسرات النية مهمة للبشرة.

العناية بالبشرة خلال فترة العمل شرب الماء بكثرة

يفضل الاهتمام بشرب الماء خلال يوم عملك لما لها من دور هام في الوقاية من التجاعيد وترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف.

العناية بالبشرة خلال فترة العمل تجنب الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة

الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة خلال يوم عملك يؤدي إلى ظهور دوالي الساقين التي تؤثر سلباً على جمالك، لذا يجب عليكِ تجنب الوقوف أو الجلوس لفترة طويلة والحرص على أخذ فترات راحة بين الحين والآخر.

العناية بالبشرة خلال فترة العمل تجنبي الإكثار من وضع مكياج

لا بأس من وضع مكياج خفيف قبل الذهاب للعمل للحصول على إطلالة مشرقة لكن تجنبي الإفراط في وضع كريم الأساس والمكياج الثقيل لأنه يؤدي إلى انسداد المسام مع الوقت وظهور حبوب الوجه.

العناية بالبشرة خلال فترة العمل الراحة والاسترخاء

بعد الانتهاء من دوام العمل يجب عليكِ أن تحرصي على أخذ قسط كافي من الراحة والنوم لمدة 8 ساعات يومياً، للحفاظ على جمال بشرتك وشعرك والتمتع بصحة جيدة.

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