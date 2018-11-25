حساء الدجاج بالكاري

حساء الأرز والدجاج بالكاري

المقادير :

1 صدر دجاج مع العظام مقطع أنصاف

2 حبة جزر متوسطة، مقطعة قطريًا إلى قطع 2 بوصة

1 ورقة غار

ملح

6 كوب مرق الدجاج منخفض الصوديوم

2 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة

1 بصلة كبيرة، مقطعة إلى شرائح رقيقة جدًا

1 ملعقة صغيرة سكر

½ 1 ملعقة صغيرة مسحوق كاري

⅓ كوب أرز بالياسمين

3 ملعقة كبيرة نعناع طازج مفروم

3 ملعقة كبيرة شبت طازج مفروم

1 حبة ليمون، مقطّعة إلى شرائح

الطريقة:

1.اخلطي الدجاج مع الجزر وورقة الغار بالإضافة إلى قليل من الملح في قدر متوسط الحجم. أضيفي 3 أكواب مرق واغلي المزيج.

2.على الفور خففي النار لتصبح منخفضة، غطي القدر واستمري في الطهي حتى يتماسك الدجاج، حوالي لمدة 20 دقيقة.

3.في هذه الأثناء، سخّني الزبدة في قدر آخر على نار متوسطة - منخفضة. أضيفي البصل، السكر وملعقة صغيرة من الملح. اطهي المزيج حتى يصبح البصل ليناً، لمدة 5 دقائق.

4.أضيفي مسحوق الكاري واطهي لمدة دقيقة إضافية، أضيفي بعد ذلك الأرز و 3 أكواب أخرى من المرق. ارفعي النار إلى درجة متوسطة، ثم غطي القدر واستمري في الطهي حتى يتفتت الأرز، لمدة 15 - 20 دقيقة.

5.أزيلي الدجاج من المرق، ثم تخلصي من الجلد وقطعي الدجاج إلى قطع. أعيدي الدجاج المقطع إلى المرق مرة أخرى.

6.اخفقي خليط الأرز بالخلاط الكهربائي اليدوي حتى يصبح القوام ناعمًا (أو استخدمي خلاطًا عاديًا، ثم أعيديه إلى القدر). أضيفي المزيج المخفوق إلى حساء الدجاج المقطع مع التقليب برفق؛ اتركي المزيج يطهى قليلاً، أضيفي الأعشاب المفرومة ثم قدمي الحساء مع شرائح الليمون.