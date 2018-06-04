حساء البلازلاء الشهي

حساء البازلاء الشهي مفيد وصحي ويحتوي على قيمة غذائية وفيتامينات من مصادر نباتية متعددة...

المقادير:

½ 2 كوب بازلاء مقطعة

2 بصل مفروم

2 جزر، مفروم

3 سيقان كرفس، مفروم

3 بطاطا، مقشرة، مقطعة مكعبات

3 حص ثوم، مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون

توابل (1 ملعقة من زعتر مجفف، ملح، فلفل أسود، كركم)

½ ملعقة صغيرة رقائق الفلفل الأحمر

8 كوب مرق خضار

2 ورق غار

الطريقة:

في قدر كبير، يضاف زيت الزيتون، البصل، الجزر والكرفس، ويقلب لمدة 5 دقائق على نار متوسطة حتى يصبح البصل شفاف.

يضاف الثوم ويقلب ثم تضاف البازلاء ومجموعة التوابل، وتقلّب بشكل جيد.

يضاف ورق الغار، ويغطى القدر ويترك على النار لمدة 40 دقيقة.

تضاف البطاطا ويترك لمدة 20 دقيقة أخرى.

يزال ورق الغار ويقدم دافئاً.