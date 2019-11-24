حساء الخضروات التايلاندية

حساء الكاري التايلاندية هذا مليء بالخضار بنكهة التايلاندية الحارة وحليب جوز الهند بالكريمة. جاهز في حوالي 30 دقيقة!

المكونات:

2 ملعقة طعام زيت طهي محايد

2 حص ثوم

1 ملعقة طعام زنجبيل طازج مبشور

2 ملعقة كبيرة من عجينة الكاري الأحمر التايلاندي

1 بطاطا حلوة صغيرة (حوالي 1 رطل)

1 بوك تشوي

4 أكواب خضار أو مرق الدجاج

13 أوقية يمكن حليب جوز الهند

½ ملعقة طعام صلصة سمك

½ ملعقة كبيرة سكر بني

3.5 أوقية الشعرية الشعيرية الأرز

تزيين (اختياري)

½ بصلة حمراء

1 ليمون أخضر

حفنة كزبرة طازجة

سريراتشا حسب الرغبة

الطريقة:

يُفرم الثوم ويبرش الزنجبيل باستخدام مبشرة جبنة صغيرة الحجم. تقشر البطاطا الحلوة وتقطع الى مكعبات. يغسل البوك تشوي ، ثم تقطع إلى شرائح بحجم بوصة واحدة ، وتفصل السيقان الليفية عن الأطراف الخضراء الرقيقة. يقطع البصل الى شرائح رقيقة وكذلك الكزبرة تقريبا.

يُضاف زيت الطهي إلى قدر حساء كبير مع الثوم المفروم والزنجبيل المبشور ومعجون الكاري الأحمر التايلاندي. نضيف الثوم والزنجبيل والكاري على نار متوسطة لمدة 1-2 دقائق.

أضيفي البطاطا الحلوة المقطعة وسيقان بوك تشوي المفرومة إلى الوعاء (اتركي الاوراق الخضراء جانبا) مع مرق الدجاج أو الخضار. يُغلى المزيج على نار خفيفة متوسطة الحرارة ، ثم تخفّض الحرارة ويترك على نار خفيفة لمدة تتراوح بين 5 و 7 دقائق ، أو حتى تنضج البطاطا الحلوة.

بينما ينضج الحساء ، يُغلى قدر صغير من الماء من أجل الشعيرية. بمجرد الغليان ، تضاف الشعيرية وتغلي لمدة 2-3 دقائق ، أو حتى تنضج. تصفّى شعيرية الأرز في مصفاة وتوضع جانباً.

بمجرد أن تنضج البطاطا الحلوة ، يُضاف حليب جوز الهند وصلصة السمك والسكر البني إلى الحساء. قم بتحريك وتذوق وضبط صلصة السمك إذا لزم الأمر. أخيرًا ، أضف خضار بوك تشوي واتركها تذبل في الحساء الساخن.

للتقديم ، تقسّم الشعيرية بين أربعة أوعية. يغرف الحساء والخضروات فوق المعكرونة ، ثم يضاف البصل الأحمر والكزبرة والليمون أو والقليل من صلصة السريراشا.