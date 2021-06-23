حساء الطماطم والجبن

حساء خضار سميك بالطماطم وقطع السبانخ والجبن السويسري اللزج تجعل هذا الحساء غير التقليدي لا يُنسى !

المكونات:

3 فصوص ثوم

1 بصلة صفراء

½ رطل جزر (حوالي 4 متوسط)

3 أضلاع من الكرفس

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة ريحان مجفف

1 ملعقة كبيرة زعتر مجفف

3 أوقية علب صلصة الطماطم

3 علب الطماطم المقطعة

1.5 كوب مرق نباتي

1 كيس سبانخ مجمدة

8 اوقية من الجبن السويسري

الطريقة:

يفرم الثوم ويقطع البصل إلى مكعبات ويقشر ويقطع الجزر ويقطع الكرفس إلى شرائح. نضيف البصل والثوم والجزر والكرفس في قدر كبير مع زيت الزيتون ونقلبه على نار متوسطة لمدة خمس دقائق أو حتى ينضج البصل.

أضيفي صلصة الطماطم ومكعبات الطماطم (مع العصائر) ومرق الخضار والريحان والأوريغانو إلى القدر. يقلب حتى يتجانس ، ثم يترك الحساء ليغلي ببطء.

بمجرد أن يغلي الحساء ، أضف السبانخ المجمدة (لا داعي لإذابة الثلج). قلب السبانخ في الحساء الساخن حتى تذوب وتسخن.

بمجرد خلط السبانخ جيدًا مع الحساء ، امنح الحساء طعمًا وأضف الملح إذا لزم الأمر. لم أقم بإضافة أي شيء ، لكن هذا سيعتمد في النهاية على محتوى الصوديوم في السلع المعلبة ومرق الخضار.

قطعي الجبنة السويسرية إلى مكعبات صغيرة. أضيفي حفنة صغيرة من المكعبات إلى كل وعاء ، ثم يقدم دافئا.

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