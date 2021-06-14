فطائر ونتون بحشوة اللوبستر والجبن

فطائر اللوبستر والجبن الكريمية هذه ممتعة في صنعها بل وأكثر متعة في تناولها. انسى تناولها في المطعم واصنعها بنفسك اليوم!

المكونات:

8 أونصات جبن كريمي أو نيوفشاتيل

8 أوقية من جراد البحر أو السلطعون المقلد

1 بيضة كبيرة

1/2 حفنة من البصل الأخضر

1 علبة فطائر وانتون

1/2 ملعقة صغيرة صلصة سريراتشا الحارة

رذاذ غير لاصق حسب الحاجة

الطريقة:

في وعاء ، يُمزج الجبن الكريمي والبصل الأخضر والبيض والسريراتشا حتى تمتزج جيدًا. أضف اللوبستر وكسر القطع قليلًا أثناء التقليب.

أحضر وعاءًا صغيرًا من الماء للمساعدة في إغلاق حواف الوانتون. اعمل في مجموعات من حوالي 6 فطائر في المرة الواحدة ، ضع حوالي ملعقة صغيرة من حشوة الجبن في وسط كل مربع. بلل الغلاف على الجوانب الأربعة باستخدام أصابعك. قم بطيها قطريًا من الزاوية إلى الزاوية واقرص الغلاف معًا لإغلاقه. حاول أن تضغط على الهواء للخارج أثناء عمل الطية الأولى. اجمع النقطتين المتقابلتين في المثلث معًا حول المقدمة واضغطي معًا للختم.

احضر قدرًا كبيرًا من الماء حتى يغلي. اعمل في مجموعات تتكون من حوالي 8-10 فطيرة، ثم أسقطها في الماء المغلي وأزلها بمجرد أن تبدأ في الطفو (حوالي 3 دقائق). ضع الوانتون المغلي على رف تبريد يوضع فوق صفيحة خبز حتى يمكن تصريف المياه الزائدة. يجب أن تبدو الونتون الآن جميلة وشفافة.

بمجرد أن يتم غلي كل فطائر الونتون ، قم بتسخين مقلاة كبيرة غير لاصقة مغطاة بزيت رش غير لاصق على نار متوسطة عالية. عندما يكون الجو لطيفًا وساخنًا ، ضع حوالي 8 فطائر في كل مرة. "تقلى" الفطائر على كل جانب حتى تصبح ذهبية اللون ، مطهوة ومقرمشة.

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