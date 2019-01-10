حساء البروكلي بالدجاج والجبن

تعلمي طريقة صنع حساء البروكلي بالدجاج والجبن المناسب لموسم الشتاء..

المقادير :

1 باوند صدور دجاج خالية من العظام والجلد

5 كوب مرق دجاج

¾ باوند بطاطا صغيرة مقشرة، مقطعة إلى مكعبات ¼ بوصة

1 رأس بروكلي كبير، مقطّعة إلى زهيرات صغيرة

1 بصلة مفرومة

ملح كوشير

فلفل أسود مطحون طازج

¼ كوب دقيق

1 كوب كريما مركزة

1 ½ كوب جبن تشيدر مبشور، مع كمية إضافية للزينة

½ كوب جبن بارميزان مبشور

قشدة حامضة، للتقديم

الطريقة:

اخلطي صدور الدجاج مع مرق الدجاج، البطاطا، البروكلي والبصل في قدر من الفخار. أضيفي الملح والفلفل ثم قلبي المزيج.

غطي القدر واطهيه على نار خفيفة لمدة 5 - 6 ساعات، حتى ينضج الدجاج.

أزيلي الدجاج من قدر الفخار وانقليه إلى وعاء كبير. باستخدام شوكتين، ثم قطعيها إلى قطع صغيرة الحجم.

في وعاء متوسط، اخفقي الدقيق والكريما معاً. اسكبي الخليط في قدر الفخار ثم قلبي الجميع حتى يتجانس المزيج. أعيدي الدجاج إلى قدر الفخار ثم أضيفي جبن التشيدر وجبن البارميزان.

اضبطي النار إلى درجة عالية، ثم غطي المزيج واطهيه لمدة 30 دقيقة أخرى، أو حتى يذوب الجبن ويُصبح الحساء سميكًا.

تذوقيه لضبط التوابل ثم أضيفي المزيد من الملح والفلفل إذا لزم الأمر.

وزعي الحساء في أطباق التقديم ثم قدميه على الفور.

زيني الوجه بالقشدة الحامضة والمزيد من الجبن.