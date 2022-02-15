حساسية الأرتكاريا: الأسباب، الأعراض، طرق العلاج في المنزل

حساسية الأرتكاريا هي أكثر أنواع حساسية الجلد انتشاراً، من منا لا يعاني يوماً ما من حكة أو طفح جلدي يظهر ويختفي في مناطق معينة من الجسم، هذه الحالة قد تكون حادة أو مزمنة أو خفيفة أو في بعض الاحيان مهددة للحياة.

20-25% ممكن أن يصاب بعض الأشخاص بـ حساسية الأرتكاريا وهي ردة فعل من الجسم على عوامل تكون في بعض الأحيان مجهولة، لكن يرافق الالتهابات التي تصيب الجسم خاصة عند الأطفال من كل الأعمار.

أسباب حساسية الأرتكاريا

بعض الأدوية مثل بعض المضادات الحيوية وبعض الأدوية المضادة للإلتهابات غير الستيرويدية مثل الأسبرين ومثبطات الأنزيم المحول للأنجيوتنسن (ACE) المستخدمة لارتفاع ضغط الدم.

بعض أنواع الأطعمة مثل المكسرات والمحار والبيض والفراولة ومنتجات القمح.

الأمراض المعدية مثل الأنفلونزا، نزلات البرد، الحمى الغدية والتهاب الكبد ب.

الإلتهابات البكتيرية بما في ذلك التهابات المسالك البولية والحلق.

الطفيليات المعوية.

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

وبر الحيوانات الأليفة مثل وبر الكلاب والقطط والخيول.

الغبار.

الصراصير ومخلفاتها.

لدغات الحشرات.

بعض الأمراض المزمنة مثل مرض الغدة الدرقية أو مرض الذئبة.

التعرض لأشعة الشمس

أعراض حساسية الأرتكاريا

استفراغ وغثيان.

تورم في بطانة الفم واللسان والشفتين والحلق تسبب صعوبة في التنفس.

الشعور الشديد بالبرودة.

ضربات قلب سريعة.

الضعف أو الدوار.

شعور مفاجئ بالقلق الشديد.

تشخيص حساسية الأرتكاريا

إذا استمرت الأرتكاريا لأكثر من 6 أسابيع، فقد يوصي الخبراء بإجراء اختبارات الحساسية في هذه المرحلة.

الإختبارات التالية يمكن أن تتحقق من الظروف الصحية الأساسية:

فحص الدم للتحقق من فقر الدم.

عينة البراز لتحديد وجود أي طفيليات.

اختبار معدل ترسيب كريات الدم الحمراء، لتحديد مشاكل الجهاز المناعي.

اختبار وظيفة الغدة الدرقية لتقييم فرط نشاط الغدة الدرقية.

اختبارات وظائف الكبد للكشف عن مشاكل في الكبد.

علاج حساسية الأرتكاريا

1. الأرتكاريا غير المزمنة

قد يحتاج المرضى الذين يعانون من الوذمة الوعائية إلى رؤية طبيب الحساسية أو أخصائي المناعة، حيث يمكن أن تسبب صعوبات خطيرة في التنفس.

إذا كان هناك تورم في اللسان أو الشفتين أو إذا أصبح التنفس صعبًا، قد يصف الطبيب حقنة الإيبينيفرين.

2. الأرتكاريا المزمنة

يمكن أن تسبب عدم راحة على المدى الطويل وأحيانًا قد تحدث مضاعفات، فينصح الطبيب بالعلاج عن طريق الوخز بالإبر لتخفيف الأعراض.

تؤدي الأرتكاريا المزمنة إلى الشعور بعدم الراحة والضيق وربما الإكتئاب، لذا يجب على المرضى الذين يعانون من أعراض الإكتئاب التحدث إلى الطبيب.

علاج حساسية الأرتكاريا بالمنزل

الامتناع عن تناول الكحول.

تجنب بعض الأدوية التي تثير حبوب الحساسية.

الابتعاد عن التوتر والقلق.

اختيار الصابون والكريم ومنتجات التنظيف التي لا تحتوي على مواد كيميائية قوية تسبب تهيج الجلد.

تجنب تناول بعض أنواع الأطعمة التي تثير الهيستامين، مثل: السبانخ.

ارتداء ملابس فضفاضة وفاتحة اللون.

تجنب حك المنطقة المصابة بحبوب الحساسية لتجنب زيادة تهيجها.

استخدام كمادات الماء بارد على المنطقة للتخلص من الشعور بالحكة.

إضافة حبوب الشوفان إلى ماء الاستحمام للتخفيف من الشعور بالحكة.

هل حساسية الأرتكاريا خطيرة؟

حساسية الأرتكاريا من الأمراض الجلدية الخطيرة؛ حيث أنها تُحيل حياة المريض إلى جحيم بسبب الحكة الشديدة والبثور، التي تشوه المظهر الجمالي للبشرة. وتكمن مشكلة الأرتكاريا في صعوبة تحديد السبب المؤدي إليها؛ حيث إن تحديد سبب هذا العذاب أشبه بالبحث عن "إبرة في كومة قش".

حساسية الأرتكاريا عند الأطفال

حساسية الأرتكاريا عند الأطفال، ظهور أجزاء حمراء مرتفعة قليلا عن سطح الجلد تحيطها هالة حمراء وتصحبها حكة شديدة، وإصابات الارتكاريا تظهر فجأة وتختفى سريعا من مكان لتظهر فى مكان آخر من الجلد، وقد يصحب الارتكاريا ضيق فى التنفس أو صعوبة فى البلع، ويلاحظ فى الحالات الشديدة وجود تورم فى بعض المناطق مثل العين والشفتين والأصابع والأعضاء التناسلية.

الأطعمة التى تسبب حساسية الأرتكاريا

الشوكولاتة

البيض

السمك

الجمبرى

الألبان ومنتجاتها

الموز

الفراولة

المانجو

المواد الحافظة

المواد المضافة للأطعمة مثل مكسبات الطعم.

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