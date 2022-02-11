آلام الرسغ..الأسباب المحتملة ونصائح العلاج

يمكن تصنيف آلام الرسغ على أنها أي إزعاج يشعر به الرسغ، حيث يمكن أن يكون سببها مجموعة متنوعة من الحالات، بما في ذلك إصابة حادة أو التهاب المفاصل أو النقرس أو متلازمة النفق الرسغي.

وفي الحقيقة، على الرغم من أن المعصم جزء صغير من الجسم، إلا أنه يتكون من ثماني عظام، بالإضافة إلى أربطة وأوتار، مما يجعله منطقة حساسة إلى حد ما.

أسباب آلام الرسغ

متلازمة النفق الرسغي

العصب المتوسط هو أحد الأعصاب الثلاثة الرئيسية في الساعد، حيث تحدث متلازمة النفق الرسغي عندما يصبح العصب المتوسط مضغوطًا أو مقروصًا، ويقع على جانب راحة يدك، مما يوفر إحساسًا للأجزاء التالية من اليد مثل الإبهام، السباب، الإصبع الأوسط، ويوفر العصب المتوسط أيضًا الدافع الكهربائي للعضلة المؤدية إلى الإبهام، ويمكن أن تحدث متلازمة النفق الرسغي في إحدى يديك أو كليهما.

وبصرف النظر عن التسبب في آلام المعصم، يمكن أن تؤدي متلازمة النفق الرسغي إلى الخدر والضعف والوخز على جانب يدك بالقرب من الإبهام، وتشمل عوامل الخطر لمتلازمة النفق الرسغي أداء مهام متكررة بيديك، مثل الكتابة أو الرسم أو الخياطة، والحمل، ووجود حالات طبية معينة، مثل مرض السكري أو التهاب المفاصل أو نقص نشاط الغدة الدرقية.

إصابة في المعصم

يمكن أن تسبب إصابة معصمك أيضًا الألم، حيث يعد السقوط والإمساك بيديك طريقة شائعة لإصابة المنطقة، وقد يكون التورم أو الكدمات أو المفاصل المشوهة بالقرب من الرسغ من أعراض الكسر أو التهاب الأوتار أو تمزق الأربطة، ومن المحتمل أيضًا أن تصاب الأعصاب أو الأنسجة حول الرسغ، حتى لو لم يصب العظم بأذى.

النقرس

النقرس هو نوع من التهاب المفاصل الالتهابي يحدث عادة عن طريق تراكم حمض اليوريك، وحمض اليوريك هو مادة كيميائية يتم إنتاجها عندما يكسر جسمك الأطعمة التي تحتوي على مركبات عضوية تسمى البيورين.

ويتم إذابة معظم حمض اليوريك في الدم وإزالته من الجسم عن طريق التبول، ومع ذلك، في بعض الحالات، ينتج الجسم الكثير من حمض اليوريك، وفي حالات أخرى، لا يفرز الجسم حمض اليوريك بشكل كافٍ، وهكذا، يمكن أن يترسب حمض اليوريك الزائد في المفاصل، مما يؤدي إلى الألم والتورم، وغالبًا ما يحدث ألم النقرس في الركبتين والكاحلين والمعصمين والقدمين.

التهاب المفاصل الروماتويدي

هو مرض مناعي ذاتي يمكن أن يصيب كلا المعصمين، ويتطور عندما يهاجم الجهاز المناعي بطانة مفاصلك عن طريق الخطأ، بما في ذلك معصميك، حيث يمكن أن يسبب هذا تورمًا مؤلمًا، مما قد يؤدي في النهاية إلى تآكل العظام.

هشاشة العظام

هو مرض تنكسي في المفاصل شائع بين كبار السن، ويحدث بسبب انهيار الغضروف الذي يغطي المفاصل، حيث يتلف النسيج الواقي، وهذا يزيد من الاحتكاك حيث تحتك عظام المفصل ببعضها البعض، مما يؤدي إلى تورم وألم.

أعراض آلام الرسغ

اعتمادًا على سبب آلام معصمك، قد يكون مصحوبًا بالأعراض التالية:

تورم الأصابع

صعوبة صنع قبضة اليد أو الإمساك بالأشياء

الخدر أو الإحساس بالوخز في اليدين

الألم أو الخدر أو الوخز الذي يزداد سوءًا في الليل

ألم حاد مفاجئ في اليد

تورم أو احمرار حول الرسغ

الدفء في مفصل الرسغ

كيفية منع آلام الرسغ

لا يمكن منع كل آلام الرسغ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتهاب المفاصل أو تطور الأكياس، ومع ذلك، يمكنك تقليل إمكانية الإصابة بمتلازمة النفق الرسغي من خلال ممارسة بعض الاستراتيجيات التالية:

استخدام لوحة مفاتيح مريحة

إراحة يديك كثيرًا أثناء الكتابة أو القيام بأنشطة مماثلة

العمل مع معالج وظيفي لتمديد وتقوية معصميك

وللمساعدة في منع نوبات النقرس المستقبلية، ضع في اعتبارك:

شرب المزيد من الماء وتقليل الكحول

الحد من كمية الكبد والأنشوجة والأسماك المدخنة أو المخللة التي تأكلها

تناول كميات معتدلة فقط من البروتين

تناول الدواء كما وصفه طبيبك

وفي حين أنه قد لا يكون من الممكن الوقاية تمامًا من التهاب المفاصل، يمكنك تقليل شدة أعراضه من خلال:

الحد من الإجهاد، عندما يكون ذلك ممكنًا

البقاء نشيطا بدنيا

العمل مع طبيبك على أفضل طريقة لتقليل الألم

الحفاظ على وزنك عند مستوى معتدل

حماية مفاصلك من خلال اختيار الأنشطة التي لن تبالغ في إرهاقها

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