حسناء البوابة: أهم علاجات العناية بالبشرة لعام 2021

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جلب هذا التحول الكبير أيضًا اضطرابات كبيرة في أنماط الحياة والروتين ، إلى جانب القلق والتوتر الذي نواجهه كل يوم. حتى مع تحول الشركات إلى العمل عن بعد ، فقد أصبح التوازن بين العمل والحياة غير واضح مما أدى إلى عواقب غير مقصودة مثل ساعات العمل الأطول ، والانخفاض الهائل في النشاط البدني ، وزيادة الإجهاد العقلي والنظام الغذائي غير الصحي. وهذه التغييرات في نمط الحياة لا تفرض ضرائب على الجسم والعقل فحسب ، بل أيضًا ضاعفت العواقب السلبية على صحة البشرة. وبالمثل ، مع زيادة استخدام الأجهزة الرقمية ، زاد التعرض للضوء الأزرق بشكل كبير مما له آثار ضارة على الجلد وكذلك على إيقاعات الجسم اليومية.

مع تغيير أنماط الحياة ، تنشأ أيضًا الحاجة إلى تغيير روتين العناية بالبشرة. ومن المثير للاهتمام ، أن الحاجة المستمرة لارتداء الكمامات وتهيج الجلد الناجم عن ذلك أدى إلى ارتفاع معدل الإصابة بحب الشباب، الطفح الجلدي، والتهيج الالتهابي أو تفاقم حالات مثل الأكزيما أو الصدفية. وهي حالة يُشار إليها على نطاق واسع باسم " maskne ".

لذلك فإن تغيير احتياجات العناية بالبشرة سينعكس في اتجاهات العناية بالبشرة السائدة. هذا العام فما هي العلاجات التي ستصبح رائجة هذا العام؟

علاج البشرة بالليزر

من المثير للاهتمام أن الحاجة إلى ارتداء الكمامة لفترات طويلة أدت إلى عدد من الآثار الجانبية على البشرة، منها متلازمة جفاف العين، ظهور حب الشباب، البثور والالتهابات الجلدية. وكما يوحي الاسم ، فإن "Maskne" هي حالة يؤدي فيها ارتداء الكمامة لفترات طويلة إلى تهيج مستمر للجلد . في حين أن استخدام الكريمات التي أساسها البنزويل بيروكسايد قد زاد بين الناس لمعالجة هذه الحالة ، اكتسبت علاجات حب الشباب أيضًا زخمًا في الأشهر الأخيرة. تعد علاجات الليزر المخصصة مثل Clear skin laser من بين العلاجات الشائعة لتقليل حب الشباب. وهي تقنية تجمع بين الليزر غير الاستئصالي مع التبريد الملامس المتزامن وتقنية التفريغ مما يؤدي إلى بشرة أكثر نعومة مع نتائج دائمة. في الوقت نفسه ، تساعد علاجات الليزر والبلازما ذات التردد اللاسلكي على معالجة الندبات التي يتركها حب الشباب. تستبدل الإجراءات النسيج الندبي المضغوط بكولاجين جديد صحي ، مما يحسن مظهر الندبات أو يزيلها معًا.

شد الوجه وتقشير الجلد ومعالجة الهالات السوداء

مع زيادة الاعتماد على اجتماعات الفيديو والمكالمات عبر الإنترنت والندوات عبر الإنترنت "زوم" التي أصبحت قاعدة يومية ، يشعر الناس بشكل متزايد بالحاجة إلى تحسين مظهر وجوههم. نظرًا لأنهم ينظرون باستمرار إلى وجوههم عبر كاميرات بسيطة تكبر حجم وجوههم وتظهر عيوبهم بسبب الإضاءة السيئة. أدت الحاجة إلى معالجة هذه العيوب إلى زيادة الطلب على سلسلة من الإجراءات بما في ذلك تقشير الجلد والتصبغ وإزالة الندبات ومعالجة الهالات السوداء، وشد الذقن حيث يرغب الناس في الظهور بمظهر أكثر شبابًا وحيوية عبر الإنترنت. من بين الإجراءات الشائعة التي تعالج تصبغ الجلد ، وتفاوت لون البشرة ، والعيوب ، والبهتان وخشونة الجلد، التقشير الكربوني والتقشير المائي. بينما يعمل إجراء التقشير الكربوني على تقشير الجلد ، وإزالة انسداد المسام وشدها ، وتنعيم ملمس الجلد الخشن وغير المتساوي ، فإن Hydradermabrasion هو علاج تقشير آخر يعتمد على الماء والمصل ينظف البشرة ويرطبها

تجديد شباب الجلد باستخدام حمض الهيالورونيك القابل للحقن

لقد كان الضغط النفسي سمة بارزة في عصرنا. لا يؤثر الإجهاد الذهني على أجسامنا ويزعج أذهاننا فحسب ، بل يؤدي أيضًا إلى انهيار الكولاجين ويسرع عملية شيخوخة الجلد بالإضافة الى ظهور الشيب المبكر ، وترهل الجلد. في الوقت نفسه ، تؤدي النظم الغذائية غير الصحية والتعرض المستمر للضوء الأزرق وقلة النشاط البدني إلى تدهور صحة الجلد.

لذلك فإن إجراءات تجديد شباب الجلد آخذة في الازدياد. تشمل إجراءات تجديد الجلد أشعة الليزر التي تعمل بالضوء والتي تعمل من خلال إحداث إصابات دقيقة على البشرة. تؤدي هذه العملية إلى عمليات الشفاء الطبيعية للبشرة بما في ذلك إعادة نمو ألياف الكولاجين والإيلاستين الشابة والصحية. إعادة تشكيل الجلد الحيوي باستخدام حمض الهيالورونيك القابل للحقن هو علاج جديد وشائع آخر اكتسب شعبية في الآونة الأخيرة. وهو يعمل عن طريق حقن حمض الهيالورونيك في طبقات الجلد ، مما يؤدي إلى ظهور بشرة نضرة ومتجددة بشكل واضح.

الوقاية من الضوء الأزرق

يُعرف الضوء الأزرق ، وهو نوع من الضوء المرئي عالي الطاقة ، بتداخله مع إيقاع الساعة البيولوجية الطبيعي للجسم. ومع ذلك ، فقد أشارت الدراسات الحديثة إلى أن الضوء الأزرق يضر أيضًا بالجلد ويسرع عملية الشيخوخة. يُعتقد أن التعرض للضوء الأزرق يسبب الإجهاد التأكسدي وقد يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة. الآن ، إذا كنت لا تعيش حياة منعزلة ، فلا يمكن تجنب التعرض للضوء الأزرق. ينبعث الضوء الأزرق من جميع الأجهزة الرقمية ، سواء كانت أجهزة كمبيوتر أو مصابيح LED أو هواتف محمولة أو أجهزة لوحية وما إلى ذلك. ازداد استخدام الأجهزة الرقمية بشكل كبير خلال العام الماضي حتى بين الطلاب والأطفال. لذلك أصبحت العناية بالبشرة بالضوء الأزرق عنصرًا مهمًا في حماية البشرة. يسألنا العملاء بشكل متزايد عن طرق حماية بشرتهم من أضرار الضوء الأزرق. يعد استخدام دروع واقية من الضوء الأزرق على أجهزتك وتقييد استخدام الأجهزة المحمولة خارج نطاق العمل الرسمي طرق علاج مهمة. وبالمثل ، فإن ارتداء واقيات الشمس واستخدام منتجات العناية بالبشرة الغنية بمضادات الأكسدة التي ستساعد في التخلص من الجزيئات الحرة هي طرق مهمة أخرى لتقليل أضرار الضوء الأزرق.

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