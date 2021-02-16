حسناء البوابة: خرافات وحقائق لا تعرفها عن الألماس

قد يكون الألماس عبارة عن قطعة من الفحم تحولت تحت الضغط الى حجر ثمين، لا يمكن للمرء أن يصف روعته بالكلمات...

إلا أن هناك العديد من الخرافات التي تحيط به. حسناء البوابة ستقدم لك الحقائق كاملة:

10 أسرار لجذب طاقة الحب إلى حياتك وفقاً لنصائح فنغ شوي

خيار استثماري سيء

أولاً ، قد يكون الألماس هو الخيار الأول لجميع عشاق المجوهرات ، ولكن يُفترض دائمًا أنه ليس خيارًا جيدًا للاستثمار. وهذا افتراض خاطئ. على سبيل المثال ، خاتم سوليتير الألماس الذي تم شراؤه قبل 5-7 سنوات قد قيم 40 – 50% من السعر. كل قطعة حلي مصنوعة من الألماس لديها شهادة ضمان وأصالة من قبل الصائغ. هذا يعني أن سعر البيع للقطع الكاملة لا يقل عن سعر الشراء، بحسب الجودة.

يفقد بريقه

كثيرًا ما سمعنا النساء يشتكين من أن الألماس غالبًا ما يفقد لمعانه ولكنها خرافة. مثل كل شيء الألماس بحاجة إلى عناية وصيانة. الإهمال واستخدام المجوهرات الألماسية دون تنظيفها أو تخزينها بشكل مناسب يمكن أن يسبب تراكم الاوساخ والاتربة والماكياج عليها ولهذا السبب ينبغي تنظيفها بشكل منتظم سواء في المنزل أو لدى بائع المجوهرات.

لا توجد قيمة لإعادة البيع

لم تزداد قيمة الألماس على مر السنين فحسب، بل أصبح الألماس أيضًا سلعة لها بورصة خاصة. من المفاهيم الخاطئة أن الألماس ليس له قيمة اثناء إعادة البيع. على العكس من ذلك، يمكن إعادة بيع الألماس، إذا كان طبيعيًا ومع شهادة أصالته.

لا يمكن كسره

هذه الخرافة خطيرة لأن الألماس هو أقسى مادة يعرفها الإنسان، إلا أنه قابل للكسر. يمكن تقطيع الألماس الى أحجار أصغر حجماً، وإذا ضرب بشكل متعمد يمكن أن يتشقق أو يتفكك. لذلك، يمكن للألماس أن يقطع الألماس. ويمكن أيضًا أن يتلف، إذا لم يتم الاعتناء به، فيجب الاعتناء به بعناية .

كل ما يلمع ليس ألماساً

على الرغم من وجود فرق صارخ بين الألماس و(الزركون) الألماس الأمريكي ، غالبًا ما يتم تضليل المستهلكين للاعتقاد بأن المستهلكين يشترون الماس حقيقياً وليس زركون. لذلك يجب توخي الحذر وطلب شهادة الأصالة والمصدر قبل شراء المجوهرات الألماسية.

كلما زاد حجم الألماس، زادت التكلفة

حسنًا، الحجم لا يهم عندما يتعلق الأمر بالألماس. يتطلب الألماس الصغير مزيدًا من الجهد في التركيب والقطع. والعمل الذي يذهب إلى الألماس الصغير أكبر بكثير من الألماس كبير الحجم. في معظم الحالات، تكون القطع الصغيرة المزينة بالألماس أغلى من القطع الكبيرة.

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد:

فيسبوك تويتر إنستغرام