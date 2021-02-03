10 أسرار لجذب طاقة الحب إلى حياتك وفقاً لنصائح فنغ شوي

هل تعيشين قصة حب رومانسية في خيالك؟ لما لا تعملي على تحقيق هذه الأحلام وجعلها حقيقة... جميلة البوابة ستساعدك على كشف أسرار فنغ شوي لجذب الطاقة الإيجابية إلى حياتك العاطفية وتأجيج طاقة الحب في شهر الحب. تعالي معنا لنطبق هذه النصائح الرائعة:

1. نظفي غرفة نومك. إذا كانت غرفة نومك غير مرتبة ، فإن تدفقات الطاقة تكون بطيئة وضعيفة. لذلك ، تحتاجين إلى ترتيب كل شيء ، للسماح للطاقة بالتدفق دون عوائق ، بحيث يمكن أن تجلب كل الأشياء الإيجابية في حياتك العاطفية. بمجرد الانتهاء من التنظيف ، استخدمي الجرس أو صفقي بيديك للتخلص من الطاقة العالقة وإفساح المجال لتدفق جديد للطاقة.

2. عززي المساحة في غرفة النوم. إذا كنت ترغبين في العثور على شريك حياتك أو إذا كنت تريدين أن تصبح علاقتك الحالية أكثر جدية وأقرب إلى الزواج ، قومي بإفساح المجال لشخص آخر في غرفة نومك. ألقِ نظرة داخل خزانتك وأدراجك ، خاصة في غرفة النوم ، وإذا كانت مليئة بالأشياء الخاصة بك ، فاحرصي على تفريغ بعضها. عندما تقومين بذلك، تأملي كيف تبدو فارغة وبانتظار ثياب الشريك.

3. استخدمي قوة فنغ شوي. إذا كنت تريدين حياة حب مليئة بالحظ وزواج جميل ولجذب الطاقات الإيجابية الى حياتك الرومانسية ، فأنت بحاجة إلى وضع هذه البط في الجانب الجنوبي الغربي من غرفة نومك .

4. لا تحتفظي بالأشياء التي تذكرك بالعلاقات الفاشلة. قومي بإزالة أي شيء من منزلك ، وخاصة من غرفة نومك ، أي شيء يخص حب سابق. أيضًا ، أي رسائل أو صور أو أي ذكريات أخرى عن علاقة انتهى بها الأمر بشكل سيئ ليس لها مكان في منزلك ، بغض النظر عن مدى رومانسية أو حنينك إلى الماضي.

5. تخلصي من أي تأثيرات سلبية محيطة بك. قومي بإزالة اللوحات أو المنحوتات أو الصور التي تمثل المواقف السلبية ، والوحدة ، والحزن ، والحرب ، والقتال ، وما إلى ذلك. يمكن أن تجلب لك الطاقات السلبية وتخلق جوًا متوترًا في حياتك العاطفية.

6. كوني مستعدة لاستقبال الحب. تأكدي من أن بابك بيتك، وكذلك باب غرفة نومك يفتح بسهولة دون صرير أو صعوبة أو وجود عوائق أمامه. بهذه الطريقة ، ستسمحين بتدفق الطاقة الإيجابية الى حياتك العاطفية.

7. حرري مسارات الطاقة في البيت. امشي ببطء من الباب الرئيسي لمنزلك إلى غرفة النوم ، وتخيل أنك نهر من الطاقة. تتبعي الطريق بعينيك ولاحظي أي شيء أو قطعة أثاث قد تعيق التدفق الحر للطاقة وقومي بإزالتها. تأكدي أيضًا من أن جميع عناصر الإضاءة على هذا الطريق تعمل وأنه لم يتبق أي زوايا مظلمة.

8. ابعدي سريرك عن الحائط. فقد يشعر الشخص الذي ينام في مواجهة الحائط بأنه محروم من الحرية أو مقيد أو عالق في العلاقة. إذا كان ذلك ممكنًا ، حركي سريرك بحيث يكون كلا الجانبين على مسافة متساوية من الجدران. يكون الوضع المثالي للسرير على الجانب الآخر من الباب ، ولكن ليس في خط مستقيم معه. إذا كنتِ لا تستطيعين رؤية الباب عند الجلوس على السرير ، ضعي مرآة على الحائط لمساعدتك على رؤية باب الغرفة.

9. لا تمارسي الرياضة في غرفة النوم. لا تتدربي ولا تخزني معداتك الرياضية في غرفة النوم. الجهد الذي تبذله عند ممارسة الرياضة سينتقل إلى حياتك العاطفية. وبالتأكيد ، لا تريد أن تشعر علاقتك بجهد متواصل.

10. اجعلي نواياك واضحة. قومي بعمل ملصقة باستخدام الصور التي تمثل فكرتك عن الرومانسية والانسجام. ضعيها في مكان ما حيث يمكنك مشاهدته بشكل يومي. إذا كنتِ منخرطة بالفعل في علاقة ، فاطلبي من حبيبك مساعدتك في صنع كولاج - يُظهر نيتك في بناء مستقبل مشرق وسعيد معًا.

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