حسناء البوابة: 3 علاجات لبشرة نضرة في الفلانتين مع الكثير من الرياح الباردة والثلوج ، يجلب هواء الشتاء أيضًا الجلد المتقشر والجاف. وهذا ليس جيدًا ، بالنظر إلى أننا نحتفل بعيد الحب اليوم! لذا لا تركز على الهدايا فقط بل واحتفظ ببعضها لبشرتك أيضًا! نقدم لك 3 طرق طبيعية وسهلة للغاية للحصول على بشرة فائقة النعومة قبل موعدك في عيد الحب.

حسناء البوابة: 3 علاجات لبشرة نضرة في الفلانتين

علاج التقشير في المنزل

لطالما أكد خبراء البشرة على أهمية التقشير، خاصة بسبب التلوث في الهواء، والطفح الجلدي والتعرض للشمس، والشيخوخة. في حين أنه من المعروف أن مرونة الجلد تتلاشى بشكل طبيعي ، فإن العوامل المذكورة أعلاه تبطئ أو حتى توقف العملية تمامًا. هذا يجعل بشرتك متجعدة وجافة. بينما يمكنك تقشير بشرتك عن طريق التنظيف الجاف بالفرشاة ، إلا أنه قد يكون مؤلمًا للغاية بالنظر إلى أن الجلد جاف بالفعل بسبب الشتاء. لذا فإن البديل الذكي والمستدام هو استخدام (Alpha Hydroxy Acids) و (Beta Hydroxy Acids). في حين أن هذه المصطلحات تبدو مخيفة للغاية ، إلا أنها في الواقع لطيفة للغاية وفعالة إذا استبدلنا المواد الكيميائية ببدائل طبيعية. كل من أحماض ألفا هيدروكسي و أحماض بيتا هيدروكسي هي أحماض هيدروكسي تعمل بعناية على تفكيك الرابط بين الجلد وخلايا الجلد الميتة ، وبالتالي ابراز البشرة النضرة والمرنة! ويمكنك الاستفادة من أحماض ألفا هيدروكسي و أحماض بيتا هيدروكسي الطبيعية المتوفرة بسهولة في منزلك للكشف عن بشرتك الجميلة! على سبيل المثال ، يمكنك تضمين قصب السكر والحليب والفواكه الحمضية كأحماض ألفا هيدروكسي في نظام العناية بالبشرة الخاص بك مع أوراق البابايا والتوت ، وهي مصادر ممتازة لأحماض الساليسيليك التي تشكل أحماض بيتا هيدروكسي. من الجوانب المهمة التي يجب ملاحظتها هنا أنه نظرًا لأنه علاج طبيعي، فأنت لست بحاجة إلى تقشير بشرتك بانتظام ، يمكن استخدام أحماض ألفا هايدروكسي للتقشير كل يومين و أحماض بيتا هيدروكسي أسبوعيًا.

حسناء البوابة: 3 علاجات لبشرة نضرة في الفلانتين

بشرتك قبل الفلانتين

1. التقشير

أولاً تأكدي من الحصول على تنظيف عميق للبشرة سواء في عيادة متخصصة أو البيت. المهم هو أن الحصول على بشرة نظيفة مقشرة ورطبة. ستساعد الأقنعة الطبيعية التي تصنعها بنفسك بسهولة أيضًا في الحفاظ على تغذية بشرتك ، ومن ثم نعومتها.

حسناء البوابة: 3 علاجات لبشرة نضرة في الفلانتين

2. التنظيف بالبخار

التنظيف بالبخار يأتي تبخير الوجه بفوائد إضافية تتمثل في أنه ينظف المسام ويزيل الأوساخ والرؤوس السوداء من وجهك. يصبح الترطيب ضروريًا لإصلاح الجلد الجاف الناتج عن هواء الشتاء القاسي. نصيحة إضافية تتمثل في إضافة قشور ثمار الحمضيات العادية مثل البرتقال والبطيخ والليمون وما إلى ذلك في الماء أثناء التبخير.

حسناء البوابة: 3 علاجات لبشرة نضرة في الفلانتين

3. تدليك الوجه

ليس سراً أن التدليك يساعد في زيادة الدورة الدموية مما يجعل البشرة تبدو أكثر حيوية كذلك. وتدليك وجهك شيء يمكنك القيام به بمفردك وكذلك أن تطلب من شخص آخر القيام به. يساعد تطبيق نقاط الضغط على عضلات وجهك وكذلك المناطق المحيطة بها مثل الرقبة والرأس على الاسترخاء وترك شعور بالانتعاش ، حيث يشد بشرتك ويقلل من حب الشباب على وجهك. لذلك ينصح بشدة بتدليك الوجه.

هذه الأشياء الثلاثة التي يجب القيام بها ، ستضمن بشرة ناعمة ومشرقة في موعد عيد الحب الخاص بك وتجعلك تشعر بمزيد من الثقة!

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