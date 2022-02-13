هل تحافظين على تنظيف بشرتك باستمرار؟ هل تريدين الحصول على شفاه ناعمة؟ ما هي الأطعمة المفيدة لنضارة البشرة؟

اقترب عيد الحب ولا يوجد مناسبه أفضل من عيد الحب للحصول على تغييرٍ شامل في الشكل، هذه المناسبة ستساعدك على وضع مكياج رومانسي بلمسةٍ كلها أنوثه وجاذبية.

10 نصائح لجمالك في عيد الحبّ 2022

1- حافظي على تنظيف بشرتك

في فصل الشتاء قومي بتنظيف الوجه في الصباح والمساء وتجنبي استخدام الصابون العادي واستبدليه بالحليب المنظف للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة.

2- احصلي على شفاه ناعمة

للحصول على شفاه ناعمة يجب إزالة الخلايا الميتة قوميبدهم مرهم مع لمسة حمض ألفا هيدروكسي، ضعي مرهماً يحتوي على الفازلين وزبدة الشيا وحمض الهيالورونيك وثنائي الميثيكون أو السيراميد، وتجنبي استخدام الصيغ الشمعية أو مستحضرات ذات نسبة عالية من العطور.

3- أنعشي بشرتك

قومي بتقشير بشرتك مرّة إلى مرّتين في الأسبوع في المنزل بواسطة مقشر يحتوي على حمض «الجليكوليك»، ألفا هيدروكسي أو حمض الصفصاف (الساليسيليك)، وبعد عملية التقشير الأولى "ستبدو بشرتك أكثر لمعية وأشدّ" بحسب قول طبيبة الأمراض الجلدية وبعد انقضاء أربعة أسابيع ستتحسّن أكثر فأكثر.

4- استخدمي العطور بطريقة محترفة

رشي العطر على نقاط النبض أي على معصميك والجهة الداخلية من مفاصل المرفقين والصدغين وأسفل العنق وخلف الأذنين والجهة الخلفية من الركبتين فهي تبعث الحرارة وتطلق رائحة العطر. انتبهي ألا تكثري منها وأن تضعي ما لا يزيد عن قطرتين من العطر.

5- الحصول على أفضل نتيجة وجلد أكثر نعومة من بعد الحلاقة

اختاري أداة حلاقة/موس ذات خمس شفرات: عندما تدخلين للاستحمام انتظري ثلاث دقائق لكي يليّن الماء الدافئ شعيرات جسمك. بدلاً من الصابون استعملي كريم الحلاقة أو الجِل. في حال عدم توفرهما يمكنك اللجوء إلى مكيّف الشعر أو غسول جسم رغوي.

عندما تدخلين للاستحمام انتظري ثلاث دقائق لكي يليّن الماء الدافئ شعيرات جسمك. بدلاً من الصابون استعملي كريم الحلاقة أو الجِل. في حال عدم توفرهما يمكنك اللجوء إلى مكيّف الشعر أو غسول جسم رغوي. حلاقة شعر الساقين : إبدأي من أعلى الكاحل صعوداً بحركة تغطّي ست إنشات (حوالي 15 سم ونصف). شطفي الشفرات بين كلّ ضربة وضربة. لإزالة شعر الركبتين والكاحلين إسحبي الجلد بيد واحدة وشدّيه وازلقي آلة الحلاقة على الشعر باليد الأخرى.

: إبدأي من أعلى الكاحل صعوداً بحركة تغطّي ست إنشات (حوالي 15 سم ونصف). شطفي الشفرات بين كلّ ضربة وضربة. لإزالة شعر الركبتين والكاحلين إسحبي الجلد بيد واحدة وشدّيه وازلقي آلة الحلاقة على الشعر باليد الأخرى. حلاقة الشعر تحت الإبطين: احلقي الشعر من زوايا مختلفة لأنّه ينمو في كلّ الاتجاهات. حرّكي أداة الحلاقة إلى الأعلى ثمّ إلى الأسفل وثمّ بالعرض من دون أن تنسي تشطيفها بعد كلّ ضربة وإعادة الرغوة إليها.

احلقي الشعر من زوايا مختلفة لأنّه ينمو في كلّ الاتجاهات. حرّكي أداة الحلاقة إلى الأعلى ثمّ إلى الأسفل وثمّ بالعرض من دون أن تنسي تشطيفها بعد كلّ ضربة وإعادة الرغوة إليها. حلاقة شعر خط البيكيني: تجنّبي التسبب باهتياج الجلد من خلال تحريك الشفرات باتجاه نموّ الشعر وإزالته بلطف.

6- أعطي وجهك نضارة الورد

لا تستهيني بالتأثير الإيجابي لمستحضر الـblush (بودرة لتلوين الوجنتين) على إطلالتك، قد تعطيك تركيبة كريمية مظهراً طبيعياً ويسهل عليك مزجها، ولاكتشاف اللون الأكثر تلاؤماً مع بشرتك اقرصي خدّيك بلطف واختاري الـblush من اللون نفسه.

7- جرّبي زيتاً للجسم معطّراً

للحصول على نوعيّة جلد ناعمة ومتوهّجة استبدلي الغسول (اللوسيون) العادي الذي تستعملينه بزيت للجسم معطّر قليلاً.

8- كل ما تحتاجينه هو الماسكارا المناسبةالرموش

ابدأي بلفّ رموشك، اكبسيها بلطف عند جذورها أو منبتها ومرّري الفرشاة على طولها بحركة فيها ضغط شبه نابض.

ضعي الماسكارا من خلال تمرير الفرشاة ذهاباً وإياباً عند منبت رموشك للحصول على كمية وافرة منها قبل توزيعها على طول الرموش إلى الأعلى حتى أطرافها. لكي يبدو كلّ رمش من رموشك منفصلاً عن غيره وطويلاً، ضعي ثلاث طبقات من الماسكرا لكن مشّطيها وهي لا تزال رطبة بواسطة فرشاة مبرومة نظيفة وجافة.

9- احصلي على طريقة فضلى لإزالة الشعر بالشمع

- إنّ إزالة شعر منطقة البكيني ليس بشيء ممتع رومانسي، لكن صاحبة منتجع Completely Bare Spas في مدينة نيويورك، Cindy Barshop،شرحت لنا كيف يمكننا تحقيق أقصى فائدة من العملية هذه.

- لاحظي انّه على الشعر أن يكون قد نما بما فيه الكفاية للتمكّن من إزالته بالشمع، فعليه أن يبلغ طولاً لا يقلّ عن ربع الإنش تقريباً (حوالي 6 مم ونصف). بناءً عليه احجزي موعداً كلّ أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

- تهييئاً لأقرب جلسة قشري الجلد بغسول منظف للجسم يحتوي على حمض الصفصاف قبل أن يحين الموعد لكن تجنّبي استعمال أي «لوسيون».

- لضبط الألم تناولي حبتين Advil قبل موعد إزالة الشعر بساعة واحدة. اسألي خبيرة التجميل أن تزيل الشعر عن مناطق صغيرة في كلّ حركة. في حال ظهور انتفاخات حمراء بعد انتهاء الجلسة ضعي مرهم الصبار (aloe lotion) أو كريم الهيدروكورتيزون.

10- لا تنسي المنطقة المكشوفة من الصدر أو الديكولتيه

إنّ الجلد على صدرك والشق بين الصدرين فيه القليل من الغدد الدهنية وهو أكثر عرضة لبروز البقع البنيّة كما أنّه أكثر حساسية من الجلد الذي يغطي أجزاء أخرى من الجسم لذلك،إذا كان كريم مكافحة الشيخوخة المفضل لديك يساعد على مكافحة هذه الظاهر لا تتخطّي استعماله مرّتين في الأسبوع.

خطوات للحصول على بشرة مشرقة قبل عيد الحب

استخدمي الكريمات الواقية من الشمس

تناول غذاء صحّي ومُتوازِن

شُرْب الماء بكثرة

ممارسة التمارين الرياضيّة

الاعتناء بمطقة الرقبة

اعتمدي على نظام غذائي متوازن

انتبهي إلى ما تتناولينه من الأدوية

اغسلي وجهك في الصباح بالماء البارد أو الفاتر

ما هي الأطعمة المفيدة لنضارة البشرة؟

الأسماك الدّهنيّة

التّفاح

الفليفة الحمراء

الشّمندر

الموز

السّبانخ

اللّيمون

الأفوكادو

البرتقال

ماء جوز الهند

الطّماطم

الجزر

القرع

بذور القرع

الثّوم

الفراولة

9 خطوات للحصول على بشرة نضرة ومشرقة قبل عيد الحب

7 أنواع من الورود المفضلة في عيد الحب