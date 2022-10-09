حسناء البوابة: 4 نصائح لإطلالة عصرية بعد الخمسين من قال بأن التقدم في السن يعني خسارة الحس للموضة؟ فقط لأنك عشتِ سنوات أكثر واكتسبتِ خبرة أكثر لا يعني أنك لا تستطيعين أن تمرحي وتحظى بنمط ثياب خاص بك أو تتبعي الموضة السائدة. هناك العديد من النظريات حول الملابس والألوان التي يجب ان يرتديها الأشخاص بعد سن معين – وفي كثير من الأحيان هناك تخصيص للفئة العمرية وما يناسبها من أساليب وألوان. ولكن، التقدم في السن لا يجب ان يشكل عائقاً أمامك للتعبير عن شخصيتك من خلال مظهرك وثيابك. نقدم اليكم بعض من أفضل الطرق للحفاظ على الموضة والحفاظ على شخصيتك والاستمتاع بعمرك بعد الخمسين.

حسناء البوابة: 4 نصائح لإطلالة عصرية بعد الخمسين

1. الثقة في ذوقك

تذكري بأن الموضة والنمط هما مفهومان مختلفان. الموضة هي ابتكار، مراقبة، وتنبؤ للانماط في صناعة الأزياء وفن المظهر العصري. بينما يتعلق الأسلوب بالتعبير عن نفسك من خلال مظهرك. قد يكون من الممتع استخدام الموضة كمصدر إلهام للأناقة ، ولكن في النهاية ، يجب أن يكون لأذواقك الشخصية الكلمة الأخيرة بشأن ما تفعله وما لا ترغب في ارتدائه. حتى إذا أصبح نمط معين شائعًا ، فلا داعي للاتفاق مع خبراء الموضة. بدلاً من ذلك ، ركز على عناصر الأسلوب التي تقدرها أكثر من غيرها. اسألي نفسك هل تعطي الأولوية للراحة؟ العملية؟ أما الأصالة؟

حسناء البوابة: 4 نصائح لإطلالة عصرية بعد الخمسين

2. البحث عن الإلهام

إذا لم تكوني أبدًا مهتمًا بشكل خاص بالموضة أو الأنماط الحديثة، فقد تشعرين كما لو أنك وصلتي متأخرًا إلى الحفلة. لا يجب أن يكون هذا هو الحال. ابحثي عن شخص لديه إحساس بالأناقة تثقين بذوقه سواء كان من المشاهير أو أحد أفراد العائلة أو شخصًا يعمل في مجال الازياء، راقبي الأشخاص الذين تعتبريهم أيقونات نمطية وقومي بتحليل منظورك وحاولي أن تعرفي بالضبط ما الذي تنجذبين إليه. هل هي الألوان؟ جودة المواد؟ المظهر الخارجي بشكل عام؟

حسناء البوابة: 4 نصائح لإطلالة عصرية بعد الخمسين

3. تجاهل القواعد

كما هو الحال مع أي شكل من أشكال الفن ، فإن الموضة لها كلاسيكياتها الخاصة ، ومنشئوها ، ونقادها ، وروادها. يأتي هذا مع الكثير من الرسائل المتناقضة والمربكة حول ما يجب وما لا ينبغي عليك ارتدائه عندما تصبح في سن معينة. انسي هذه القواعد. طالما أنك ترتدين ملابس مناسبة للطقس والقانون ، فإن ما ترتدينه لا علاقة له بأي شخص آخر. إذا كنت ترغبين في ارتداء أحدث الأحذية الرياضية أو الملابس المناسبة لشكل جسمك، فلا تدعي آراء الآخرين تمنعكِ من الاستمتاع بإحساسك بالأناقة. أكثر ما يهم هو سعادتك وراحتك.

حسناء البوابة: 4 نصائح لإطلالة عصرية بعد الخمسين

4. فكري في تجديد أسلوبك السابق

عندما تنظرين إلى صورك وأنتِ أصغر سنًا ، هل تعجبك الشجاعة في ملابسك وقصات الشعر أو هل تتمني لو كنت قد جربتِ مظهرًا مختلفًا؟ هل شعرتِ أنك حققتِ أقصى استفادة من قوامكِ أو أظافركِ أو شعركِ؟ هل تندمين على عدم ارتداء ملابس أكثر جرأة؟ مهما كانت إجابتك على هذه الأسئلة ، استخدمي ذاتك السابقة كمصدر إلهام لنفسك الحالية. إذا كنتِ تحبين ملابسك في العشرينات من العمر، فقومي بإعادة إحياء هذا الأسلوب وادمجي ما لديك في خزانة ملابسك القديمة مع الثياب الجديدة. تذكري بأن الموضة غالباً ما تعود لتستوحي من الماضي اطلالات مميزة. إذا كنتِ تتمنى لو كنتِ أكثر جرأة ، فاستخدمي هذه الفرصة للاستمتاع بالموضة والعيش دون ندم.

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