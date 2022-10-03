سر إطلالة بيلا حديد الجريئة في عرض أزياء كوبرني يعد المصممان سيباستيان ماير و ارنود فيلانت العقل المدبر وراء العلامة الباريسية فائقة الحداثة "كوبرني". أما بالنسبة لمجموعة ربيع / صيف 2023 للعلامة التجارية، فقد دفع الثنائي حدود تكنولوجيا الموضة إلى أبعد من الخيال. يقول فيلانت "انها طريقتنا بالاحتفاء بجسم المرأة من القرون الماضية". ويضيف ماير: "أردنا تحديث الصورة الجمالية بطريقة علمية أكثر أيضًا".

سر إطلالة بيلا حديد الجريئة في عرض أزياء كوبرني

عروض أزياء باريس

أقيم العرض في قاعة الأقمشة في Musée des Arts et Métiers في باريس ، حيث قدم الفريق مجموعة متنوعة شكلت لحظات بارزة في عالم الموضة العصرية. فقد لعب المصممان بالنسب التاريخية بطريقة فنية رائعة، من الوركين المبالغ فيهما عن طريق حشو السراويل الصوفية المخصصة، إلى اللف المفرط من القماش على التنورات القصيرة ، وكذلك السترات الجلدية التي يمكن ربطها بذكاء حول الخصر لتشبه صخب القرن التاسع عشر. بالإضافة إلى ذلك ، كانت هناك فواصل بأكتاف مربعة ومنتفخة تشير إلى الحاضر. يضحك ماير: "لقد أتى الشكل المربع في الواقع من الشخصيات التي تراها في لعبة روبلوكس على الإنترنت".

سر إطلالة بيلا حديد الجريئة في عرض أزياء كوبرني

اطلالات عصرية من المستقبل

عندما يتعلق الأمر بالفبركات الفنية على الملابس ، لا يسعنا الا الحديث عن الإطلالة العصرية المختلفة التي قدمها الثنائي ماير وفيلانت، سواء كان ذلك مع مطبوعات الأزهار المجسمة الملتصقة بالفساتين والسترات المصنوعة من النيوبرين أو الفساتين المنزلقة حيث تم تثبيت ألواح رأسية من القماش مع حلقات معدنية لا تختلف عن سلك الهاتف التقليدي. لكن التصور المستقبلي الذي ترك الجميع في حالة دهشة لهذا الموسم كان المظهر النهائي ، الذي تم صنعه باستخدام فابريكان ، وهي مادة رش حاصلة على براءة اختراع ترش على شكل رذاذا ثم تتصلب إلى نسيج يمكن ارتداؤه.

سر إطلالة بيلا حديد الجريئة في عرض أزياء كوبرني

بيلا حديد تخطف الأنظار بأول فستان قابل للرش

وشهدت أخر إطلالة عرضًا تمحور حول عارضة الأزياء الأكثر شهرة هذه الأيام بيلا حديد. حيث ظهرت بيلا على خشبة المسرح مرتدية ملابس داخلية فقط، بينما ابتكر فريق من المتخصصين - بقيادة الدكتور مانيل توريس ، العضو المنتدب لشركة فابريكان المحدودة ومخترع القماش القابل للرذاذ - فستان كوبرني البسيط المثالي الذي يمكن ارتداؤه مباشرة على جسدها. يوضح فيلانت: "أردنا تكريس هذه اللحظة للدكتور توريس ، لأننا نحترم ما يفعله كثيرًا". "شعرنا أنه كان من الضروري للغاية أن يقود الأداء - وهذا يجعل التجربة أكثر سحرية."

واكملت بيلا العرض بفستان أبيض طويل تم صنعه مباشرة أمام عيون المشاهدين في مشهد شبيه بالأفلام الخيالية، فهل نشهد ملابس قابلة للرش قريباً في المحلات التجارية؟

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