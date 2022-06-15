حسناء البوابة: 5 أسرار لتبدين أطول دون كعب كلنا نحاول أن نبدو أكثر طولًا خاصة عندما نرتدي الفساتين الطويلة في فصل الصيف، ولكن الأحذية ذات الكعوب العالية يمكن أن تكون مؤذية ومؤلمة. نقدم لكم بعض النصائح الرائعة التي يمكن أن تساعدكم على استبدال الكعب العالي المزعج بأحذية مسطحة مع الحفاظ على طول بمقدار بوصة أو اثنتين. هذه الاسرار سوف تساعد النساء القصيرات وغيرهن على كسب الطول دون ألم الأحذية ذات الكعب العالي.

حسناء البوابة: 5 أسرار لتبدين أطول دون كعب

1. اختاري سروال بقصة مستقيمة

البناطيل أو السراويل ذات القصة المستقيمة هي ملاذك لقضاء أمسية مريحة أو قضاء الساعات في العمل المكتبي. إنه يريح عضلاتك من الجينز الضيق ، ويسمح لدمك بالدوران بشكل صحيح ، ويضيف بوصة واحدة سحرية إلى طولك. البنطال المستقيم مثالي مع القمصان القصيرة، والذي يضفي مظهرًا متماثلًا طويلًا على الجسم، وبالتالي مظهرًا مثاليًا للتغلب على عدم شعورك بالأمان بشأن طولك.

حسناء البوابة: 5 أسرار لتبدين أطول دون كعب

2. اختاري ملابس ذات نمط متجانس

بشكل عام، عندما يكون الحديث عن اختيار فستان أنيق، فمن الضروري أن نفهم أن الفستان أحادي اللون يتفوق على كل الفساتين ذات التصميمات المتعددة للحصول على طول مثالي. النمط المتناسق سيعطي انطباعًا عن فستان الطويل جزء من جسم طويل. ومن أجل الاستمرار في ارتداء الفساتين الجميلة بأسلوب أنيق ، يفضل اختيار الفستان أحادي اللون مع حذاء مطابق لإطلالة مبهرة. فستان آخر موصى به للغاية ؛ حاولي ارتداء فستان ماكسي طويل بلون خالص أو فستان به طبعات صغيرة مثل الورود الصغيرة، ومن الأفضل أن تتطابق مع شعر مرتفع أو ذيل حصان - فربط الشعر يعطي انطباعًا برقبة طويلة.

حسناء البوابة: 5 أسرار لتبدين أطول دون كعب

3. اختاري جينز بخصر مرتفع

سواء كان ذلك في يوم جامعي أو نزهة مع الاصدقاء، إذا كنت تشعرين بعدم الارتياح بشأن مشكلة الطول مع الجينز المعتاد ، فهذا هو الوقت المناسب لتحديث خزانة ملابسك. قومي بشراء بنطلون جينز ذو خصر مرتفع ، ويفضل أن يكون لونه أزرق فاتح أو أسود. يعطي اللون السادة مظهرًا أنيقًا بينما يرفع خط الخصر المرتفع موقع الخصر؛ مما يجعل الساقان تبدو طويلة ، وبالتالي يقلل من المظهر القصير. هناك طريقة أخرى للتغلب على المشكلة وهي ارتداء بنطلون جينز قصير بطول الكاحل. مما يجعل الساق تبدو أطول ، بينما يظهر الكاحل العاري أيضًا بوصة أخرى إضافية لهذا الارتفاع.

حسناء البوابة: 5 أسرار لتبدين أطول دون كعب

4. اختاري حذاء بلون البشرة

تعد معرفة لون بشرتك علامة على أن الشخص مختص ومهتم بنفسه. الفستان المثالي يتناسب مع الحزام المناسب والحذاء المناسب. إذا اخترت فستانًا صيفيًا أنيقًا بحاشية صغيرة ، فقد ترغبين في إضافة حذاء بلون البشرة إلى خزانة ملابسك. إن مطابقة هذه الأحذية ذات اللون الجلدي مع الفستان سيعطي ارتفاعًا إضافيًا لمقاسك المعتاد ؛ يتناسب مع لون البشرة ويزيد طولك.

حسناء البوابة: 5 أسرار لتبدين أطول دون كعب

5. اختاري ملابس ذات خطوط عامودي

غالباً ما تختار عارضات الأزياء الفساتين الطويلة وذات الرسومات العامودية والقمصان والسراويل المخططة. يفضل اختيار قطعة واحدة مخططة فقط أما السروال أو القميص. تجنبي ارتداء القمصان والسراويل ذات الطبعات المتنوعة والمختلفة وذات الاشكال الكبيرة مثل الأوراق لأنها ستجعلك تبدين أكثر سمنة وبالتالي أقصر طولاً.

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