حسناء البوابة: 5 نصائح لجعل حمامك أكثر استرخاءً

إذا كنت تريد دائماً أن تدلل نفسك بحمام فاخر، فقد حان الوقت الآن لتحقق حلمك ...

في حين أن "العمل من المنزل" هو واقعنا الجديد ، فقد تقلصت المسافة بين المكتب ووقت الاستحمام بشكل كبير وهذا يعني مزيدًا من الوقت للانغماس في طقوس حمام الجمال والعناية بالنفس.

هناك ما هو أكثر من مجرد النظافة والراحة، على الرغم من أننا لنكن صادقين ، فهي جزء لا يتجزأ منه. ومع ذلك، فإن مزايا الاستحمام لا تنتهي هنا. يمكن أن يساعد الاستحمام في تحسين الحالة الدورة الدموية، وإرخاء عضلاتنا حتى ننام بشكل أفضل ونتعافى بشكل أسرع من التمارين، وتعزيز الوعي، وحتى المساعدة في تفكيك الاحتقان من نزلات البرد والحساسية.

نصائح لجعل حمامك أكثر استرخاءً:

حوّل حمامك إلى منتجع صحي خاص للحصول على أقصى درجات الاسترخاء حمام. ستؤدي إضافة بعض الملحقات الشخصية مثل النباتات أو العناصر الزخرفية إلى تحقيق أقصى استفادة تجديد البيئة لك.

قم بتشغيل بعض الألحان الهادئة، واحصل على كتاب جيد في متناول يدك، واحتفظ بملف كأس من النبيذ، أو أي مشروب مريح اختيارك لتختتم وقتي بشكل لا تشوبه شائبة.

اهتم بكل شيء يتعلق الأجواء: إضاءة بعض الشموع المعطرة يمكن أن ينبعث منها وهج رائع ودافئ و خفيف وإذا اخترت العطر المناسب، سيبدو العالم على ما يرام مرة أخرى.

اختيار درجة الحرارة المناسبة: يمنح ضبط درجة الحرارة المناسبة بشرتك مزيدًا من الرطوبة وينعمها وحتى يساعد في إزالة السموم. يمكن أن تضمن درجة الحرارة المناسبة حمامًا هنيئًا.

إضافة الزيوت المعطرة: يمكن أن تؤدي إضافة الزيوت العطرية أو أملاح الاستحمام إلى تنشيط الجوانب العلاجية للروائح في الحمام. كما أنها توفر دفعة سريعة لجهاز المناعة.

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