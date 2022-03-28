تفصلنا أيام قليلة على شهر رمضان المبارك، فترة يفضل أن يتم استغلالها لتهيىء الجسم لدخول مرحلة الصيام، حيث يمكن أن يؤدي التغيير المفاجىء في النظام الغذائي إلى ظهور أعراض مثل الصداع والغثيان والدوخة والشعور بالتعب.

حضر جسمك في رمضان لتجنب التعب والصداع

تأخير أول وجبة بمعدل 20 دقيقة كل كم يوم.

تأخير شرب الكافيين بمعدل ساعة تقريباً

تقليل كمية الكافيين المستهلكة يومياً.

تقليل كمية الأكل في الوجبات الصباحية.

أدعية جميلة لشهر رمضان

كيفية تجنب الصداع في رمضان

شرب الماء بكثرة ما بين وجبة الإفطار ووجبة السحور وعلى فترات حتى لا يشعر الصائم بالعطش خلال ساعات النهار.

تأخير تناول وجبة السحور إلى ما قبل الأذان للشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة.

التقليل من تناول الشاي والقهوة والمنبهات.

النوم لمدة كافية لا تقلّ عن سبع ساعات.

الابتعاد عن العصبية والتوتر خلال الصوم.

عدم تناول كمية كبيرة من الطعام خلال وجبة الإفطار بل يجب تقسيم الوجبة لعدد من الوجبات الصغيرة.

يفضل معالجة المشاكل المتعلّقة بالأسنان والأنف والعيون إن وجدت قبل حلول شهر رمضان لأنّها من المشاكل الصحيّة التي تُسبّب الصداع.

عدد ساعات الصيام في نهار رمضان

عدد ساعات الصيام في نهار رمضان تختلف من دولة إلى الأخرى بحسب التوقيتات المختلفة لشروق الشمس وغروبها، وحسب الحسابات الفلكية هناك دول عدد ساعات الصيام تتعدى الأكثر من 15 ساعة وهناك أقل، وليس هذا فقط بل يمكن أن تختلف عدد ساعات الصوم في الأيام الأولى لشهر رمضان عن أخر أيام شهر رمضان للبلد الواحدة، ومن منطقة لأخرى إذا كانت الدولة مساحتها كبيرة وشاسعة، وسوف يتم رؤية الهلال رمضان بعد غروب شمس يوم 29 شعبان 1443هـ، والموافق 1 أبريل عام 2022 وهو اليوم الذي تجتمع فيه معطم الدول العربية من أجل التحقق من الهلال وبدء أول أيام شهر رمضان.

أطول عدد ساعات صيام في الدول العربية

أبوظبي، الإمارات: متوسط 15 ساعة، على أن يكون أول يوم 14 ساعة و21 دقيقة

الرياض، السعودية: متوسط 15 ساعة، على أن يكون أول يوم 14 ساعة و49 دقيقة

القاهرة، مصر: متوسط 15 ساعة، على أن يكون أول يوم 14 ساعة و19 دقيقة

تونس: متوسط 15.30 ساعة

الجزائر: متوسط 15.30 ساعة

الرباط، المغرب: 15.30 ساعة

الدوحة، قطر: متوسط 15 ساعة

الكويت، الكويت: متوسط 15 ساعة

مسقط، عمان: متوسط 15 ساعة

بيروت، لبنان: متوسط 15 ساعة

عمان، الأردن: متوسط 15 ساعة

القدس، فلسطين: متوسط 15 ساعة

إمساكية شهر رمضان في الأردن 2022

رمضان فجر ظهر عصر مغرب عشاء

1 03:57 am 11:40 am 03:13 pm 05:57 pm 07:27 pm

2 03:56 am 11:39 am 03:13 pm 05:58 pm 07:28 pm

3 03:54 am 11:39 am 03:13 pm 05:58 pm 07:28 pm

4 03:53 am 11:39 am 03:13 pm 05:59 pm 07:29 pm

5 03:51 am 11:38 am 03:13 pm 06:00 pm 07:30 pm

6 03:50 am 11:38 am 03:13 pm 06:00 pm 07:30 pm

7 03:48 am 11:38 am 03:13 pm 06:01 pm 07:31 pm

8 03:47 am 11:38 am 03:13 pm 06:02 pm 07:32 pm

9 03:46 am 11:37 am 03:13 pm 06:03 pm 07:33 pm

10 03:44 am 11:37 am 03:13 pm 06:03 pm 07:33 pm

11 03:43 am 11:37 am 03:13 pm 06:04 pm 07:34 pm

12 03:41 am 11:37 am 03:13 pm 06:05 pm 07:35 pm

13 03:40 am 11:36 am 03:13 pm 06:05 pm 07:35 pm

14 03:39 am 11:36 am 03:13 pm 06:06 pm 07:36 pm

15 03:37 am 11:36 am 03:13 pm 06:07 pm 07:37 pm

16 03:36 am 11:36 am 03:13 pm 06:07 pm 07:37 pm

17 03:34 am 11:35 am 03:13 pm 06:08 pm 07:38 pm

18 03:33 am 11:35 am 03:13 pm 06:09 pm 07:39 pm

19 03:32 am 11:35 am 03:13 pm 06:09 pm 07:39 pm

20 03:30 am 11:35 am 03:13 pm 06:10 pm 07:40 pm

21 03:29 am 11:35 am 03:13 pm 06:11 pm 07:41 pm

22 03:28 am 11:34 am 03:13 pm 06:12 pm 07:42 pm

23 03:26 am 11:34 am 03:13 pm 06:12 pm 07:42 pm

24 03:25 am 11:34 am 03:13 pm 06:13 pm 07:43 pm

25 03:24 am 11:34 am 03:13 pm 06:14 pm 07:44 pm

26 03:22 am 11:34 am 03:13 pm 06:14 pm 07:44 pm

27 03:21 am 11:34 am 03:13 pm 06:15 pm 07:45 pm

28 03:20 am 11:33 am 03:13 pm 06:16 pm 07:46 pm

29 03:19 am 11:33 am 03:13 pm 06:16 pm 07:46 pm

30 03:17 am 11:33 am 03:13 pm 06:17 pm 07:47 pm